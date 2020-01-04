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Все про:алкоголь (1525) коньяк (21) экспорт (583) шампанское (8)

 Украина продолжит производство и экспорт "коньяка" и "шампанского" до 2026 года

Производство и реализация, в том числе на экспорт, "коньяка Украины" и "шампанского Украины" продолжится до начала 2026 года.

Об этом сообщили в украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, происходящих из Украины.

"Для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий" шампанское" и" коньяк" - это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация", - указали в "Укрвинпроме".

В корпорации отметили, что вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков.

"По оценкам специалистов, переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли - это существенное нагрузки на предприятия", - заметили в "Укрвинпроме".

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Как сообщалось, в конце 2019 года Торгово-промышленная палата (ТПП) Украины сообщила, что прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с окончанием срока переходного периода после подписания Соглашения о Зоне свободной торговли.

Позже эта новость с сайта ТПП была изъята.

Источник: https://censor.net.ua/n3168350
 
 
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Короче бурды больше делать не дадут. Правильно.
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Ага )) Какая разница ? Поставил ее раком - и в задницу,взаднрцу,в задницу ! ))
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а наповнення держбюджету та інших фіскальних рахунків, тебе, точно таки - не хвилює... Зебіл ти, чи що?
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хто там хоче забути, що Асоціацію з ЄС оформили саме Порошенко, Яценюк, Турчинов та інші реформатори на вимогу Майдану Гідності?
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Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 14 ч.14 часов назад



Як чудово бути в наглядовій раді оборонпрому та УЗ. Поки рядовий працівник отримує до 10 тисяч, Лещенко отримає 588 тис на місяць в УЗ, а Найєм обійдеться платникам податків в 310 тисяч. Утримання цих двох безробітних буде нам коштувати 11млн на рік.

Украина продолжит производство и экспорт "коньяка" и "шампанского" до 2026 года - Цензор.НЕТ 8274
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