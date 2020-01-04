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Все про:минирование (882) Нацполиция (10661) Харьков (4536)

 Харьковчанин в сильном алкогольном опьянении сообщил о "заминировании" жилого дома, - полиция

Житель Харькова в сильном алкогольном опьянении сообщил ложную информацию о "заминировании" жилого дома. Полиция задержала лжеминера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что мужчина сообщил ложною информацию о "минировании" многоэтажки по ул.Дружбы народов в Харькове.

"Во время выезда работники полиции обнаружили 41-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения... и не смог объяснить работникам полиции причину своего поступка", - сообщает полиция.

Сообщение о минировании дома в спальном районе города поступило в Киевский отдел полиции Харькова около 23:00 пятницы. Правоохранители, выехавшие на место не обнаружили взрывных устройств или опасных веществ.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Киевского отдела полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168349
 
 
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Оплатит бензин,каждому месячную зарплату и все будут рады.
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Потрібно зробити, щоб найближі 7 років міньору був був перекритий доступ до алкоголю.
З усіх збуджуючих ефектів - аромати параші.
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Плюс ещё квартиру конфисковать, и дальше пусть бомжом сообщает про заминирование родной помойки...
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Ул.Дружбы Народов, Северная Салтовка.
Вот же скот, ничего посадят лет пять, будет время подумать над смыслом жизни на свободе.
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