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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Ирак (246) Трамп (2717) Сулеймани (5)

 Когда американцам угрожают, я готов на любые действия для их защиты, - Трамп о ликвидации Сулеймани. ВИДЕО

Президент Дональд Трамп после уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что США не ставят своей целью смену режима в Иране, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп заявил: "Прошлой ночью мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну".

По словам Трампа, "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани", который был "схвачен на месте преступления и уничтожен".

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Трамп также заявил, что США обладают лучшими в мире вооруженными силами и разведывательными службами. Он также подчеркнул, что испытывает глубокое уважение к народу Ирана.

Трамп сделал это заявление в своем гольф-курорте Мар-а-Лаго, где находится на новогодних каникулах. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

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В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168345
 
 
 Топ комментарии
 
Америка терористов уничтожает или садит в тюрьму, а в Украине олигархи (которые должны сидеть в тюрьме), покупают себе парламент и президентство (или президента)
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Ірану нічого не світить, там та сама хвороба що в мордви. Діти генералів КСІР у Франції, Сулеймани уничтожили, чтобы остановить войну, а не начать, - Трамп о ликвидации иранского генерала - Цензор.НЕТ 8903
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Ты ж моя умница антисоевая ! Тебе жирный лайк . От скажи мне дорогой , а дети Поци мальдивского пойдут в военкомат с повесткою ? Вот те самые -Лёшка миномётчик , Йулька миньетчица ......а также Талына , Васылына и Мыша Лондонский ? Вот нахрена ж ты критикуешь благородных отпрысков персидских хенералов когда свои не лучше ? Они такие же самые , а благородные детки кацапских путенских бояр их лучшие друзья
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от ця краля піде шахідкою?

Буде нахідкою з джерелом нафтодолларів...
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это полумеры..это всё равно что убирать дерьмо от бешенной соваки которая поселилась дома...сто такой эта самая бешенная плешивая собака знают все.
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Иран полыхал (и был затоплен в крови протестующих) когда закрытые инстаграмм и прочие группы деток были взломаны и оттуда посыпались откровенные фотки оргий, и неприлично дорогих и вызывающих вечеринок. Простым людям нет средств чтобы рис купить, и прокормить детей, вдобавок "полиция нравов" режима постоянно требует от них скромно и закрыто одеваться, а детки как духовных (были и такие, родители которых заседают в "совете бородатых с чалмами"), так и боевых, государственных лидеров делают "пир во время чумы".
Такая же штука и со всеми остальными псевдорелигиозными фанатиками в той же Газе, Турции, да и везде. Простым людям "втирают" всякую "дичь" средневековую, и требуют от них послушания, держат их в нищите на подачках, а сами не сильно ждут того света с "девственницами", так как у них все есть уже здесь, и сейчас.
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"Халяльність" та "правовірність" фото зашкалює Сулеймані знищили, щоб зупинити війну, а не почати, - Трамп про ліквідацію іранського генерала - Цензор.НЕТ 8305
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можно я ету фотку поставлю себе на рабочий стол,для настроения?
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Простым людям "втирают" всякую "дичь" средневековую,

Это так во все века...в царской России брали десятину на содержание попов, В Украине и РФ суда по строительству культовых сооружений не меньше.
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Последнее фото генерала
Сулеймані знищили, щоб зупинити війну, а не почати, - Трамп про ліквідацію іранського генерала - Цензор.НЕТ 8121
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Это фотки русни, которые они намалевали, когда убили Дудаева. Не болтайте тут своей ерундой.
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порохоботи і кацапи незадоволені Америкою, - шо ж це робицця? )))
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Путин сдохнет, россия будет уничтожена, русские станут рабами китайцев, портнов, медведчук, шарий и остальные ватные гандоны будут сидеть в тюрьме. Все верно?
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Вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
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Конечно! шарий специально из нидерландов приедет сесть в тюрьму.
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не бреши...
Это зе-глисты и поклонники зе-глистов возмущены. Факт:
"В Україні занепокоєні ... нинішніми діями Сполучених Штатів у Багдаді", - наголошується в заяві (МЗС України).

срань зелёная.
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Американцы в Ираке, похоже, взялись за дело всерьез. В районе города Таджи неизвестный самолет уничтожил два автомобиля, в которых находился командир шиитского ополчения "****** Имам Али" и его подчиненные. "Ополчение" входит структурно в шиитскую проиранскую коллаборационистскую группировку "Хашд Шааби".
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Первой целью Ирана может стать Израиль
«Подготовка к уничтожению Израиля завершена», - заявил официальный представитель КСИР. Еврейское государство, как главного союзника США в регионе, считают одним из виновников любого конфликта. Из-за этих угроз все израильские посольства приведены «в состояние повышенной готовности», а на оккупированных Голанских высотах у границы с Сирией установлены дополнительные КПП и патрули.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сократил свой официальный визит в Грецию и вернулся в страну для участия в экстренном совещании военного и силового руководства, которое без него уже начал министр обороны Нафтали Беннет. Сообщается также, что ЦАХАЛ временно закрыл для туристов гору Хермон.
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нехай попрацює, а то втірав грекам якусь діч типу "Греція та ісраель - два історично головних джерела світових цінностей"
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Трамп покриває терориста №1 фуйла, він же ботокс, він же недопалок, і мочить іранців.
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Міністерство оборони Росії оприлюднило компліментарний некролог Сулеймані, в якому загиблого керівника спецзагону «Аль-Кудс» називають авторитетним і грамотним військовим керівником, що організував опір «Ісламській державі» та «Аль-Каїді» в Сирії та Іраку. Загибель генерала російські військові називають подією, яка призведе до різкої ескалації ситуації на Близькому Сході та негативно вплине на світову систему безпеки. І навряд чи ця позиція відомства Сергія Шойгу докорінно відрізняється від позиції відомства Сергія Лаврова.
І Сполученим Штатам, і Росії завжди доводиться визначатись, коли загострюється ситуація на Близькому Сході. Дональд Трамп може сподіватися домовитися із Володимиром Путіним, однак у протистоянні із Тегераном російський президент йому - не союзник. Адже весь зовнішньополітичний авторитет Путіна базується на тому, що він є одним із лідерів - хай і міфічним - антиамериканської неформальної коаліції країн, що прагнуть до «багатополярного світу». І саме такий імідж Путіна підтримує офіційна пропаганда в самій Росії. Якщо Путін зараз підтримає не Іран, а Сполучені Штати, якщо навіть спробує зайняти нейтральну позицію, це просто зруйнує його образ керівника «альтернативної наддержави».
Можлива ескалація російсько-українського конфлікту
Для України небезпека полягає в тому, що ескалація близькосхідної кризи посуне українські проблеми далеко на периферію світової політики - незважаючи навіть на значення України в американській передвиборчій кампанії. Варто нагадати, що в день, коли державний секретар Помпео розмовляв про вбивство генерала Сулеймані із керівниками дипломатичних відомств з усього світу, він мав, взагалі-то, перебувати з анонсованим заздалегідь візитом в українській столиці. Однак приїзд очільника держдепартаменту був відкладений якраз у зв'язку з подіями в Іраку. А тепер взагалі не дуже зрозуміло, чи знайдеться у «близькосхідному» порядку денному держсекретаря місце для Києва.Однак найбільша небезпека навіть не в цьому. Путін, очевидно, не може захистити Іран та його генералів від гніву президента Трампа. Але він може інше: продемонструвати, що Трамп не може захистити від нього Україну. Таким чином, ескалація російсько-українського конфлікту може стати прямим й бажаним для Кремля наслідком ескалації на Близькому Сході після знищення генерала Сулеймані.
Віталій Портников, стаття, https://www.radiosvoboda.org/a/30359232.html
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А почему украина боится признать что килнула Захарченко.Я наоборот бы больше уважал злачынную владу=)
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А кто ты такой, чтоб твое уважение имело значение?
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а ты кто такой что бы твой высер меня волновал?
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Картошка-головый - Украина пишем с большой буквы.
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можно по украинский,я как бы понимаю неплохо и на нем,ладно я его не учил так не общаюсь на нем,но под украинским флагом как то должно быть стыдно.
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на відмінну від Мотороли і Гіві, я чомусь думаю, що Захар - це справа підручних терориста *****.
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хз но я лично думаю что неплохо бы их ********* как Трамп этот перса-терориста.
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что килнула Захарченко

Та да и Мозгового и Гиви и "незабвенного" Арсения и Дремова и Беднова.И многих других. .Моссад горько плачет,а ФСБ РФ не успевает парадные двери ремонтировать...
СБУ всех держит в тонусе,не считая своих таможенников и полевых командиров янтарных войн...
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ну даже если не СБУ его ликвидировало то зря.Может и ***** потом можно убить ).Вун у него самолет есть,а у вас есть чем его сбить )
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вун объявите ***** терористом и завалите его=)и войне конец и крым отжимать можно.
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Все ж такі приколи від Доні краще за гарантовиххохмачек.
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а у ***** девичья фамилия не сулеймани? по матери ))
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"Российские военные специалисты особенно часто контактировали с ним( Сулеймани)в начале сирийской кампании."
Хоча кацапи своїх не жаліють,то що для них Сулеймани.
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Хммм...все не так просто, как он заявляет. Нук сперва инфа про то, что готовил Сулеймани была абсолютно точной и проверенной, кем? Учитывая, как одномоментно среагировал Израиль, инфа вероятно пришла от Моссада(вариант). Это акция настолько была серьезна, что было принято решение оборвать связи(затормозить процесс).
Второе, район аэропорта!! и суверенная территория. Не остановило ничего. Напомню дальность AGM 114 всего то 10 киломитерз. Т.е беспилотник летел в эшелоне 5-7км и это в предполетной зоне аэропорта!!! Наверняка закрытой для посторонних не гражданских судов.
Третье, его точно видели все, даже иракские диспетчеры аэропорта. И тем более иракская ПВО. Но все промолчали!???? Интересная цепочка да?
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так держать .цена нефть одобряет
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...нельзя злить дядю Сэма - это опасно для жизни:
Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 9083




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что килнула Захарченко

Та да и Мозгового и Гиви и "незабвенного" Арсения и Дремова и Беднова.И многих других. .Моссад горько плачет,а ФСБ РФ не успевает парадные двери ремонтировать...
СБУ всех держит в тонусе,не считая своих таможенников и полевых командиров янтарных войн...
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