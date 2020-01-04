 Когда американцам угрожают, я готов на любые действия для их защиты, - Трамп о ликвидации Сулеймани. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Трамп заявил: "Прошлой ночью мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну".
По словам Трампа, "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани", который был "схвачен на месте преступления и уничтожен".
Трамп также заявил, что США обладают лучшими в мире вооруженными силами и разведывательными службами. Он также подчеркнул, что испытывает глубокое уважение к народу Ирана.
Трамп сделал это заявление в своем гольф-курорте Мар-а-Лаго, где находится на новогодних каникулах. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.
В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Буде нахідкою з джерелом нафтодолларів...
Такая же штука и со всеми остальными псевдорелигиозными фанатиками в той же Газе, Турции, да и везде. Простым людям "втирают" всякую "дичь" средневековую, и требуют от них послушания, держат их в нищите на подачках, а сами не сильно ждут того света с "девственницами", так как у них все есть уже здесь, и сейчас.
Это так во все века...в царской России брали десятину на содержание попов, В Украине и РФ суда по строительству культовых сооружений не меньше.
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
Это зе-глисты и поклонники зе-глистов возмущены. Факт:
"В Україні занепокоєні ... нинішніми діями Сполучених Штатів у Багдаді", - наголошується в заяві (МЗС України).
срань зелёная.
Первой целью Ирана может стать Израиль
«Подготовка к уничтожению Израиля завершена», - заявил официальный представитель КСИР. Еврейское государство, как главного союзника США в регионе, считают одним из виновников любого конфликта. Из-за этих угроз все израильские посольства приведены «в состояние повышенной готовности», а на оккупированных Голанских высотах у границы с Сирией установлены дополнительные КПП и патрули.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сократил свой официальный визит в Грецию и вернулся в страну для участия в экстренном совещании военного и силового руководства, которое без него уже начал министр обороны Нафтали Беннет. Сообщается также, что ЦАХАЛ временно закрыл для туристов гору Хермон.
І Сполученим Штатам, і Росії завжди доводиться визначатись, коли загострюється ситуація на Близькому Сході. Дональд Трамп може сподіватися домовитися із Володимиром Путіним, однак у протистоянні із Тегераном російський президент йому - не союзник. Адже весь зовнішньополітичний авторитет Путіна базується на тому, що він є одним із лідерів - хай і міфічним - антиамериканської неформальної коаліції країн, що прагнуть до «багатополярного світу». І саме такий імідж Путіна підтримує офіційна пропаганда в самій Росії. Якщо Путін зараз підтримає не Іран, а Сполучені Штати, якщо навіть спробує зайняти нейтральну позицію, це просто зруйнує його образ керівника «альтернативної наддержави».
Можлива ескалація російсько-українського конфлікту
Для України небезпека полягає в тому, що ескалація близькосхідної кризи посуне українські проблеми далеко на периферію світової політики - незважаючи навіть на значення України в американській передвиборчій кампанії. Варто нагадати, що в день, коли державний секретар Помпео розмовляв про вбивство генерала Сулеймані із керівниками дипломатичних відомств з усього світу, він мав, взагалі-то, перебувати з анонсованим заздалегідь візитом в українській столиці. Однак приїзд очільника держдепартаменту був відкладений якраз у зв'язку з подіями в Іраку. А тепер взагалі не дуже зрозуміло, чи знайдеться у «близькосхідному» порядку денному держсекретаря місце для Києва.Однак найбільша небезпека навіть не в цьому. Путін, очевидно, не може захистити Іран та його генералів від гніву президента Трампа. Але він може інше: продемонструвати, що Трамп не може захистити від нього Україну. Таким чином, ескалація російсько-українського конфлікту може стати прямим й бажаним для Кремля наслідком ескалації на Близькому Сході після знищення генерала Сулеймані.
Віталій Портников, стаття, https://www.radiosvoboda.org/a/30359232.html
Та да и Мозгового и Гиви и "незабвенного" Арсения и Дремова и Беднова.И многих других. .Моссад горько плачет,а ФСБ РФ не успевает парадные двери ремонтировать...
СБУ всех держит в тонусе,не считая своих таможенников и полевых командиров янтарных войн...
Next Putin!
Хоча кацапи своїх не жаліють,то що для них Сулеймани.
Второе, район аэропорта!! и суверенная территория. Не остановило ничего. Напомню дальность AGM 114 всего то 10 киломитерз. Т.е беспилотник летел в эшелоне 5-7км и это в предполетной зоне аэропорта!!! Наверняка закрытой для посторонних не гражданских судов.
Третье, его точно видели все, даже иракские диспетчеры аэропорта. И тем более иракская ПВО. Но все промолчали!???? Интересная цепочка да?
Та да и Мозгового и Гиви и "незабвенного" Арсения и Дремова и Беднова.И многих других. .Моссад горько плачет,а ФСБ РФ не успевает парадные двери ремонтировать...
СБУ всех держит в тонусе,не считая своих таможенников и полевых командиров янтарных войн...