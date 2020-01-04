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Все про:Рождество (269) Епифаний (223) ПЦУ (522)

 Украинцы пока не готовы к календарной реформе, - Епифаний о переносе даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что украинцы пока не готовы перейти на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.

Епифаний считает, что в случае переноса Рождества, нужно переносить и все другие праздники.

"Тогда Покров мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября. И Преображение, и другие праздники, к которым мы так привыкли. Нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви", - сказал он.

"В целом церковь не против. Но мы говорим о том, что это не актуально. Нужно провести большую просветительскую работу. И сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, какой процент против. Будем анализировать, будем работать. И в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно", - добавил глава ПЦУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168343
 
   
 Топ комментарии
 
Лет через 5 уже все поймут что рождество 25-го а не 7-го. А через10 лет уже никто про 7-ое и не вспомнит
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Это зебилы не готовы отказаться от совково-кацапских праздников. Украинцы уже давно готовы жить в унисон с цивилизованным миром
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Так и в НАТО и ЕС мы не вступили, потому что украинский нарид был не готов...., и мову не защищали потому что не готов нарид был и не время..., и праздники совковые не отменяем - потому что не готов..., и уголовников с клоунами выбираем - потому что не созрел нарид ответственно голосовать...

А народ наш дыбильный оказывается, вместе с этим Епифанием....
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Лет через 5 уже все поймут что рождество 25-го а не 7-го. А через10 лет уже никто про 7-ое и не вспомнит
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Боится,,что перебегут от пцу назад в упц
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Это зебилы не готовы отказаться от совково-кацапских праздников. Украинцы уже давно готовы жить в унисон с цивилизованным миром
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Живи, кто тебе мешает. 25 декабря праздничный день? Можешь праздновать.
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и не только 25 а 24,26 декабрья тоже, а то что ВР ещё не устоновила, то это решаеться одним голосованием.
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Делами церкви пускай церковь занимается. Государство там может помочь как слон в посудной лавке.
Если ПЦУ переподчинилась Консантинополю, то должна САМА решать эти вопросы в согласии с материнской церковью.
А Верховной Раде там делать НЕЧЕГО.
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деиствовать в согласие с мордорскими сектантами! если это мудро, то давай угодаю, ты за дружбу с рассеиским стадом да и голосовал за Янелоха.
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брехня!
Я- готовий навіть до відміни цього морокобісся. Забагато святкувань,забобонів, забагато алкоголізму, замало адекватних реакцій у самоусвідомленні і самоврядуванні.
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Украинцы от слова "реформа" вздрагивают и начинают тревожно оглядываться.
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так украинцы не были готовы к реформам и разорвать связи с мацквой и её стадом, на подобие как это сделали страны Балтии. Так вот получили за это "благо" от любимих братушек. Теперь выбрали президентом Янелоха, которому нет разницы во многих вещах, так что праздники отмечать с сектантской церквю рашки (им нет томоса) приведёт к следующим подаркам от сектантов-братушек.
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Одна людина все рішає за українців,до чого вони готові,а до чого ні.
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я так понимаю что епифаний православную церковь под униатов готов отдать? 300 лет назад такого попа казаки на колу распяли бы
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не знаю, не буду спорить, готов-не готов, но для начала церкви следовало бы поговорить с работодателями, чтобы те оплачивали, хотя бы для начала, религиозные официальные праздники, как это принято в цивилизованном христианском (католическом) мире...и что то мне подсказывает, что вопрос разрешится сам собой)))
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Зачем? Кода два праздника лучше чем один, а еще с новыми годами будет ЧЕТЫРЕ! Кто от такой хаялвы откажется
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