 Украинцы пока не готовы к календарной реформе, - Епифаний о переносе даты Рождества

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.
"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.
Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.
"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.
Епифаний считает, что в случае переноса Рождества, нужно переносить и все другие праздники.
"Тогда Покров мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября. И Преображение, и другие праздники, к которым мы так привыкли. Нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви", - сказал он.
"В целом церковь не против. Но мы говорим о том, что это не актуально. Нужно провести большую просветительскую работу. И сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, какой процент против. Будем анализировать, будем работать. И в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно", - добавил глава ПЦУ.
А народ наш дыбильный оказывается, вместе с этим Епифанием....
Если ПЦУ переподчинилась Консантинополю, то должна САМА решать эти вопросы в согласии с материнской церковью.
А Верховной Раде там делать НЕЧЕГО.
Я- готовий навіть до відміни цього морокобісся. Забагато святкувань,забобонів, забагато алкоголізму, замало адекватних реакцій у самоусвідомленні і самоврядуванні.