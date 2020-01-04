 Моя преступность заключалась в том, что назвал Донбасс оккупированным и "ДНР" писал в кавычках, - освобожденный из плена Галазюк. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Там прямым текстом так и написано, что моя преступность заключалась в том, что очевидные для всего мира вещи - как то, что это оккупированные территории - приравнивались к "разжиганию межнациональной вражды" и также к "экстремизму". Так и пишут, что я совершил преступления, я, кстати, называл своими именами, то есть, что "ДНР" - это территория, не признанная миром, она оккупирована Россией. Было еще заключение так называемого эксперта, которое я обжаловал. В этом заключении приравнивалось к преступлению то, что я взял слово "ДНР" в кавычки. Я планировал написать статью, которая так и называется: "За кавычки в слове "ДНР" - 16 лет", - сказал Галазюк.

Он отметил, что все было построено на виртуальных доказательствах.

"Никто не проводил эксперимент, фотографировал ли я эту технику, никто не выезжал на "место преступления". Например, в 2015 году я выезжал в Киев, в Фастов, но в деле сказано, что я в этот момент находился в Торезе. Адвокат представила справку - не знаю, где она ее взяла, может, в Украине ей где-то дали - что я был 4 месяца на подконтрольной территории. Но "судья" не приняла этот аргумент. Она сказала: раз я сам признавал, что "письма из оккупированного Донбасса" пишут люди, которые там находятся, значит я был в Торезе", - отметил Галазюк.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.