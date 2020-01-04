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 Общество, За рубежом
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 Клубы в США продолжают отменять концерты джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма

Музыкальные площадки в Америке продолжают отменять выступления российского джазмена Игоря Бутмана.

Об этом сообщает Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

После бостонского джаз-клуба RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган.

Запланированное мероприятие также исчезло из календаря клуба Blue Llama Jazz после того, как местные активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции музыканта. Они отметили его поддержку агрессивной политики России против Украины, а также то, что он был доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах в 2018 году. Бутман также нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

Выступление Бутмана было запланировано на 13 февраля и должно было закрывать американский тур джазмена. Страница, где раньше был анонс выступления, теперь выдает ошибку при загрузке. Сам музыкант на своей странице в Facebook написал, что выступление его группы "пришлось отменить из-за срочных дел".

Бутман также прокомментировал отмену концерта в Бостоне. Он утверждает, что это произошло из-за запланированного на этот день корпоративного мероприятия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168338
 
   
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Пусть в ханты-мансийск едет скот...аленям концерты давать...за рупли..
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будет дуть в сакс рамзану правда не в металлический но какая разница Клубы в США продолжают отменять концерты джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4518
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А зекремлевские твари все делают наоборот, первое что они разрешили въезд в Украину добронравова
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Послати повчитися Зєлєпута любові до України в США? Чи горбатого і операція не виправить?
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#бутман_и_санкции #площадка_для_бутмана
Клуби в США продовжують скасовувати концерти джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2557

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Ждєм, когда якуццкій умєлєц слєпіт єму настоящій, скрєпний саксофон.
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как на неаполетанском диалекте будет "рыбак"?
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Пусть в ханты-мансийск едет скот...аленям концерты давать...за рупли..
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Рожа у него как у спившегося БОМЖА, и оно еще в Америку поехало... Пусть дует в свою дудку в Крыму, если он ему так нужен.
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будет дуть в сакс рамзану правда не в металлический но какая разница Клубы в США продолжают отменять концерты джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4518
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А зекремлевские твари все делают наоборот, первое что они разрешили въезд в Украину добронравова
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если бы только артистам, потихоньку пропагандоны от "Звязды", потом корчевников , а теперь ждите скоро Хакамаду "После длительного перерыва в Украину едет скандальный российский политик Ирина Хакамада, поддержавшая аннексию Крыма и предлагавшая «выкупить» полуостров у Украины..Она публично поддержала аннексию Крыма, считая, что «Киеву надо оставить Крым России, а России нужно жить с Крымом и на этом эту историю закончить».В 2014 году Хакамада открыто похвалила аннексию полуострова и произнесла дифирамбы в честь Путина.«Крым всегда нуждался российской самоидентификации. …Жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы - победитель. Вы действительно провели супер операцию без единого выстрела», - сказала Хакамада Путину."
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За рубли в рязане шпрехай чучело, а не за доллары в ненавистной Америке
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а не хрен по заокеанам шастать...рашка большая - шастай там...
только сакс в зауралье не все понимают ))) учись на балалайке (мой тебе совет!)
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Был когда-то джазмен, в оказался простым пи_аром, в плохом смысле этого слова.
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Даже в США не мророзятся тупой отмазкой "искусство в не политики". Там не возникает вопросов в стиле - "какая разница".
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Бо США формували, як країну не ковбасники, а християнські пресвітери.
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А зелень вже дозволяє таким типам їхати в Україну. Амери лохи.
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иди маньке кокаинщице играй говноджаз
Клуби в США продовжують скасовувати концерти джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму - Цензор.НЕТ 5591
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В Расии нацмены особенно патриотичны....
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Санкції кажеш не діють?Діють! Але в нормальній країні.
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так ненавидят Америку, что аж целые туры там устраивают. ппц, эти москали ДБ(с)
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Слабак он, этот Бутман. Наш-то членом на рояле... Вот когда Бутман научится членом на саксофоне - вот тогда можно дуэтом.
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" зеленые ценности от украинского " служивого о хорошо освещенных и асфальтированых улицах и о встрече с девушкой в гамерике не проходют...рашистской ************ поддерживающей оккупацию украинского Крыма ,не разрешают марать своей грязью и хорошо асвальтированную освещенную американскую дорогу....пора рашистскому лаптю "слабать "мелодию на бис" "зеленому слуге"...
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