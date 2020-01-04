 Наемники РФ обстреляли из гранатометов и пулеметов защитников Новолуганского, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, об этом сообщил пресс-секретарь министерства Дмитрий Гуцуляк.
"Сегодня, 4 января, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел наших защитников в районе Новолуганского. С 04.00 утра оккупанты вели огонь из АГС и крупнокалиберных пулеметов от Доломитного. Боевых потерь среди наших воинов, вследствие этого нарушения режима тишины оккупантами, по имеющейся информации, нет", - говорится в сообщении.
так как они уже все являются гражданами РФ.
Соевые копрофилы вот информация для размышления если у вас осталось хоть чуть-чуть умишка.Сегодня Президент США направил на Ближний Восток 3000 своих морпехов всего лишь в ответ на угрозы Ирана ,,жестоко отомстить" за ликвидацию США двух высокопоставленных иранских военных в Ираке накануне , посланных кстати тем же Ираном для того чтобы организовывать в соседнем Ираке беспорядки и вести подрывную деятельность против американцев. Вы то хоть понимаете что так нормальная СТРАНА защищает свои государственные интересы и своих Граждан ? И если у вас хватит ума это понять то возможно к вам прийдёт понимание того что всё было проsрано не вчера Комиком аматором поздравившего диктатора -убийцу а гораздо раньше ещё в августе 2014 года когда один обличённый властью мерзавец обделавшись от страха и пряча по Европейским столицам своих вымлядков и свои бабки по заокеанским оффшорам сел за стол переговоров с террористами в Минске и согласился на Норманскую капитуляцию, параллельно проводя безумный ,,парад перемог " .И это вместо того чтобы обратиться к Нации , объяснить что происходит , организовать людей , позволить им объединиться и вооружиться если государство это сделать тогда не могло или не хотело .И возможно возглавить сопротивление агрессии или назначить командовать вооружённым народом тех людей которые смогли бы это сделать
P.S Одни мерзавцы обвиняют Президента -дилетанта в непреднамеренных просчётах и глупых решениях , другие пиарят и прославляют подонка просравшему целую Отечественную войну и ограбившего, и обезверившего целый Народ
Кто был сам готов защищать Украину - те и защитили. Остальные - были бы только балластом, помехой, и коллаборантами.