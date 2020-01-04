 В Киеве полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку (обновлено). ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"В Деснянское управление полиции обратилась киевлянка с заявлением о том, что из квартиры на бульваре Высоцкого ушла ее дочь Тирон Альбина Евгеньевна, 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Девочке на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка. Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф сверху на куртке.
В полиции обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции.
Около 14 часов мать пропавшей девочки Марина Тирон сообщила в Facebook, что девочка нашлась.
"Нашлась!! Идет домой, спасибо всем огромное за помощь, вы мне вернули ребенка, всем спасибо", - написала она.
пробежитесь по друзьям-подругам...
уже гормоны играют...а мозги еще спят...
Вы совсем уже обалдели. У нас снега нет- тоже выборци Зе виноваты?
Пропал ребёнок. В наше время это может означать все, что угодно
Про загуляла тоже вряд ли. Уже, наверное, обзвонили всех подружек.
Дай Бог, чтобы нашлась.
https://m.facebook.com/profile.php?id=100001366445406
Мои дети сами не гуляют. И вообще нет у них нашего детства, когда мы картошку пекли и гуляли до темноты всем двором.
Одно могу сказать, слава Богу, что нашлась, но получить по заднице должна.