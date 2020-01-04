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Все про:Киев (18384) несовершеннолетние (67) Нацполиция (10661) пропажа (65)

 В Киеве полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку (обновлено). ФОТО

Полиция Киева просит помочь разыскать 13-летнюю девочку, которая 3 января ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"В Деснянское управление полиции обратилась киевлянка с заявлением о том, что из квартиры на бульваре Высоцкого ушла ее дочь Тирон Альбина Евгеньевна, 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

В Киеве полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку (обновлено) 01

Девочке на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка. Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф сверху на куртке.

В полиции обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции.

Около 14 часов мать пропавшей девочки Марина Тирон сообщила в Facebook, что девочка нашлась.

"Нашлась!! Идет домой, спасибо всем огромное за помощь, вы мне вернули ребенка, всем спасибо", - написала она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168336
 
 
 Топ комментарии
 
Выглядит младше. Жаль ,если что случилось...
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14 лет...
пробежитесь по друзьям-подругам...
уже гормоны играют...а мозги еще спят...
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Дай Бог, щоб знайшлась живою, здоровою
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Выглядит младше. Жаль ,если что случилось...
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14 лет...
пробежитесь по друзьям-подругам...
уже гормоны играют...а мозги еще спят...
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Кстати ,согласен. Замечал за такими как они ,бессознательно кокетничают,привлекая к себе. Врядли соображая и делая это интуитивно. Так например даже этим летом одна двенадцати лет,буквально "вилась" вокруг меня пока я разговаривал с ее дедом. - То и дело вертелась вокруг,забегая то с одной то с другой стороны. И при этом задевая меня по руке. Сам я сначала не придал этому внимание,но потом моя мама сказала,что готова была задушить ее за такое поведение. - И добавила - такая точно без мужа не останется ))
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Это ты из собственного опыта определила ?
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На фото девочка выглядит странно... У Києві поліція розшукує зниклу 13-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 3429 Интересно, какой у нее был круг знакомств?
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Так, дивно. Очі, волосся, курточка, рюкзак... Все це дивно
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всякое может быть,может загуляла,а может и что то посерьезнее....
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Гормональний фон зашкалює, а мізків ще як у середньостатистичного виборця Зєлі. Десь на хаті з друзями зависає.
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Какой выборець? Ребёнку 13 лет.
Вы совсем уже обалдели. У нас снега нет- тоже выборци Зе виноваты?

Пропал ребёнок. В наше время это может означать все, что угодно
Про загуляла тоже вряд ли. Уже, наверное, обзвонили всех подружек.
Дай Бог, чтобы нашлась.
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танечка тут комментами как сквиртом хлещет во все сторонь, озабоченная за всех какая, типо своим ляпом спасет всех и всея , себя для начала спаси а потом на других кислородную маску натягивай, тп.
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Чергова "дитинка" пубертатного віку з істероїдними схильностями. Після повернення в сім'ю конфіскувати Айфон Х, заблокувати доступ у мережу з ноутбука через WiFi на тиждень, в стінку рюкзака вшити прихований GPS-трекер, щоб надалі знати, де її чорти носять
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Вже знайшлась
https://m.facebook.com/profile.php?id=100001366445406
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Мама на сторінці ФБ не уточняє. Пише - знайшлась,їде додому. Вчора пішля школи пішла "погуляти", телефон був поза зоною.
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В таком случае лучше перебдеть, чем нелобдеть.
Мои дети сами не гуляют. И вообще нет у них нашего детства, когда мы картошку пекли и гуляли до темноты всем двором.

Одно могу сказать, слава Богу, что нашлась, но получить по заднице должна.
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