 В Киеве полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку (обновлено). ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"В Деснянское управление полиции обратилась киевлянка с заявлением о том, что из квартиры на бульваре Высоцкого ушла ее дочь Тирон Альбина Евгеньевна, 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Девочке на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка. Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф сверху на куртке.

В полиции обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции.

Около 14 часов мать пропавшей девочки Марина Тирон сообщила в Facebook, что девочка нашлась.

"Нашлась!! Идет домой, спасибо всем огромное за помощь, вы мне вернули ребенка, всем спасибо", - написала она.

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