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 В Киеве полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку. ФОТО

Полиция Киева просит помочь разыскать 13-летнюю девочку, которая 3 января ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"В Деснянское управление полиции обратилась киевлянка с заявлением о том, что из квартиры на бульваре Высоцкого ушла ее дочь Тирон Альбина Евгеньевна, 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

В Киеве полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю девочку 01

Девочке на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка. Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф сверху на куртке.

В полиции обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168336
 
 
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Выглядит младше. Жаль ,если что случилось...
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14 лет...
пробежитесь по друзьям-подругам...
уже гормоны играют...а мозги еще спят...
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