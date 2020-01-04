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Все про:таможня (1562) Нефьодов (156)

 Раньше были "нормальные" руководители таможни, а ты - странный, - Нефьодов о диалоге с местными "элитами". ВИДЕО

Представители так называемой "контрабандистской эко-системы" считают нового руководителя Гостаможни Максима Нефьодова странным.

Об этом сам Нефьодов рассказал в интервью украинской службе DW, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава таможни рассказал, что иметь дело ему приходится не только с контрабандистами, а и с целой "эко-системой", частью которой являются местные руководители налоговой, ОГА, полиции, прокуратуры и т.д.

"Все это одна, так сказать, региональная "элита". И во многих местах эти люди искренне считают, что с ними должны согласовывать назначение руководителей таможни... И эти люди говорят: "Вот раньше были нормальные начальники таможни, понимали все. А ты, Нефьодов, какой-то странный", - рассказал чиновник.

Нефьодов также сообщил, что контрабандисты все время направляют к нему своих людей, чтобы наладить диалог, но его позиция простая: "Или вы работаете по закону, или, независимо от фамилий, закон вас наказывает".

Смотрите также: Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3168331
 
   
 Топ комментарии
 
они наверное про ориентацию его говорили
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Ага, резко упали отчисления с таможни в бюджет за время руководства этого нарциса от внешнего управления "международных партнёров". Его больше косметические салоны интересуют.
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Доходы таможни при Нефедове упали на 7 млрд по сравнению с прошлым годом (ИНФОГРАФИКА)

Огромный провал наблюдается в доходах от таможни - минус 35,7 млрд грн от плана за 11 месяцев 2019 (минус 11% от плана)https://www.depo.ua/rus/money/dokhodi-mitnitsi-za-nefodova-vpali-na-7-mlrd-porivnyano-z-minulim-rokom-201912041074326
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ну то американские. а то ты. ты ведь именно патужного мармеладного назвал. "Моника Членограй брехло и долбо..**". Поэтому я не тупой, но умный. Ты - тупой.
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Корчинский поздравляет всех с Новым годом 2020 в стиле Зе
https://youtu.be/c0SByUQoD6Y
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Так местные "руководители полиции, прокуратры, налоговой" разве не "новая власть"???? По моему и Рябошапка и Аваков и Верланов суть от сути люди Зеленского как и Нехведов? Так шо, правая рука Зеленского не знает шо делает левая рука Зеленского?
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Свидетели шоколадного порохсёнка не понимают как это НЕ ВОРОВАТЬ
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Малоросс, когда "воровали", то доходы с таможни не падали, а как перестали "воровать", то упали. Может эти воры докладывали из уворованного, чтобы доход на таможне был в рост?
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А в чём странность?
Берёте больше нормальных или берёте не у всех, а только у своих?
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#ХронікиГалицькоїМитниці! Сміявся я звісно довго, коли почув що «нові» керівник митниць в ОАЕ лише три дні пробули на новорічні свята, бо ж хтось певно подумав, що то прояв скромності і нових стандартів, а все просто - «робота ж чекає»)).Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 7835 Нефьодов і боротьба з контрабандою на митниці, то таке саме як сказати, що Грановський не «курував» всі митниці в Україні. Певен, що те міністерсько-«реформаторське» кодло незабаром зупинять адекватні правоохоронці, бо жодних ознак системних державницьких реформ в їхніх діях не має. P.S. Просто я набираюсь сил, знаходжу побратимів та тих хто «рівний» і не «прокладка», а в цілому спостерігаю - «хто і з ким у які ліжка лягає», бо ж це весною буде так важливо)))!
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Кто не понимает насколько мы - граждане Украины коррумпированны, тот не видит очевидное. Люди сами на всех уровнях и во всех ситуациях сами несут. А как только пересичний громадянин попадает во власть так сам начинает требовать (ведь раньше то он сам носил).... Общество больное.
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а петюшкины кадпы воруют за родину - ахахаха Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 6851
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Раньше были "нормальные" руководители таможни, а ты - странный, - Нефьодов о диалоге с местными "элитами".
Нефёдов не будь жадным , делись от контрабанды и с местными элитами Помни , что все проблемы овоща начались когда он решил весь бизнес в Украине перекроить под свою семью
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