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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (1013) нацизм (252) националисты (392) обмен (903) Россия (74689) УНА-УНСО (73) Казанский Денис (151)

 Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста, экс-члена УНА-УНСО Коваленко, - Казанский. ФОТО

Во время последнего обмена пленными Россия помимо террористов и убийц включила в список одного из бывших лидеров националистической организации УНА-УНСО Эдуарда Коваленко.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Коваленко как раз тот, кого в РФ называют фашистом. Причём он не просто фашист, а настоящий матёрый фашистище. Зиговал, водил по Хрещатику марши с символикой СС, оскорблял в своих выступлениях кавказцев и евреев. Россияне у себя по ТВ ежедневно осуждают и проклинают таких людей, а Коваленко решили забрать из Украины вместе со своими "новоросами" и "ополченцами"", - пишет он.

Смотрите также: "Он не жил в Украине 5 лет и не может быть нардепом. На этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву", - Казанский о стороннике "ЛДНР" Кузьмине. ВИДЕО

По словам Казанского, этому есть причина.

"Эдуард Коваленко был ряженым провокатором и специально нанятым актером, который изображал максимально упоротого нациста. Ещё в 2004 году его нанимал Медведчук, чтобы дискредитировать Ющенко (Коваленко притворялся его сторонником). А теперь тот же Медведчук вероятно и добился его включения в списки на обмен", - отмечает блогер.

Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста, экс-члена УНА-УНСО Коваленко, - Казанский 01
Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста, экс-члена УНА-УНСО Коваленко, - Казанский 02
Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста, экс-члена УНА-УНСО Коваленко, - Казанский 03

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"Россияне (в лице кума Путина) нанимают в Украине чувака, чтобы тот маршировал под знамёнами СС, кидал зиги и разжигал межнациональную ненависть. Потом тычут в него пальцами и орут "Смотрите, в Украине фашизм!!!" А теперь говорят "Ну ладно, так и быть, это был наш чувак, мы его забираем"", - заключает Казанский.

Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста, экс-члена УНА-УНСО Коваленко, - Казанский 04

Источник: https://censor.net.ua/n3168325
 
   
 Топ комментарии
 
А когда кацапы заберут своего зебила который притворяется патриотом Украины, а на деле играет на руку кремлю?
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Шарик что ты мелешь?! Порошенка которого говном поливали на рос... И вяликий зе. которого восхваляют на той же раше. Ну и всяческое пресмыкание перед плешивым. Иди бояры выпей... Да успокойся
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Лучше б главзебила - малоросса с портновым , богданом и коломой забрали...
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це всі знають що організації тіпа уна унсо фінансували росія
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ага. тоесть организация, которую создал сын романа шухевича - это кремлевский проект? откуда вы такие только беретесь?
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Роман Шухевич створив УПА - це зовсім інша організація. Не УНА-УНСО
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Думай старательней - КТО СОЗДАЛ тот компьютер, которым ты пользуешься?
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Не вижу ничего странного. Давно известно, шо самые отмороженные нацисты по факту работают на Кремль. Создают красивую картинку для пуйловской пропаганды, выставляя украинцев идиотами. Тут, кстати, тоже таких полно.
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не вижу агента фсб "Знленого"... той же породы мразь...
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Гебня завжди засилала в патріотичні організації своїх агентів, щоб дискредитувати їх, ще з часів ОУН-УПА.
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На відміну від ОУН-УПА (в яку НКВД дійсно прагнув закинути та інфільтрувати своїх аґентів), - вони були створені НАРОДОМ та під керівництвом справжніх борців і патріотів! УНА-УНСО і ВО"Свобода" же - чистої води "породження" спецслужб Кремля! Тут слід чітко собі усвідомлювати й давати звіт стосовно самої суті, "природи" так би мовити, цих політико-мілітарних структур в історичному сенсі національно-визвольної боротьби.
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Ваша думка має рацію.Як відомо у всьому світі дозволений тільки один націоналізм, який можна обговорювати публічно. Це єврейський націоналізм. Всі інші табу. І я до цих пір не можу зрозуміти хто дав зелене світло такій націоналістичній організації як ГО Свобода. Таку організацію може хіба що очолити не українець а криптоєврей(замаскований під українця жид). Тому мабуть справедливі чутки, що бабуся Тягнибока -єврейка
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Верховный суд подтвердил приговор Генического суда Херсонской области, которым местный политик Эдуард Коваленко был приговорен к пяти годам лишения свободы за призывы против мобилизации
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Афигеть! Кто следующий нанятый?
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УНА-УНСО "сотворена" в Україні КГБ-ФСБ. На чолі тієї "орґанізації" стояв майор КГБ О.Вітович, "пряме курування" здійснювалось із Лубянки та ГРУ (оскільки слід було "коордєніровать" бойову "злагодженість" УНА-УНСО і російсько-окупаційних військ у війні проти Незалежної Молдови, за фейкову "ПМР". Закінчив "славний путь" той "вождь" там й де слід було "по пріказу" - в рядах медведчуківської СДПУ(о)... Та зараз мова не про них, а про їх "наслєдніков" - ВО"Швабода". ВО "Швабода" - це є також творіння запорєбриківських спецслужб(ще із часів так зв. "Соціал-Національної Партії України" - СНПУ), "план виникнення" якої був стратегічно спланований в надрах КГБ-ФСБешної Луб'янки ще в середині 90-х років для залякування Заходу "українським фОшизмом" та дескридитації усієї Української держави. На відміну від УНА-УНСО, яка носила явно виражений парамілітарний характер, "Швабода" позиціонувала себе як "політична партія, яка бореться за владу". "Згодом її "перейменували" у "Свободу", по "аналогії" із австрійською партією "Свободи", італійською лігою "Свободи" та ще цілого ряду фейкових "Свобод", які фінансуються, "патронуються" й "працюють" на плутінський Мордор ще із тих часів. А якщо бути більш точним, то ще із середини 1970-х років, із часів італійських так званих "Червоних бригад", німецької "Фракції Червоної Армії", турецької "Сірі вовки", деяких відламків від ірландської "Республіканської Армії" та інших. Зараз тільки змінили "знак"... Тоді то були прокомуністичні "організації", а в зв'язку із падінням "популярності лівих ідей" на межі 1980-90х р.р., то КГБ (ФСБ) "переключились" на так званих "правих"... Найбільшим успіхом кремлівських спецслужб є так зв. французький "Національний Фронт" (а ВО "Свобода" якраз й активно "співпрацювала" й "співпрацює" із "творінням" батька нині діючого голови Марі Лепен. Саме із рядів "НФ" вийшли так зв. "Жовті жилети"...Соупаденіє? Не думаю...) Щодо ж фінансових махінацій й нечистоплотності правлячої "капітули" тієї "Швабоди", то почали вони проявлятись ще в 90-х. Чого лишень варта "афера століття" Тягнибакса-Пупса із фейковими "ліками від раку" під назвою "Україн" (й тут, сво*ло*та, хотіли дескридитувати самою назвою Україну!) Тому й "не дивна", що вони послуговуються "стратєгієй і тактікой" своїх "кураторів" із Мордору... Зріть в корінь!
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УНА-УНСО "сотворена" в Україні КГБ-ФСБ. /Как же как же.Слыхали раньше от КГБ :ОУН- УПА создана фашистами.
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черговий провокаторський висер.
Взагалі-то лахтинських касапських провокаторів тут, на цензорі - до біса. Але Иван Петрович Сидоров - один з найвитонченіших. Це так, для інших колег, щоб звернули на нього увагу, і щоб знали.
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черговий провокаторський висер./Откуда гневно разоблачаешь? Где за Украину страдаешь? В какой стране?
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Прошу пана не розумію . Будь ласка українською. Ми в Україні а не в Кацапії
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39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев /Смысл сидения Ивана Петровича Сидорова в Цензоре-контрпропаганда.Его комменты адресованы в первую очередь путинским пропагандонам стран союзниц Путина. А также русскому миру в Украине./Прошу пана не розумію.- Язык врага надо знать.Тому Ивана Петровича Сидорова учили в армии, Anry Manfred.
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маленьке уточнення: ота сволота раніше до 2002-го називалась "соціал-націоналістична партія", і ця назва якнайточніше відображає її суть.
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Так он и настоящих патриотов и добровольцев со временем начнет менять в рашку.
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Зебня всё для этого сделает. Да и вообще, какая разница...
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Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. 29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы не мешать РФ добить контрпропаганду Украины./ "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".И тем дала команду Авакову начать Шереметгейт .
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ваше миниформполитики занималось исключительно поддержкой пети и гноблением его политических конкурентов. минстець и не думал бороться с реальным врагом.
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29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы не мешать РФ добить контрпропаганду Украины.
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еще раз. контрпропаганды и небыло. это чисто пороховский проект по поддержанию его рейтинга. минстець только вредил украине
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Болеешь?)) Ничего зеленый мусорок, и тебя вылечат, уже недолго, маж очко вазелином, это же так по *************)))
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А как же сейчас , уже и минстеця нету , а поддержка Петра в соцсетях не ослабевает ?? Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський - Цензор.НЕТ 7622 ..
Минстець работающий на Пороха , лишь в больном воображении зебилов . Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський - Цензор.НЕТ 6873 .
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Мінстець теж нічого не робив. За п'ять років не було створено ЖОДНОГО англомовного українського сайту і іноземці були вимушені отримувати інфу про Україну з російських зливних бачків. Чим займавсь мінстець? За що отримував гроші?
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Тому же автору пора определиться с крестиком и трусами: ЖОДНОГО не проплаченого критика Зеленського не існує по визначенню. Єдине, що оплата у них різна. А платить їм всім одна людина - мародер Порошенко. 28.06.2019 11:46
 російські шпигуни Порошенко і Зеленській збираються вкрасти в українців останнє - землю.25.10.2019 13:42

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Чому не існує непроплаченого критика Зеленського? Юля нікому не платить. А всі її адепти після трьохмісячної діяльності уряду Гончарука глибоко у Вовіку розчарувались. А чому радіти? Недовиконанню річного бюджету в 50 млрд. гр.? Від'ємному інвестиційному клімату? Збільшенню корупції на митниці? Переслідуванню по сфальшованих матеріалах добровольця і волонтерки Аваковим? Бажанню монобільшості продати Україну з молотка? Цього мало, щоб бажати Зеленському негайної відставки? Зєля знищує Україну ще швидше, ніж це робив Пєця!
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Це типова схема роботи кгб-фсб. Заброняти національний рух - марно, це тільки викличе більший інтерес до нього, щоб знищити його кацапи засилають агентів впливу, які компроментують національний рух зсередини, щоб у нормальної людини він викликав тільки негатив. Так діють кацапи завжди. Прикладом є спецзагони які видавали себе за бійців УПА та здійснювали криваві акти проти населення, щоб народ відвернувся та не підтримував УПА, про що є повно оригіналів документів у відкритому архіві СБУ.
Тому, коли "тіпа націоналісти" бють вітрину банку, чи роблять якусь іншу хєрню, придивіться до тих, хто ними керує - це і є кацапська агентура.
Я не маю доказів, бо я не СБУ, але подивіться чим займаються зараз яроші, тягнибоки, бфлецькі. Щось не бачу їх позитивної ролі у ровитку держави.
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З 2001 по 2005 рік очолює Політраду політичної партії Української Національної Асамблеї, а з 2003 по 15 жовтня 2005 року - Голова партії Українська Національна Асамблея. За цей час під керівництвом Коваленко Едуарда Володимировича партія Українська Національна Асамблея змінює свій курс з радикального українського націоналізму, на слов'янський соціальний патріотизм в основі котрого панслов'янська ідея.
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Скоро в России закроют передачу" 60 минут мазахизма".Ее подняли на вершину ток-шоу в Москве умницы политологи Трюхан и Карасев,а также красава Гордей.Но вот 2-х выгнали, а третий туда не идет уже. И на экране уже светится красно-зеленные штаны хама БЕЗ ГОЛОВЫ.Рейтинг сильно падает,никому они не нужны с грузчиками арами,кинорежиссером (1 фильм снял)-обезьянкой с пилорамы,много болтающими (советник в Думе???) маргеловыми,третьяковами (тупой декан) хинштейнами (якобы патриот), да и остальными пустыми местами. Интересно было бы посмотреть обмены передачь. "60 минут мазахизма" со всей бандой в Украину,и из Киева туда одна передача с ведущими.Тогда бы народ увидел их лицы без поддержки хлопальщиков-плакальщиков полулюдей.Надо успеть, ато рейтинги так падают что в этом году закроют мазахистов-шестидесятников в ящике.
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В часи виборів Ющенка був ще один його прихильник "оунівець" Козак (якщо не плутаю), він з телеекрана регулярно "підтримував" Ющенка словами :"Ваша жінка американка ... , прийшовши до влади ви забороните російську мову ...".
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Идиот, фошисты не "зигуют". Задрали с этим совковым высером что типо Германия - фошизм.

Да и такую клоунаду не стали бы устраивать, так что он говно, а не "фошист"(блогер подразумевает - национал-социалист?)
Да **** блогер, если у нас даже Воронченко = "фошистская Германия ВНЕЗАПНО отаковала совочек". А Воронченко то главком "флота". Даже главком - говно совковое тупое.
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Бог мой, это ж за какие-такие проказы из Эдуарда Коваленко случился "настоящий фашист"? А все остальные в УНА -_УНСО вдруг объявлены "Цензором ДА" ненастоящими. Впрочем... он же "ряженый" и, главное, "зиговал" в угоду Медведчука. Фашист и при том "настоящий" - креатура "кума Путина". Изготовителям нацистской стряпни в "Цензоре ДА" любая моча хоть в глаза всего лишь Божья роса.
Кстати, в спиках только "террористы"... и не обнаруживается "настоящий фашист" Коваленко. Зашифровался что ли? Или это лидер всеукраинской партии "СПАС"? Так он никакой ни УНСО. Хотя и возглавлял партию УНА с призывами против Ющенко. Получил полгода Лукьяновского СИЗО. Пока сидел партию УНА потерял - партия от панславянства вернулась к национализму. По выходу из СИЗО создал "СПАС". За митинг против мобилизации на убийство граждан Украины на Донбассе получил полновесный пятилетний срок. В списке обосновано.
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То не те УНА. Свого часу існувало кілька клонів (та й досі є).Розколювали,подібно до Чорноволівського НРУ .
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Так, не існує ніяких "фашистів", або "антифашистів". Є українські патріоти і є українофоби. Ковалєнко - українофоб. Ігор Мазур - український патріот.
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Дєніска не став розбиратись,з якого саме УНА,чи УНСО,той Коваленко.Те,що цього дядю спеціально заслали,розколоти організацію УНА-УНСО (що йому частково й вдалося),створивши шаражку "СПАС"https://uaspas.org/,що брала участь в численних провокаціях за чєкістськими замовленнями.
Сєнсация ! Шок! Шпигуни-диверсанти в рядах УНА-УНСО !
На майбутнє,для Казанського:важливо не те,що москалі засилають агентів в політичні партії і рухи,а сам факт видачі таких людей,що могли б свідчити в суді про підготовку агресії рф в Україні,та вплив діяльності спецслужб рф на політичні й економічні процеси.
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тому Кацапчтан таких і видає - в Україні вони більше "користі" принесуть..
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Коваленко"справжній фашист" має багато спільного з Дімою Корчинським,котрий у прямому ефірі визнав ,що брав гроші від ФСБ ..

Чумно ,що більшість"ура-націоналістичних" організацій України керується і фінансується з Кремля..

"Білий Молот".."Тризуб"..

І Влада до них діла не має(Порошенко теж стосується)...
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єх павлик ті не дудра ти дура тупа і недорозвинута..кацапоід.
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Все упоротые нацики - агенты кремля, потому что раскалывают страну, вместо того чтобы объединять.
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света простітутка путинська а чи не пора і тобі до хати..
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Свєточка, ти будеш об"єднуватись з тим хто тебе трахне десь в підворітні? Га?!
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как высказался кто-то "Этим Россия подтвердила свое участие в событиях Майдана"
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мені от цікаво. Якщо наші змогли Цемах вловити на Донбасі і привезти на українську територію. То в чому проблема, щоб наші диверсійні групи почали пекло, як на Донбасі так і в Криму? Чи все ж зацікавленні в тому що є? Спочатку один називав це АТО, а потім ОСС, а тепер другий взагалі перестав стріляти.. Результати цієї діяльності тепер бачимо.
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А ответного ада в виде терактов , в крупных городах Украины , ты видимо не ожидаешь . Тем более после того , как Моника троих осужденных за тер акт в Харькове на пожизненный срок , кацапам отдала .Теперь они желающих пачками смогут вербовать на это дело , бо все будут знать , что если повяжут , кацапы обменяют , на водителей маршруток из Донецка , бо то наши люди . А когда водители и блогеры от туда кончатся , ну так начнут пенсов по подвалам прятать , под видом украинских патриотов , бо они ж каждый месяц в Украине через банкоматы разведданные передают , а размазня Моника и дальше убийц будет без проблем кацапам возвращать.
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Кремлівський фашизд - це така професія. От побачите, що воно ще десь вилізе, як та «дочка ахфіцера». У кацапів цих акторів погорілого театру, дуже багато.
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а мертвечука чого не забираете..наш полезний ідіот міг би і віддати..чи путін не дозволяе.
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Про уна-унсовца луше спросить у Корча - тот стоял, как говорят, у истоков, и знает ху из ху там.
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Кремлівський провокатор Корч зараз вам такого нароскаже...
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Кремлевский провокатор воевал на стороне чеченцев против московитов.
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