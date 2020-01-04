 Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста, экс-члена УНА-УНСО Коваленко, - Казанский. ФОТО

Об этом сообщает журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Коваленко как раз тот, кого в РФ называют фашистом. Причём он не просто фашист, а настоящий матёрый фашистище. Зиговал, водил по Хрещатику марши с символикой СС, оскорблял в своих выступлениях кавказцев и евреев. Россияне у себя по ТВ ежедневно осуждают и проклинают таких людей, а Коваленко решили забрать из Украины вместе со своими "новоросами" и "ополченцами"", - пишет он.
По словам Казанского, этому есть причина.
"Эдуард Коваленко был ряженым провокатором и специально нанятым актером, который изображал максимально упоротого нациста. Ещё в 2004 году его нанимал Медведчук, чтобы дискредитировать Ющенко (Коваленко притворялся его сторонником). А теперь тот же Медведчук вероятно и добился его включения в списки на обмен", - отмечает блогер.
"Россияне (в лице кума Путина) нанимают в Украине чувака, чтобы тот маршировал под знамёнами СС, кидал зиги и разжигал межнациональную ненависть. Потом тычут в него пальцами и орут "Смотрите, в Украине фашизм!!!" А теперь говорят "Ну ладно, так и быть, это был наш чувак, мы его забираем"", - заключает Казанский.
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Взагалі-то лахтинських касапських провокаторів тут, на цензорі - до біса. Але Иван Петрович Сидоров - один з найвитонченіших. Це так, для інших колег, щоб звернули на нього увагу, і щоб знали.
Минстець работающий на Пороха , лишь в больном воображении зебилов . .
російські шпигуни Порошенко і Зеленській збираються вкрасти в українців останнє - землю.25.10.2019 13:42
Тому, коли "тіпа націоналісти" бють вітрину банку, чи роблять якусь іншу хєрню, придивіться до тих, хто ними керує - це і є кацапська агентура.
Я не маю доказів, бо я не СБУ, але подивіться чим займаються зараз яроші, тягнибоки, бфлецькі. Щось не бачу їх позитивної ролі у ровитку держави.
Да и такую клоунаду не стали бы устраивать, так что он говно, а не "фошист"(блогер подразумевает - национал-социалист?)
Да **** блогер, если у нас даже Воронченко = "фошистская Германия ВНЕЗАПНО отаковала совочек". А Воронченко то главком "флота". Даже главком - говно совковое тупое.
Кстати, в спиках только "террористы"... и не обнаруживается "настоящий фашист" Коваленко. Зашифровался что ли? Или это лидер всеукраинской партии "СПАС"? Так он никакой ни УНСО. Хотя и возглавлял партию УНА с призывами против Ющенко. Получил полгода Лукьяновского СИЗО. Пока сидел партию УНА потерял - партия от панславянства вернулась к национализму. По выходу из СИЗО создал "СПАС". За митинг против мобилизации на убийство граждан Украины на Донбассе получил полновесный пятилетний срок. В списке обосновано.
Сєнсация ! Шок! Шпигуни-диверсанти в рядах УНА-УНСО !
На майбутнє,для Казанського:важливо не те,що москалі засилають агентів в політичні партії і рухи,а сам факт видачі таких людей,що могли б свідчити в суді про підготовку агресії рф в Україні,та вплив діяльності спецслужб рф на політичні й економічні процеси.
Чумно ,що більшість"ура-націоналістичних" організацій України керується і фінансується з Кремля..
"Білий Молот".."Тризуб"..
І Влада до них діла не має(Порошенко теж стосується)...