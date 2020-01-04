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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемники РФ препятствуют доступу СММ ОБСЕ к приграничным участкам на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об очередных ограничениях возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вести наблюдение в приграничных районах, которые не контролируются правительством Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года говорится о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Должанское, 2 января в пунктах пропуска у населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации патрулю Миссии было сказано покинуть вышеуказанные пункты пропуска", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что подобные действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозку личного состава или передвижение войск со стороны РФ на неподконтрольную правительству Украины территорию.

В связи с этим украинская сторона СЦКК обращает внимание боевиков на недопустимость препятствования выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии, а также на необходимость использования возможностей технических средств наблюдения СММ.

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Наемники РФ препятствуют доступу СММ ОБСЕ к приграничным участкам на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168323
 
 
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Вова, как атдахнёшь в Буковеле, пАзвани снова вове и поздравь со Старым новым годом. Может тогда допустят.
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Да Монике без разници ..
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В рот в ОПУ или в ЗАДНИЦУ !
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А кто-то даже среди "зеленых" верит в то, что эта рашистско-коллаборантская банда вернет Украине контроль над Украино-московской границей???
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Уже наемники? А ниже писали террористы. Как быстро переобуваются журналисты в зависимости от ситуации.
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Он не переобуваются. Что бы "переобуться" надо иметь четкую позицию или хотя бы изображать ее, а потом ее поменять. А тут даже в рамках одного издания разброд и шатание.
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А что вы хотели чтобы они пустили вас и все вам показали а потом сдались, отсидели в тюрьме и пошли на завод работать и вам в пенсионный фонд налоги платить? Волки никогда не станут пастухами. Такое ощущение что человечество полностью деградировало.
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От деградировавших надо общество изолировать.
Пусть кормят парашу и деградируют дальше.
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Прекратите называть мышебратьев наёмниками! Они - адиннарот, Зе ясно сказал своему электорату - какая разница?! Членистоногие колорады-убийцы, укуренная быкотня "ни гонящая паражняка", педоросы с недосисями - равны нам, гражданам своей страны. Глава исполнительной власти так и сказал. Внятно разъяснил зебилам политику...
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