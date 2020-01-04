EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  2730  14
Все про:налоги (2732) налоговая (810) ГНСУ (28)

 Налоговая предотвратила регистрацию фиктивного налогового кредита на 8,4 млрд грн

Система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов корректировки (НН / РК) обеспечивает неукоснительное выполнение всеми без исключения плательщиками конституционной обязанности по уплате налогов. Это - сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков, которые незаконно с помощью фиктивных хозяйственных операций получают налоговые выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что по результатам работы системы с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 была остановлена регистрацию 354065 НН / РК. Таким образом, за этот период налоговая предотвратила регистрацию безосновательного налогового кредита на сумму 8,4 млрд грн.

"Все это - плательщики, которые даже не захотели подтвердить реальность хозяйственных операций (не имея вообще первичных документов или понимая, что комиссии органов ГНС сразу предоставят надлежащую правовую оценку представленным документам). Именно такие компании больше заинтересованы в срыве работы этого действенного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками", - сказано в сообщении.

В ГНС подчеркнули, что с помощью системы мониторинга налоговых рисков при регистрации НН / РК налоговая защищает экономические интересы государства и добросовестных налогоплательщиков от минимизационных схем и злоупотреблений.

Читайте также: Налоговая начинает тестирование нового онлайн-сервиса РРО

Напомним, ранее стало известно, что по итогам 2019 Государственная налоговая служба выполнила свою часть поступлений в бюджет - впервые с начала 2011-го.

Источник: https://censor.net.ua/n3168322
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это тупое вранье и попытка делать хорошую, иливеселую, мину при плохой игре. Попытка пережить проблемы с больной головы на здоровую. Система и так признавала "никчемными" сделки при любом подозрении и раньше. Попробуй не вовремя зарегистрировать или не зарегистрировать в реестре документы. А сейчас в условиях "жопы" с выполнением бюджета дана команда тупо не возвращать НДС экспортерам по любому поводу и без повода.Общая сумма не возврата НДС на 19.12. 2019 г. - 16.234 млрд. гривен. И объем каждый день продолжает увеличиваться. Вот и весь "рекорд".

Кстати, автоматический режим возврата НДС экспортерам -- это была одна из успешных реформ при Порохе после "ручных" режимов Юли и Азирова. Снова возвращаемся в те веселые времена, И еще тупо удивляются почему падение производства достигло таких масштабов.
 показать весь комментарий
 
Что такое,взяточка оказалась мала или дали не тому?
 показать весь комментарий
 
так ти ідійот... а чому ж тоді до ЛЮДЕЙ пхаєшся? Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 7375
невже ще не усвідомив своєї особливості? Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 5406
 показать весь комментарий
 
ну дуже некомфортно стало поцоватим марамоям в Україні. Врешті решт система прийнята в 2017р почала працювати з 2018р!!!.. "абнал" вже не такий простий... і сенсу хитрувати ВЖЕ НЕМА. Тому і скиглить крімінальна мішпуха -у них з рота ВИДЕРАЮТЬ вкрадений кусень хліба
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх