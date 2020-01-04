 "Слуга народа" Дубинский принял в подарок от мамы три автомобиля на сумму 2,8 млн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на электронную декларацию нардепа.
27 декабря мама нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.
Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.
Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.
Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.
А насчет Дубинского - во первых он до августа 2019 года ни дня не работал в государственных органов (деньги так или иначе зарабатывал, а не пи#дил из бюджета).
Во-вторых кроме журналисткой деятельности у его семьи есть бизнес.
Ты тут не стони на цензоре, а иди работать. Докажи что ты лучше Дубинского, подари своей маме автомобилей на три миллиона.
P.S. Про його "бізнес" ми бачимо по його дружку Гужві, проти якого кримінальну справу порушили за вимагання коштів. Гужва вимагав кошти за непублікацію компромату!
а дубинского- мамамобиль)
Есть один нюансик - то что он рассказывал не соответствовало действительности. Шли оди лишь обіцянки.
"купила мама лёше отличные калоши
калоши настоящие, красивые, блестящие" ))
а вот намедни на раше, на самой мацкве у 18 летнего, сосунка, как и сашина мама, ролс-ройс отжали ))
https://www.youtube.com/watch?v=mFkagfrXU94
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А можэт и сам Дубинсский --АКТРИСС ??
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шо дубинская мамуля ни ухом ни рылом, шо сына, буба ее самая дубинская ее тупо подствлает.... - замечательный дубинский сынуля......