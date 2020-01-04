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 Политика Украины, Общество
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Все про:авто (3696) подарок (111) Дубинский (43)

 "Слуга народа" Дубинский принял в подарок от мамы три автомобиля на сумму 2,8 млн

Народный депутат от "Слуги народа", в прошлом журналист канала 1+1 Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на электронную декларацию нардепа.

27 декабря мама нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.

Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.

Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.

Смотрите также: Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.

Источник: https://censor.net.ua/n3168317
 
 
 Топ комментарии
 
класно он над зебилами издеваеться - там им и надо - дебилы))))
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ждем какое разоблачение от *талантливого журналиста* .по видимому заказ принял )))
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Молодой пока ещё, неопытный. Вот потренируется немного, и начнёт скупать элитную недвижимость за рубежом. Зебилы, вы счасливы?
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Крадуть жиденята, крали і будуть красти. Ось так гої! А Вас українців будуть шельмувати, гнобити , обкрадати. Радуйтесь гої.
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Если простой журналист канала 1+1 столько у Каломойского зарабатывает, то можно представить сколько у Каломойского зарабатывает президент.
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Жаба душит? Петька вам столько не платит?

А насчет Дубинского - во первых он до августа 2019 года ни дня не работал в государственных органов (деньги так или иначе зарабатывал, а не пи#дил из бюджета).
Во-вторых кроме журналисткой деятельности у его семьи есть бизнес.

Ты тут не стони на цензоре, а иди работать. Докажи что ты лучше Дубинского, подари своей маме автомобилей на три миллиона.
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Ссорі ? А який бізнес у Тупінського окрім . як торгувати іпл...на ТВ та писати *заказуху * ?
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Получать 💶 за то что печатал , или не печатал заказухи . В любом случае получал 💶.
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Зайшов на сайт вакансій, вони дають статитиску зарплат по галузях. Середня зп в ЗМІ по Києву - 14 тис. грн. Ну ладно Дубінський як "крутий" журналіст (хоча у нього і профільної освіти нема) заробляє може в 2-3 рази більше - цього все одно не вистачить на хоча б один Мерс АМГ чи Крузак.

P.S. Про його "бізнес" ми бачимо по його дружку Гужві, проти якого кримінальну справу порушили за вимагання коштів. Гужва вимагав кошти за непублікацію компромату!
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У Папы- папамобиль,
а дубинского- мамамобиль)
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О адепты секты "Свидетели 144-х успешных Петиных реХформ подтянулись".
Есть один нюансик - то что он рассказывал не соответствовало действительности. Шли оди лишь обіцянки.
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Куда им нужно? В Хутинско-Лукашенсковский ГУЛАГ. И ЗЕ и те, кто за ним стоят, их туда и ведут. А они с радостью топают, им в кайф.
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Правильно...для целевой аудитории и анализы с кокаином- как роса божья "Слуга народу" Дубінський прийняв у подарунок від мами три автомобілі на суму 2,8 млн - Цензор.НЕТ 5307 Капает прямо в мозг.
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рынок землм откроется вот для таких дубинских, а не для зедебилов лохов малоросов,которые голосовали за сн
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Я знаю одного профессора с Киева, он языковед, поэт, режиссер, автор учебников по украинской мове и литературе, украинец. Когда жиды создавали канал. 1+1, то пригласили его, нужно было сделать много работы, которую жиды не умели. Когда канал раскрутился и начал приносить хорошие деньги, то жиды его вытурнули, хотя обещали сделать совладельцем. Профессор очень интеллигентный и воспитанный человек, не ругается, поэтому о жидах сказал, что у него есть своё мнение, но он оставит его при себе.
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А Вы думаете почему этих тварей гоняют из покон веков по Земле и им приткнутся негде , а где оседают , то ********* местных )))
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У всех "слуг народа,- депутатов,их помощников,чиновников всех рангов,судей,прокуроров,ментов- полисменов,СБУшников очень ,ну очень,ТАЛАНТЛИВЫЕ родители( чаще всего). С пенсией в 1,5-1,9 тыс. гривень удается насобирать на майбахи,лексусы,дома на млн.$ .И главное НИКОГО не интересует КАК это возможно за короткое время с такими доходами накопить ТАКИЕ суммы ибо у всех одна и та же херня,все падает с неба. Это же удивительное совпадение или нет,не совпадение?
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растёт благоСОСОяние мам. а помните как было до исторического материализма:
"купила мама лёше отличные калоши
калоши настоящие, красивые, блестящие" ))
а вот намедни на раше, на самой мацкве у 18 летнего, сосунка, как и сашина мама, ролс-ройс отжали ))
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вроде у этой бородатой шлюхи было 17 авто . и вот опять прикупил -4? Не понимаю. зачем ему одному столько машин ,знаю богаче людей , но и у них -2---4 машины . Может за насос ему баба Кал машинами расплачивается?
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Зайшов на сайт вакансій, вони дають статитиску зарплат по різних галузях на основі цих самих вакансій. Середня зп в ЗМІ по Києву - 14 тис. грн. Ну ладно Дубінський як "топовий" журналіст заробляє може в 2-3 рази більше - цього все одно не вистачить на хоча б один Мерс АМГ чи Крузак.
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кино, шмаркля и дубинская мамуся - чем не сюжет?
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А можэт мама Дубинсского НЕМЕЦКАЯ АКТРИССА ??
,
А можэт и сам Дубинсский --АКТРИСС ??
,
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Журношлюшка...высокооплачиваемая журношлюшка..
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А чего БИГУС молчит, ничего не выдает нагора? Или сдулся после расследования деяний "свинарчуков", когда надо было обосрать Порошенко?
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на самом деле я даже вполне допускаю,
шо дубинская мамуля ни ухом ни рылом, шо сына, буба ее самая дубинская ее тупо подствлает.... - замечательный дубинский сынуля......
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