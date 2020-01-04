 Оккупанты 3 раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ОС без потерь

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новолуганское и Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского", - подытожили в штабе ООС.