 Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбук в пятницу.
"Позвольте и мне вставить свои 5 копеек об Оливье, асфальте на улицах и названиях этих улиц. В самом сердце Европы есть такая замечательная страна - Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца". Почему Швейцария - Швейцария, почему Украина - не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т.д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство".
Академик указал, что приоритеты для швейцарцев - это "асфальт на улицах и деньги на банковском счете".
"Сильная армия и оружие дома у каждого - не из-за каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым - отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу", - считает он.
Патон отметил, что Швейцария когда-то так и возникла, как "союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов".
"Честно говоря, природные условия и богатства там сильно уступают украинским. Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе", - указал он.
Патон считает, что национальная идея современной нации - это "деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане".
"Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира. Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас", - подчеркнул он.
"Поэтому - будьмо! Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках", - отметил Патон.
Напомним, в новогоднем поздравлении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.
"В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: гражданин Украины. У которого есть права и обязанности", - сказал Зеленский.
По мнению главы государства, украинцы - очень разные. "И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так? Разве нас мало объединяет?" - спросил Зеленский.
придется присмотреть за дядей, просто шо бы убедиться
Именно поэтому наша украинская наука отстает тоже лет так на 90.
Все что они умеют, это лизать зад власти, чтобы она каждый год выделяла миллиарды на этот дом престарелых.
ему 102 года из которых уже как 42 года памятник стоит посреди Киева, а дед все живой и денежку на Академию выпрашивает хитрыми речами
☹️
😂🤣😂🤣😂
Точно договорились с ****** вместо Украины воссоздать ватное УССР с советскими героями и советской историей, в которую войдет донбасс, а саму идею украинской Украины дискредитировать, а патриотов с помощью своих и кремлевских медиа маргинализировать и сделать из них неадекватное меньшинство-посмешище.
Короче вернуть все как до 2014, только без Крыма.
іначе я нє согласєн !
Цей лист був відповіддю адміністрації Януковича на листа з вимогою припинення переслідування Тимошенко, як і цей фактично відповідь на листа Вакарчука. Якщо в інших країнах історія це спіраль, то в Україні це коло. І завершиться воно тим же самим
Какая разница - победили или капитулировали - главное остались живы, тем более, что оккупант богаче, даст денег и газ.
В былые времена у пацанчика были скетчи про Украину, где он сравнивал страну с женщиной из порно фильмов, женщину, которая в любое время, в любой позе...без разницы.
Новогодняя речь - та же самая тема, та же роль, но уже с пафосным призывом - украинцы, станьте же все без исключения женщиной, которой без разницы...
Старший брат ждёт вас...