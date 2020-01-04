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Все про:Патон (16) нация (17)

 Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон считает, что национальной идеей для украинцев как современной нации должно быть стремление к высокому уровню благосостояния граждан по примеру Швейцарии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбук в пятницу.

"Позвольте и мне вставить свои 5 копеек об Оливье, асфальте на улицах и названиях этих улиц. В самом сердце Европы есть такая замечательная страна - Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца". Почему Швейцария - Швейцария, почему Украина - не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т.д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство".

Академик указал, что приоритеты для швейцарцев - это "асфальт на улицах и деньги на банковском счете".

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"Сильная армия и оружие дома у каждого - не из-за каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым - отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу", - считает он.

Патон отметил, что Швейцария когда-то так и возникла, как "союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов".

"Честно говоря, природные условия и богатства там сильно уступают украинским. Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе", - указал он.

Патон считает, что национальная идея современной нации - это "деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане".

"Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира. Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас", - подчеркнул он.

"Поэтому - будьмо! Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках", - отметил Патон.

Напомним, в новогоднем поздравлении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.

"В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: гражданин Украины. У которого есть права и обязанности", - сказал Зеленский.

По мнению главы государства, украинцы - очень разные. "И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так? Разве нас мало объединяет?" - спросил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3168315
 
   
 Топ комментарии
 
його лікувати тра,дебіла повного
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Раздвинув ягодицы намазанные вазелином.
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А у вас живуть швейцари чи швейчарчани? 🧐🐸
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Судячи із її жаб'ячого ніку вона не може мати тарганів, бо 6олосно кричить куа-куа на швецарськоми проксіболоті🐸
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могу ошибаться, не слежу за придурком, но вроде ето не первый флаг под которым тот "достойный" форрумчанин выступает - в зависимости от темы новости красится.
придется присмотреть за дядей, просто шо бы убедиться Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 1987
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Что за обсуждение персоналий?Катсапура в вышиватнике?
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ну какие вы персоналии? - тупая, вечно и всегда брешущая кацапня
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дайте деду покой, купите ему кефир и включите сватов и никогда больше не наряжайте в костюм и галстук - прошло время.
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Патон-как раз и символизирует то варварство и совкизм о котором говорит. Какой Патон-такая и наука в Украине. Из "науки"- осталась собтвенность академии,которую "академики" успешно сдают в аренду и очень неплохо себя чувствуют.
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Хуже - он комуняка и функционер. Номенклатурный мажор, всю жизнь выезжавший на имени и наследии своего отца Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 5454
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Варварству у нас есть имя - это русский мир, Россия
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Группа старперов, которые себя называют академиками оккупировали Национальную академию наук, в то время как тысячи молодых перспективных ученых покидают Украину.Средний возраст этих академиков около 90 лет.
Именно поэтому наша украинская наука отстает тоже лет так на 90.

Все что они умеют, это лизать зад власти, чтобы она каждый год выделяла миллиарды на этот дом престарелых.
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Господи, сколько раз я уже слышал этот стандартный тезис "Хачу чтобы Украина была как Швейцария и была многа денех". Вот это уровень. Вот это МЫСЛИЩЕ академика. Как у мужика на кухне после стописят.
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Патон порівняв найбагатшу і найбіднішу країну Європи. Мабуть це такий гумор у цього діда😃 Тоді і ми запропонуємо почати як у Швейцаріїї із дозволу усім мати нарізну вогнепальну зброю🤣
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Мне лично нравится Джеймс Адамс «Мечтаю о стране, в которой жизнь должна быть лучше, богаче и полнее для каждого человека, с возможностью для каждого в соответствии с его способностями или достижениями».
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А вообще-то вы за Патона не переживайте

ему 102 года из которых уже как 42 года памятник стоит посреди Киева, а дед все живой и денежку на Академию выпрашивает хитрыми речами Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 5316
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Баран старый-небось до сих пор "сАветский сАюз" вспоминает
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какой тока нафталин зеленые не повытаскивают на свет божий, шо бы оправдать совственное предательство...
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Господи, и что вы к академику прицепились! Посмотрите, какое у него открытое, хорошее лицо. Пожелал человек светлого будущего Украине, так вы уже все здесь желчью изошли. Так уж вам хочется чтобы Украина пропала. Не будет этого!
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Это фотография 30-летней давности! Ты бы ужаснулась с его сегодняшней фотографии! Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 856
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Старость светла. Я не ужаснусь, а только преклоню колено.
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Еще Бисмарк говорил, что сила славянских народов в том, что они могут пережить самые трудные времена и не покинут родных мест. И мы переживем. Пусть сейчас и сложные времена, но наступят хорошие. Потому что за самой темной ночью наступает рассвет.
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І ти не покинула рідних місць, а ще німці у тебе стали слов'янами🐸
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Спасибо. Очень интересно и поучительно.
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От і нам треба таку кількість працівників в уряді України🤗
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Забудьте. Ще не всі родичі з Кварталу пристроєні. Я вже не кажу про ригів які чекають за кордоном.
☹️
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Вот видите, а говорите, что Патон не прав. Он ведь на то и намекает, что надо у таких стран опыта набираться.
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Для того щоб жити як у Швейцарії потрібно передавати усіх гнид в Україні, для початку. Так як зробили у Швейцарії. І у мене навідь є перший кандидат
😂🤣😂🤣😂
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Возраст старого пергюнта Патона (101 год) - косвенное подтверждение того, что Архангел Михаил на своём рабочем столе в Небесной канцелярии развёл бардак, вследстве чего теряются отдельные призывные листы. Не смотря на это, 101-летний президент НАНУ не позабыл главное правило бюрократа - хочешь до 100 лет оставаться на руководящей работе, вовремя и регулярно отлизывай действующей власти. Да и Швейцария - неудачный пример для подражания - она настолько федерация, что не имеет официальной столицы. Просто федеральная власть расположена в Берне, который не имеет никакого статусного превосходства над Женевой, Цюрихом или Базелем.
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То олигархат вытащил из нафталина красноперую с..ку Кравчука, теперь 101 летнего совка Патона. И все как один поддерживают птенца олигархов зебиленка.
Точно договорились с ****** вместо Украины воссоздать ватное УССР с советскими героями и советской историей, в которую войдет донбасс, а саму идею украинской Украины дискредитировать, а патриотов с помощью своих и кремлевских медиа маргинализировать и сделать из них неадекватное меньшинство-посмешище.
Короче вернуть все как до 2014, только без Крыма.
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и шоб Юлька знову дівкою була!

іначе я нє согласєн ! Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 1371
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мда, хреноваты дела у ЗЕбеньки, если дедов Кравчука и Патона подпрягают Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 9400
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Скандинавские страны тоже должны быть примером. Не только Швейцария. Я понимаю, что между строк говорил об нейтралитете, но примеров море...
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Может сказали правильно на счет Швейцарии, но как то забыл, что у Швейцарии нет такого шизанутого соседа, как у украины и нет столько идиотов, которые воют о том что мы один народ с лаптеногими.
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Все стає на свої місця, якщо знати, що Патон один з підписантів схожого "листа десяти", Януковичу від української інтелігенції. https://www.pravda.com.ua/articles/2011/08/4/6451351/
Цей лист був відповіддю адміністрації Януковича на листа з вимогою припинення переслідування Тимошенко, як і цей фактично відповідь на листа Вакарчука. Якщо в інших країнах історія це спіраль, то в Україні це коло. І завершиться воно тим же самим


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Пацанчику написали речь. в которой пытались убедить украинцев - какая разница под каким названием, флагом, гимном, памятником, какая разница - в оккупации или на свободе, лишь бы улица была заасфальтирована!
Какая разница - победили или капитулировали - главное остались живы, тем более, что оккупант богаче, даст денег и газ.
В былые времена у пацанчика были скетчи про Украину, где он сравнивал страну с женщиной из порно фильмов, женщину, которая в любое время, в любой позе...без разницы.
Новогодняя речь - та же самая тема, та же роль, но уже с пафосным призывом - украинцы, станьте же все без исключения женщиной, которой без разницы...
Старший брат ждёт вас...
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Остап Бендер или Остап Дроздов из бендеровцев г.Бендеры Приднестровские Поросенковы в вышиватнике Львова?
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Ну вот, дались Вам, Борис Евгеньевич, эти ЗЕбеньки - сколько всего в свой адрес услышали Украина должна хотет стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 2663
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