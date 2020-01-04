 Фейсбучная страница главы НАНУ Патона оказалась фейковой (исправлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ,

В пятницу 3 января на ней появился пост с якобы призывом строить Укриану по Швецарскому образцу. Также были слова благодарности президенту за "эпохальное" поздравление.

Страница оказалась не верифицированной, хотя существует уже 5 лет.