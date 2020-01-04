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Все про:Патон (17) нация (19) фейк (243)

 Фейсбучная страница главы НАНУ Патона оказалась фейковой (исправлено)

Страница в Фейсбуке президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона, на которой вчера возник комплиментарный пост о новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского, оказалась ненастоящей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ,

В пятницу 3 января на ней появился пост с якобы призывом строить Укриану по Швецарскому образцу. Также были слова благодарности президенту за "эпохальное" поздравление.

Страница оказалась не верифицированной, хотя существует уже 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3168315
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько лет Патону ( год рождения - 1918)?
Что такое деменция, вы в курсе?
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видимо дедушка вам авторитет???
а может это его отец Патон???
да именно тот Патон
который свои работы писал на украинском
а потом кацапы переводили
этот же - старый человек. совковый коммунист
и не раз был замечен в аферах при его депутатстве (правда он и сам не догадывался шо его используют)
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Ну немного напрягитесь. Если есть форма, но нет содержания или наоборот, то все что вы задумываете обернется громким пуком. Немного выше я объяснил на примере уголовного производства. Но как не крути, это относится и к политической жизни Украины. Больше мне не хочется вести дальнейший диспут. Ни вы меня, ни я вас не переубежу, да я и не хочу это делать.
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Для всех нормальных людей содержание важнее формы. Какой бы не была красивой бутылка, оценить вино можно только ее раскупорив. В встречают по одежке....
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Ну значит я "ненормальный", так как считаю, что през должен наполнять свои тексты не только содержанием, но и формой, а именно атрибутами государственной власти - штандартом, сопровождать свое выступление гимном Украины. Я "ненормальный", так как уверен, что малорос и откровенная вата никогда не будут делать политику Украины. А если попытаются, их просто вынесут. Следующая ваша тирада мной прочитана не будет, читайте ее сами. Хотя не факт, что все форумчане с вашими доводами согласятся. Допобачення.
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Вы наверное с другой эпохи, когда за неверное ношение портупеи можно было лишиться должности или сеть в тюрягу. Вас можно понять.
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А как там дела с "портупеей" у Трампа, Путина, Джонсона, Ким Чен Ына, Си Цзин Пина, Макрона, Меркель, и еще 200 правителей остальных стран - они все тоже "отстали" от вас, ******, ненавидящих любые символы Украинского государства???? И главный ваш спец по "странам-проституткам" - самый моднявый среди всех - и не президент Украины он вовсе, а президент Тимбукты, какая ведь разница, ведь никаких признаков Украины в обращение этого неизвестного индивида зафиксированно не было.
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Идиот игореша все никак себе не уяснит, что у шмаркли нет ни того, ни другого - ни формы, ни содержания.)
игореша - это неизличимый дебил, упорствующий в своём идиотизме.
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Идиот, там нет ни формы, ни содержания.
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Звиняйте! Ігорь Д це Ігорь Дурень чи Дурбецело?
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Я дико извиняюсь но я помню некрологи по дядюшке Патону лет такс пяток а то и больше назад. Эфект Манделы или я что то не так . Отзовитесь у кого такой же диагноз.
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Живий. 101 рік.
Але при цьому (увага!) пише відгуки у книзі-мармизі"

Магарич. Мабуть і хмуй ще стоїть! Стоїть хмуй, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!

(с) Митець
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"Ця сторінка недоступна Посилання, за яким ви переходили, можливо, пошкоджене або цю сторінку видалено."
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нужно зарегистрироваться его другом
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Зебилье кроме подделки анализов ещё умеет подделывать и отзывы академиков) куда катится этот мир?
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Блин вылили на деда тонны грязи, а он не причём. Информационная война страшное дело, как же легко обгадить человека одной статьёй..парой слов...,а он в это время ни сном ни духом. Я и сам повёлся(((
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Что Вы хотите? Петики!
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не хотят жить в Швейцарии.
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Це пєтіки розхвалювали оте мурчання Зє по тєліку?
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а я не повелся. кто имеет мозги и умеет ими думать - не поведется.
сразу подумал - фейк. и вот оно, опровержение

использовать старого заслуженного деда, который не может ответить... какая подлость....
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Все верно дед сказал.
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Ой, Андрей, вон пишут, дед ничего и не говорил. Кому верить? Смартфону, наверное
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Какая разница? Сказано правильно.
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4 января пресс-служба Национальной академии наук Украины опровергла сообщение о том, что президент НАН Борис Патон якобы приветствовал новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.

"Вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой. Академик Борис Патон к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщениям на ней", - сказано в заявлении, обнародованном на официальной странице НАН в Facebook.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-facebook-pojavilas-fejkovaja-stranitsa-patona-ot-ee-imeni-podderzhali-novogodnee-pozdravlenie-zelenskogo-1481676.html
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А чего пресс-служба, не сам, лично? Если уже не можкт, то может, пора на заслуженный отдых? Возраст вроде позволяет, не?
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Пресслужба не касается ЛИЧНЫХ акаунтов.
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вот ты упоротый - https://gordonua.com/news/politics/v-facebook-pojavilas-fejkovaja-stranitsa-patona-ot-ee-imeni-podderzhali-novogodnee-pozdravlenie-zelenskogo-1481676.html
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рушатся твои фантазии - ну так меньше выдумывай
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У академика Бориса Патона нет личных страниц в социальных сетях. Об этом сказано в заявлении Национальной академии наук Украины, которую возглавляет Патон.

"Вчера некоторые СМИ распространили информацию, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского... Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой", - сказано в сообщении.

В НАН подчеркнули, что Патон не имеет никакого отношения к указанной странице в Facebook, как и к постам на ней. І це стиль зезедентської команди - брехати та стьобатись... Уроди...
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ты как обычно - на фейках живешь - думаешь шо все такие - а нет - зебил ты и это уже навсегда )))
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"Позвольте и мне вставить свои 5 копеек об Оливье, асфальте на улицах и названиях этих улиц. В самом сердце Европы есть такая замечательная страна - Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца". Почему Швейцария - Швейцария, почему Украина - не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т.д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство". Источник: https://censor.net.ua/n3168315

Мабуть тому що швейцарці мають право на зброю і ії використання, так то Патон Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 5162
Тому Швейцарію ще ніхто і не завоював Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 3851

Гарний професіонал ще не значить гарний патріот, ну а вата вона в головах у більшості .

Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 4538
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Це тільки один з факторів, там ціла низка причин чому Швейцарія стала тим, чим є.
До речі, Люксембург ще багатший, якщо дивитися на добробут громадян.

В офісі шмарклі видумали повну дурню, щоб вигородити шмарклю, яка епічно обісралась з її ініціативним поздоровленням пуйла, не привітанням своїх Збройних Сил та з тупою маячнею про "какая разніца" без національних символів на Новый рік, видумали маячню про Швейцарію та приписали її для відбілювання шмарклі старому совковому маразматику.

Хотіли щось виправити, але обісралось ще більше. У ЗеБілів все так, за що не візьмуться.)
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Зебильная ольгино-ферма уже опустилась до того, что создаёт фейковые страницы, чтобы удержать падающий рейтинг своего короля-осла.

https://www.facebook.com/NASofUkraine/posts/2258113367821447
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Борис Патон не має особистих сторінок в соціальних мережах. Сторінка у Facebook, на яку посилаються ЗМІ, є фейковою. Академік Борис Патон до неї жодного відношення не має, як і до будь-яких дописів на ній.
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Швейцарией, с такими соседями? Только когда россия превратиться в Атлантиду.
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Швейцария с Германией граничит. Но Гитлер их и пальцем не тронул.
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Мультфільм «Король віслюк», головного героя якого насмішливо порівнювали з Зеленським, зняли з прокату в Києві.



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Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 9052 Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 9052 Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон - Цензор.НЕТ 9052

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Остался только трейлер "Король Віслюк", где коронованный осёл повторяет
"дякую, дуже дякую".

Самого мультфильма в Украине, і українською мовою, нет нигде:
- ни в кинотеатрах
- ни в сети (нет даже у пиратов!).

малорОслик не терпит конкуренции
Фейсбучна сторінка глави НАНУ Патона виявилася фейковою (виправлено) - Цензор.НЕТ 4992

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Пресслужба Національної академії наук України спростувала повідомлення про те, що президент НАН Борис Патон нібито підтримав новорічне привітання президента Володимира Зеленського: "Учора деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито президент НАН України академік Борис Патон на своїй сторінці у Facebook прокоментував новорічне звернення президента України Володимира Зеленського. Хочемо зауважити, що академік Борис Патон не має особистих сторінок у соціальних мережах. Сторінка у Facebook, на яку посилаються ЗМІ, є фейковою. Академік Борис Патон до неї жодного відношення не має, як і до будь-яких дописів на ній", - ідеться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці НАН у Facebook. https://patrioty.org.ua/society/ne-pidtrymuvav-novorichne-pryvitannia-zelenskoho-u-facebook-ziavylasia-feikova-storinka-patona-310224.html
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Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны, - глава НАНУ Патон
Да, мягко говоря странное заявление Патона, как теперь оказалось, что это фейк.
Можно относиться к поздравлению Зеленского по-разному, но таким замечательным, эпохальным, его никак не назовешь.
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Хех!

Але десь тут десь на перших сторінках гілки був висер ворог кремлядського, Tierre - який возмущався, що, мовляв, "незаслужено академіка за його позицію обгадили".
Зараз вже нема, шукав було я - не знайшов, мабуть,цей бот Tierre - сам зніс!
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Ось так, зебіли, обісрався ваш бубочка, і ви разом з ним.
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Цензору за опровержение путинской лжи-благодарность. От знакомого с Борисом Евгеньевичем лично.
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не верифицированная - не значит фейковая. страница настоящая, существует уже 5 лет. просто Патон решил не связываться с налетевшей на него тучей дерьмо-прахоботов. Так, что обхезались соевые порохо-зебобики вместе со своим сывочолым потужным бубочкой.
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а тепер просте запитання.


ЧОМУ БільШІСТЬ повірила цьому фейку ?
Я ,до речі теж,хоча певні підозри були(занадто довгий текст)
Може тому ,що в НАН засіли самі старі пердуни на керівних посадах(Включно українофоба Толочко),котрих давно треба гнати на..уй... тому текст виявився такий правдоподібний...
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..знаю Вас давно .. та таки в цему ВІРЮ .. добре міркуєте і кажете . а шо Нам треба ЖИТИ в правді ..
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Порохоботы клюнули на приманку и жидко обделались
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т.е ты согласен шо это ЗЕбилы фейки распространяют??
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==В пятницу 3 января на ней появился пост с якобы призывом строить Укриану по Швецарскому образцу. Источник: https://censor.net.ua/n3168315==

А где расположена страна Укриана???
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Я так розумію, шабаш прохоботів заперечує сутність думки, викладаної в тому фейко-Патоновському аккаунті .а саме, прохоботи проти такого:

Не можна бути багатим, якщо годуєш окупантів. Хочеш бути багатим - відстоюй свободу своєї країни, а отже і свою власну свободу.

То прохоботство проти відстоювання своєї свободи і за окупацію? ))
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