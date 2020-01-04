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 Политика Украины, Общество
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Все про:УГКЦ (196) украинцы (3053) Святослав (Шевчук) (68) нация (17)

 Нам не должно быть все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" – значит "мне безразлично", - глава УГКЦ Святослав о национальной идее

Предстоятель Украинской Греко-католической церкви Святослав отметил. что украинский народ и украинская политическая нация, включающая разные народы, существует, и непризнающие это расходятся с действительностью.

Об этом сообщает департамент информации Украинской греко-католической церкви, информирует Цензор.НЕТ.

Мы должны жить так, чтобы нам было не все равно, какими мы являемся людьми, не все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" – значит "мне безразлично", - убежден глава УГКЦ Святослав.

"Украинский народ существует. Поэтому каждый, кто отрицает существование украинского народа или существование политической нации, включающей все народы, живущие в Украине, тот расходится с действительностью", – отметил блаженнейший Святослав.

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В связи с этим он рассказал о встрече с группой экспертов, которые работают над определенной гуманитарной политикой новой власти. Они попросили владыку объяснить, что такое украинская национальная идея.

Как отметил предстоятель УГКЦ, он дал ответ в трех пунктах, отталкиваясь от персоналистической философии св. папы Иоанна Павла II:

"Первый вытекает из постулата, что мы существуем. Украинский народ существует. То есть мы являемся народом, у которого есть свой язык, своя культура, своя традиция. Мы являемся народом, у которого сегодня есть свое государство. Существует как субъект, в том числе, международного права".

Второй постулат – если мы существуем, мы имеем определенные права. "То есть, мы имеем право выбирать свой путь развития. У нас есть право иметь свое независимое государство. У нас есть право и обязанность его защищать, даже ценой собственной жизни. У нас есть право быть услышанными международным сообществом и быть его составной неотъемлемой частью", – пояснил Святослав.

Третий постулат - другие должны это право уважать. "Уважать наше достоинство, нашу чувствительность, уважать путь, которым мы идем, уважать наш выбор", - сказал Блаженнейший Святослав.

Источник: https://censor.net.ua/n3168312
 
   
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Третій постулат - інші повінні це право поважаті. «Поважаті нашу Гідність, нашу чутлівість, поважаті шлях, Яким ми йдемо, поважаті наш вибір», - сказав Блаженніший Святослав.

http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_use_odno__oznachaie_men%D1%96_bayduzhe_88355.html
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Читайте статью - все сказано и написано

Третий постулат - другие должны это право уважать. "Уважать наше достоинство, нашу чувствительность, уважать путь, которым мы идем, уважать наш выборИсточник: https://censor.net.ua/n3168312
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Виходить що Слуги Народу не знають свого народу? Нам не должно быть все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" – значит "мне безразлично", - глава УГКЦ Святослав о национальной идее - Цензор.НЕТ 4625 Ну це повний капець.
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Для зе-стада он теперь порохобот и вышивата.
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Забористая у него травка. У Петра попроще лозунг, потому что употребляет старый добрый алкоголь.
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католики высказались, а шо нам скажет ПЦУ или будет хранить молчание?
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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Після новорічної промови, яку бздонуло зелене, в нормальній країні-імпічмент. Геть зелену шмарклю!
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