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Все про:Испания (507) футбол (3166) Зозуля (46)

 Наказание "Райо Вальекано" за оскорбления Зозули временно приостановлено

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола временно приостановил действие санкций, наложенных на "Райо Вальекано" за оскорбления со стороны фанатов клуба в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Об этом сообщает Dynamomania.com со ссылкой на испанские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Апелляционный комитет установил, что у "Райо Вальекано" не было достаточно времени для подачи апелляции, а следующий домашний матч команда проведет уже 5 января - против "Жироны".

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Напомним, Роман Зозуля попал в скандал в Испании из-за того, что ультрас "Райо Вальекано", куда его клуб "Бетис" отправил в аренду, называют его фашистом.

Футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась. Но во время одного из матчей своей команды болельщики "Райо Вальекано" устроили акцию против Зозули.

Украинские дипломаты обратились в ФФУ и в футбольную лигу Испании.

Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Зозулю. Футболист вернулся в расположение "Бетиса", но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за "Райо Вальекано".

15 декабря 2019 года матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

24 декабря стало известно о решении дисциплинарной комиссии. Клуб "Райо Вальекано" и его фанаты, которые оскорбляли украинского футболиста Романа Зозулю, играющего за "Альбасете", понесут за это наказание.

Источник: https://censor.net.ua/n3168311
 
 
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Испанская "Санта Барбара" в действии...
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Авторитет українців та самої України в світі починає поступово зникати. Це заслуга нашої дипломатії та преЗЕдента.
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