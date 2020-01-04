 Наказание "Райо Вальекано" за оскорбления Зозули временно приостановлено

Об этом сообщает Dynamomania.com со ссылкой на испанские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Апелляционный комитет установил, что у "Райо Вальекано" не было достаточно времени для подачи апелляции, а следующий домашний матч команда проведет уже 5 января - против "Жироны".

Читайте также: "Мы все - Зозуля", - болельщики вывесили баннер в поддержку украинского нападающего на матче второго дивизиона Испании. ФОТО

Напомним, Роман Зозуля попал в скандал в Испании из-за того, что ультрас "Райо Вальекано", куда его клуб "Бетис" отправил в аренду, называют его фашистом.

Футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась. Но во время одного из матчей своей команды болельщики "Райо Вальекано" устроили акцию против Зозули.

Украинские дипломаты обратились в ФФУ и в футбольную лигу Испании.

Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Зозулю. Футболист вернулся в расположение "Бетиса", но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за "Райо Вальекано".

15 декабря 2019 года матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

24 декабря стало известно о решении дисциплинарной комиссии. Клуб "Райо Вальекано" и его фанаты, которые оскорбляли украинского футболиста Романа Зозулю, играющего за "Альбасете", понесут за это наказание.