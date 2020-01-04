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 Политика Украины
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Все про:Луценко Игорь (176) Шарий Анатолий (37) Регор Виталий (1)

 Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко

Производство по факту нападения людей пророссийског опропагандиста Анатолия Шария на добровольца Виталия Регора станет шансом запретить Шарию въезд в Украину и вскрыть всю систем уего пропагандистской организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Кстати, по хулиганскому нападению на Виталия Регора уже зарегистрировано уголовное производство? Дело в том, что это реальная возможность сделать Шария надолго не въездным в Украину. Если Регора сейчас судят по его атаке мочой на так называемого "журналиста шария", то в случае с нападением на него очевиден состав преступления как минимум такой же тяжести, а возможно, и более тяжелого.

(Такая оперативная месть Регору вряд ли возможна без помощи правоохранительных органов).

Этот случай следует держать в фокусе внимания из соображений, что партия Шария как политическая сила не пренебрегает такими методами. Одно дело какой-то отдельный хулиган, другое - целая политическая сила. Словом я вижу это дело чрезвычайно перспективным", - написал он.

Читайте также: 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 декабря на заседание суда, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, прибыли двое журналистов пропагандистского издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

27 декабря полиция сообщила о подозрении в нападении на представителей "Шарий.нет" 29-му мужчине. Как позже стало известно, подозрение объяявлено Регору.

31 декабря Шарий написал об ответном нападении на Регора.

Напомним, это не первое нападение на Регора.

Напомним, 5 сентября 2016 года на остановке общественного транспорта в центре Киева неизвестный в центре Киева 8 раз ударил ножом добровольца ОУН: "Это сепары сделали. Я умираю. Мне холодно". В последствии, активисты пикетировали СБУ и Нацполицию с требованием расследовать нападение на добровольца ОУН в центре Киева.

В марте 2017-го полиция задержала подозреваемого в покушении.

Источник: https://censor.net.ua/n3168310
 
 
 Топ комментарии
 
есть - если прокуВоры перестанут сопли жевать Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8076
и начнут сажать не добровольцев а воров и лугандонскую нечись Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2494
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Что значит на долго не въездным? Вы там вообще накой сидите? Я против методом как с Бузиной но если государство губительно бездействует, его спасают неравнодушные.
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этого шныря шария слушают только убогие и дибилы
а с этими не поспориш))
телка у него ваще с хуяснятая
таких обычно в школе на параше били
а тут разухарились))
черти
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есть - если прокуВоры перестанут сопли жевать Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8076
и начнут сажать не добровольцев а воров и лугандонскую нечись
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А с чего же они тогда харчеваться станут, если воры в тюрьме окажутся?
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я не понял, вот ты сейчас на Бубочку погнал, и что не боишься? А если премии лишат? Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 3190
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Что значит на долго не въездным? Вы там вообще накой сидите? Я против методом как с Бузиной но если государство губительно бездействует, его спасают неравнодушные.
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этого шныря шария слушают только убогие и дибилы
а с этими не поспориш))
телка у него ваще с *********
таких обычно в школе на параше били
а тут разухарились))
черти
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Школяр, ты уроки выучил. Спать иди.
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с каких то пор жывотное среди людей голос подавать научилось???
тут таких смелых дохера было
и шарий черт не зря за кордон дергнул
но и там его ******
а если есть желание со школяром покалякать
так дай ном тел
и убедишся
шо таких чертей даже в кацапии ******* можно
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кацапа, разве Рамзан разрешал тебе слезать с бутылки?
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А может, на Регора турок напал, которого три года назад Регор подрезал? Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8342
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Точно турок. Турки они такие.
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Ещё один обиженный.
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Пшло, чертило кацапское. Мразь конторская.
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даэто реднек кацапский
шарию очко лижет
он от антанты только прокси может получить))
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Да я знаю! Кацапы совсем на Цензоре нюх потеряли!
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Hey, English! Oy! Whe're you from mate?))) mate!))) you're sitting in your flat grappling your funny?
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В 2018 году украинская полиция возобновила следствие по делу блогера Анатолия Шария по статьям о педофилии, хулиганстве и даче ложных показаний. Об этом сообщил российский адвокат Марк Фейгин на полях V форума свободной России в Вильнюсе.
Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5931
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кремлефашисты сломали таки борца за свободу и демократию?вот звери
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69, кацапы. А привычки лишнехрномосомных не меняются
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а что, уже доказано, что по команде шария была ответка?может это просто спонтанная реакция его приверженцев?Я смотрю, двойные стандарты для луценко это самое оно
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Ты веришь в то что это простые фанаты Петушария сделали? Только давай прямой ответ без спрыгиваний обвинений?
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а почему бы и нет?но точно, я конечно не знаю, у нас может быть что угодно, но безосновательно так что то городить...хотя (выши)ваты это в рамках вещей
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Без вышиваты никак. Впрочем диагноз подтвердился.
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Кацап, ты охранником работаешь? Хозяин знает что ты на казенном компе,кацап?
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Кацап, у нас 6:15 вечера, а вот в московии глубокая ночь. Ты или бухой, или больной, или на работе. Ты где, кацап?
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Ты усцался там, кацапура?) на обход пора?)
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куда ж без нее Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7248 особенно на цензоре Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7248
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Да вы этого лошария еще в Украину хрен затащите. Он же понимает что бузина ему давно прогулы ставит.
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почему не формулируют правильно заголовок? на него не напали, а обосцали. а может и вообще яблочным соком полили
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Да там, похоже, что от страха он сам под себя "сходил!!
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Тебя Махмуд отпустил уже, конченный? Ты уже под шонкой, чмо опущенное?
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Чогось я не вкурив
Як це громадянина України (Шарія) можна зробити в Україні нев"їздним? Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7507
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путушарий это прокацапский украинофоб..те которые его слушают полные идиоты.
он на подсосе у фсб.многие тексты и сценарии видосов ему диктует именно фсб.
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