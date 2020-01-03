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 Политика Украины
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Все про:Крым (22233) СБУ (14214) Добронравов (11)

 СБУ еще летом разрешила въезд в Украину актеру Добронравову, поддержавшему оккупацию Крыма РФ

Служба безопасности еще в июле сняла запрет на въезд в Украину из российского актера из сериала "Сваты" Федор Добронравов.

Это СБУ подтвердила в ответ на запрос Українських новин, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве уточнили, что приняли это решение во исполнение решения суда, а въезд актеру позволили еще в июле 2019 года.

Представитель Добронравова также подтвердил, что СБУ сняла запрет еще летом и актер об этом знает.

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Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".

27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты". Телеканал "1+1" с 1 июля возобновил показ сериала Сваты.

Украинский телевизионный сериал "Сваты" является проектом студии "Квартал 95", котрый вышел на екраны в 2008 году. Последний, шестой сезон сериала вышел на телеэкраны в 2012 году. Авторы истории сразу же приступили к съемкам новой порции серий, однако оккупация Крыма и агрессия России на востоку Украины, помешали их планам.

Читайте также: Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам

Источник: https://censor.net.ua/n3168308
 
 
 Топ комментарии
 
Это ж надо было выбрать президентом коллаборанта и еврейчика, который, как порноактриса, готов принимать со всех сторон...
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шел 6-ой год войны и оккупации
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@_buzkovkulka

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Очень хороший актёр. Как человек конечно ...
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Такакаяразніца! Ліш би калбаса біла по 2.20.
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Вам нравится Калягин? Согласен с Вами, хотя как человек...
СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 3519
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вам же нравится добронравов..а они из одной песочницы..
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Напомни его роли... ты, вообще, о ком? О вове зеленском, этом придурке? Я помню его в роли Наполеона... главного еврея в 300 еврейцах...ну там, велосипедист в костюме. И последняя - в роли президента... последняя роль...
Или ты про этого сутулого добронравова? Напомни, а он шо сыграл... ну, кроме придурков?
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Есть актёры, которые только "придурков" и играли. Чарли Чаплин и многие другие. Мне он запомнился по "Ликвидации", да и любая его роль в принципе шедевр.
СБУ еще летом разрешила въезд в Украину актеру Добронравову, поддержавшему оккупацию Крыма РФ - Цензор.НЕТ 2749
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что там выдающегося..кроме суржика гоцмана.. СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 9733
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а вечно не закрывающееся отверстие под носом, которое перастает издавать звуки тока когда туда либо кусок еды запихивается либо бухло заливается? - не скажите, не скажите....
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это по мотивам места встречи изменить нельзя..
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А Адольф Гитлер был очень неплохим художником, но вот как человек...
А Михалков и Табаков дейстительно гениальные актеры, но вот как люди..
Продолжать?
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А этот из "Ликвидации" Вам нравится?
СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 5542
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Это как "в той куче говна виднеется аппетитный абрикос". Спасибо, я обойдусь без творчества этого актера. Да и не я один.
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С точки зрения одесситов "ликвидация" - просто отстой((((
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Ничего от Одессы - просто понты.
И еще - живу в райончике, который в частном секторе нарезАл Жуков
И вокруг потомки .. бывших вертухаев.
Мои ощущения... не буду писать - потому что мало вырасти в Одессе
Одесса может прорасти в тебе. ........ Или не может.. зависит от истории твоих прародителей
И это определяет сознание
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Не знаю, возможно. Я не смотрел "Ликвидацию" полностью. Кто злодей мне рассказали.
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По хорошему - дело не в "злодее"
В фильме - фигня, потому что в нем нет Одессы. Нет моего города
Поэтому - ( я - Станиславский) - не верю
Лучше не смотреть всякие переложения. МОЖНО читать . БАБЕЛЬ "Еврейские расскаэы"
И это только начальная точка...., нет .. многоточие)))
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Ложь и лицемерие превращаться в политику Зе . ЗЕ будет лгать и лицемерить, лицемерить и лгать, а зебил будет думать что это Божа роса .
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Это ж надо было выбрать президентом коллаборанта и еврейчика, который, как порноактриса, готов принимать со всех сторон...
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По вашему нужно было оставить президентом человека, который "имел" страну как эту самую порноактрису?
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ну так Зе надо же продолжить снимать кажется "сваты-7"...а потом начать прокат в рашке...
а то 5 лямов от Квартала-как-то "мелковато"... СБУ еще летом разрешила въезд в Украину актеру Добронравову, поддержавшему оккупацию Крыма РФ - Цензор.НЕТ 8915
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этот тоже хороший актёр...а как человек-полное дерьмо...
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Зеленский не достоин быть президентом! Украине нужен новый президент, который не от олигархов! Нужен настоящий патриот Украины у власти идейный, который будет работать на благо государства! Олигархическая власть ничего кроме вреда за эти годы не принесла! Нужен идейный человек, которого нельзя купить ни за какие деньги!
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вот это была "глыба"...к примеру... Черновол-старший...но кто-то знал что делает...
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Ещё не родилась такая "идея" которую невозможно было бы конвертировать в более твёрдую валюту.
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Що, знову чергова зйомка сватів?! А чому на масовку всю госдупу підерації не запросили?!!!
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Танька лайф с Хранческой взмокрели от предвкушения общения с руууууусской звяздой СБУ еще летом разрешила въезд в Украину актеру Добронравову, поддержавшему оккупацию Крыма РФ - Цензор.НЕТ 356
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Так это ж СБУ, альма матер президента ЛНР Пасичника, Ходаковского с батальона "Восток и всего их крымского отдела.
Дмитрию Уткину "Вагнеру" СБУ не запрещало посещать маму в Кировоградской области в 2016 году. И вообще, где заканчивается СБУ и начинается ФСБ?
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Да *****. Ленка Бондаренко и Ленка Лукаш в тыщи раз опаснее, однако это никого не волновало - ни мародёра, не его кума, бухаря Луцика.
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зараз не про мародера, сподіваюсь отримає по заслузі! зараз про 100% свого бакланова, а можливо і дзвінок другу!!!
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а кацапы с американским флагом прикольны..
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Какое вообще значение имеет флаг разве Вы не знаете ,что это вина прокси?
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Цензор в России заблокирован ,чтобы зайти на сайт нужно расширение к браузеру оно и меняет страну ,ну или как то так ,я не очень силён в этом.
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Мне не всё равно на то у Вас происходит.
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дело не в прокси - дело в том, шо у тебя ***** в башке на скрепу нажимает и лишнюю хромосому тебе теребит...)))
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Велічайший і дозволив. Йому ж Закони не писані.
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Сливает потихоньку Украину зеленский, ох, как сливает, а всему виной коломойский.
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Вряд ли! Коломойский не мог заставить 73% голосовать за ЗЕ, а если заставил то вообще печалька. СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 6866
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заставило тв каломойши, в головы гавно залили
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Так в этом и печалька что мозгов нет своих.
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добронравов-враг!медведчук,который на своих телеканалах здесь говорит каждый день,как нам нужно замиряться с рашкой-авторитетный украинец.По-моему,нас обманывают...
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А давай перестанем строить ложные логические цепочки? Вы под зебила-клоуна косите? Добронравов - враг, Медведчук - враг. Одно другому не противоречит! Это из той же оперы, что пох по улице с каким названием ходить, лишь бы она была освещена и заасфальтирована (со слов Моники). Логической связи между этими событиями нет, но дебилы почему-то рыдают перед экранами телевизоров. А почему улица не может быть освещена, заасфальтирована и при этом правильно называться? Религия не позволяет? Логика - это не Ваше.
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"Во время последнего обмена пленными Россия, помимо террористов и убийц, включила в список одного из бывших лидеров националистической организации УНА-УНСО Эдуарда Коваленко. Да, это не ошибка. Действительно Россия (ее прокси из "ЛДНР") пожелала вытащить из украинской тюрьмы украинского националиста и забрать его в Донецк.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/198306_1578084437

Так, для тех кто хочет договариваться по хорошему с московией.
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а может этот коваленко внедренный рашисткий агент, не может быть такого?в любом случае---обмен дело добровольное, и этим он отличается от выдачи
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Может. Факты фактами, а конспирология это несколько другое.
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и это конспирология, что лднровцы хотят заполучить истинного патриота Украины, который радостно согласится с такой участью?
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Ага! Патриот Украины согласился поехать в ЛДНР. Ничего не смущает?
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Далее блогер поясняет, что на самом деле Коваленко не был настоящим украинским националистом, а несколько лет не очень умело изображал такового. Затем он ушел из УНА и часто участвовал в различных провокациях, за которыми были хорошо видны "уши Москвы". Провокатор Коваленко в разное время изображал сторонника Виктора Ющенко, умышленно зигуя, также маршировал под знаменами СС, и разжигал межнациональную рознь другими способами.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/198306_1578084437та да...везде агенты кремля...посмотри там у себя под кроватью или за шторой, может тоже найдешь СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 2242
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СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 2391 SergeLi

а может этот коваленко внедренный рашисткий агент, не может быть такого?в любом случае---обмен дело добровольное, и этим он отличается от выдачи04.01.2020 01:13
Ответитькогда я это писал, твою ссылку еще не читал СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 508
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А его ещё разве никуда в правительстве не назначили?
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Почему медведчук не враг?Хотел ещё чего-то написать.Но уже достаточно.Почему за 5 петиных лет медведчук не враг?
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Я тебе что, прокурор? Иди в сраку, зебил.
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Прокурором был петин кум.Ради него даже Конституцию переделали.Тебя даже посылать никуда не надо.Ты в "опе от рождения.
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зебил, ирасскажи мне за переделанную Конституцию под Луцыка? Зебил = это половая ориентация СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ - Цензор.НЕТ 9603
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Эх жаль Кабыздох не дожил...ЗЕбильная шваль и его бы пригласила..спел бы им про дидов воевателей, ЗЕбилятня бы прослезилась.... пожаловалась на агрессивное меньшинство что мешает с мышебратьями дружить, слилась бы в экстатзе с кацапской ватой....Да не дожил..
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Сейчас будет очередной стотысячномиллионный сеанс разоблачения петиных ботов.Меня зовут как в нике,я из Днепра.Я голосовал за Зеленского во втором туре.Давай встретимся и ты мне в глаза выскажешь про зебилятню.(спойлер-эта "уяня сразу исчезнет)Все,кто за петю-виртуальные.
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Храбрый зебил.... А можно вопрос? Ты свои повестки тоже в унитаз спустил?
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Срань петина,я уже представился,а вы будете по очереди отмазыватьсяЯ ровно тот,кто в нике,и уже 4-го апреля был мобилизованным.А вы будете отмазываться по очереди.Ибо вы никто и звать вас никак.Или представляйтесь.
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Давай назови свои имя и фамилию для начала.
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Добронравова дозволив впускати, а прокат віслючках заборонив. Що з ним не так? Що не так з цим довбаним приЗЕдентом?
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"СБУ не треба зараз реформувати, це буде як ядерний вибух" - хтось із наших політиків (вже й не згадаю хто..., а чому ж НАТО так тисне на реформуванні? гм...
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Скандальний нардеп від «Слуги народу» обзавівся відразу чотирма елітними автомобілями

03 января 2020
У грудні 2019 року народний депутат Олександр Дубінський отримав у подарунок від мами три дорогі автомобілі, а також придбав собі ще одну автівку на початку 2020-го.
Про це «Слідство.Інфо» дізналося з декларацій народного депутата.
Так, чинний нардеп та колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський напередодні Нового року отримав доволі щедрий подарунок від матері. 27 грудня мама народного обранця подарувала йому одразу три автівки загальною вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Це Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 мільйона гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 мільйони гривень та Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тисяч гривень.
Окрім цього, 2 січня 2020 року Олександр Дубінський також придбав собі ще одну автівку. Cadillac Escalade 6.2i обійшовся народному обранцеві у понад 1,1 мільйона гривень.
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Росіянка Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, виступить на форумі в Києві

Київська будівельна компанія Taryan Group організувала виступ Ірини Хакамади - скандальної російської політикині, яка підтримала анексію Криму. Про це повідомляється на сторінці компанії в фейсбук.
Зазначається, що виступ Ірини Хакамади відбудеться 27 лютого в рамках DreamBIG Forum, організованого засновником будівельної компанії Артуром Мхітаряном.
"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що у минулому Хакамада неодноразово балотувалася та обиралася в Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії 2004 року й займала посади члена Ради при президенті Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини й була членом громадської ради при Міноборони РФ.
При цьому Хакамада неодноразово оцінювала незаконну анексію Кримського півострова Росією позитивно. В день проведення "референдуму" в Криму в березні 2014 року Хакамада заявила в ефірі телеканалу "Свободноє врємя":
"Для мене він (реферемендум - ред.) несподіванкою не був. … Я якраз вважаю, що Києву треба залишити Крим Росії, а Росії потрібно жити з Кримом і на цьому цю історію закінчити".
Уже в квітневому інтерв'ю на радіо "Ехо Москви" Хакамада назвала приєднання Криму до Росії анексією, пояснивши її спробами російської влади "консолідувати націю".
Під час прес-конференції президента Путіна в 2014 році Хакамада відкрито похвалила анексію півострова.
"Крим завжди потребував російської самоідентифікації. Я часто бувала в Криму. … Але вони (жителі півострова, - ред.) завжди хотіли бути в Росії. Як уже сталося, так сталося, але ви - переможець. Ви дійсно провели супер операцію без єдиного пострілу", - казала Хакамада.
https://bykvu.com/ua/bukvy/podderzhavshaja-anneksiju-kryma-rossijanka-hakamada-vystupit-na-forume-v-kieve/
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