 СБУ еще летом разрешила въезд в Украину актеру Добронравову, поддержавшему оккупацию Крыма РФ

Это СБУ подтвердила в ответ на запрос Українських новин, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве уточнили, что приняли это решение во исполнение решения суда, а въезд актеру позволили еще в июле 2019 года.
Представитель Добронравова также подтвердил, что СБУ сняла запрет еще летом и актер об этом знает.
Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".
Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".
27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты". Телеканал "1+1" с 1 июля возобновил показ сериала Сваты.
Украинский телевизионный сериал "Сваты" является проектом студии "Квартал 95", котрый вышел на екраны в 2008 году. Последний, шестой сезон сериала вышел на телеэкраны в 2012 году. Авторы истории сразу же приступили к съемкам новой порции серий, однако оккупация Крыма и агрессия России на востоку Украины, помешали их планам.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/v-mzs-likvidovuetsya-departament-protidii-zagrozam-z-boku-rosii.htm
Мальчік-с-пальчік
Іванушка - дурачьок
Голий король
Лох
Лохнесскоє чудовіщє
Жена напрокат
(C)
@_buzkovkulka
Мало ли в Бразилии Педров
Или ты про этого сутулого добронравова? Напомни, а он шо сыграл... ну, кроме придурков?
А Михалков и Табаков дейстительно гениальные актеры, но вот как люди..
Продолжать?
И еще - живу в райончике, который в частном секторе нарезАл Жуков
И вокруг потомки .. бывших вертухаев.
Мои ощущения... не буду писать - потому что мало вырасти в Одессе
Одесса может прорасти в тебе. ........ Или не может.. зависит от истории твоих прародителей
И это определяет сознание
В фильме - фигня, потому что в нем нет Одессы. Нет моего города
Поэтому - ( я - Станиславский) - не верю
Лучше не смотреть всякие переложения. МОЖНО читать . БАБЕЛЬ "Еврейские расскаэы"
И это только начальная точка...., нет .. многоточие)))
а то 5 лямов от Квартала-как-то "мелковато"...
Дмитрию Уткину "Вагнеру" СБУ не запрещало посещать маму в Кировоградской области в 2016 году. И вообще, где заканчивается СБУ и начинается ФСБ?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/198306_1578084437
Так, для тех кто хочет договариваться по хорошему с московией.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/198306_1578084437та да...везде агенты кремля...посмотри там у себя под кроватью или за шторой, может тоже найдешь
а может этот коваленко внедренный рашисткий агент, не может быть такого?в любом случае---обмен дело добровольное, и этим он отличается от выдачи04.01.2020 01:13
Ответитькогда я это писал, твою ссылку еще не читал
Скандальний нардеп від «Слуги народу» обзавівся відразу чотирма елітними автомобілями
03 января 2020
У грудні 2019 року народний депутат Олександр Дубінський отримав у подарунок від мами три дорогі автомобілі, а також придбав собі ще одну автівку на початку 2020-го.
Про це «Слідство.Інфо» дізналося з декларацій народного депутата.
Так, чинний нардеп та колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський напередодні Нового року отримав доволі щедрий подарунок від матері. 27 грудня мама народного обранця подарувала йому одразу три автівки загальною вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Це Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 мільйона гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 мільйони гривень та Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тисяч гривень.
Окрім цього, 2 січня 2020 року Олександр Дубінський також придбав собі ще одну автівку. Cadillac Escalade 6.2i обійшовся народному обранцеві у понад 1,1 мільйона гривень.
Київська будівельна компанія Taryan Group організувала виступ Ірини Хакамади - скандальної російської політикині, яка підтримала анексію Криму. Про це повідомляється на сторінці компанії в фейсбук.
Зазначається, що виступ Ірини Хакамади відбудеться 27 лютого в рамках DreamBIG Forum, організованого засновником будівельної компанії Артуром Мхітаряном.
"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що у минулому Хакамада неодноразово балотувалася та обиралася в Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії 2004 року й займала посади члена Ради при президенті Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини й була членом громадської ради при Міноборони РФ.
При цьому Хакамада неодноразово оцінювала незаконну анексію Кримського півострова Росією позитивно. В день проведення "референдуму" в Криму в березні 2014 року Хакамада заявила в ефірі телеканалу "Свободноє врємя":
"Для мене він (реферемендум - ред.) несподіванкою не був. … Я якраз вважаю, що Києву треба залишити Крим Росії, а Росії потрібно жити з Кримом і на цьому цю історію закінчити".
Уже в квітневому інтерв'ю на радіо "Ехо Москви" Хакамада назвала приєднання Криму до Росії анексією, пояснивши її спробами російської влади "консолідувати націю".
Під час прес-конференції президента Путіна в 2014 році Хакамада відкрито похвалила анексію півострова.
"Крим завжди потребував російської самоідентифікації. Я часто бувала в Криму. … Але вони (жителі півострова, - ред.) завжди хотіли бути в Росії. Як уже сталося, так сталося, але ви - переможець. Ви дійсно провели супер операцію без єдиного пострілу", - казала Хакамада.
https://bykvu.com/ua/bukvy/podderzhavshaja-anneksiju-kryma-rossijanka-hakamada-vystupit-na-forume-v-kieve/