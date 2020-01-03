 Следователи хотят сделать свою выдумку более сильной, используя дополнительные доказательства, - адвокат Дугарь объяснил ее отказ от участия в эксперименте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил журналистам в Киеве адвокат подозреваемого Николай Ореховский.
"Следственный эксперимент - это лишь дополнительное доказательство, которое должно подтвердить какие-то обстоятельства, которые уже установлены конкретными доказательствами? Сильными доказательствами. Вместо этого они хотят проводить с подозреваемыми эти следственные эксперименты, чтобы слабый довод, свое предположение - а по моему мнению, свою выдумку - сделать более сильной. Поэтому я не вижу уместности участия нашей подзащитной в таких следственных экспериментах", - заявил защитник.
Также адвокаты заявляют, что результаты экспертизы является единственным доказательством вины Дугарь - и являются незаконными и сложенными с нарушениями.
Ореховский добавил, что ситуация с экспериментами следствие проводит, в частности, для того, "чтобы дополнительное доказательство сделать основным".
В то же время адвокат отметил, что на все вызовы следователя Дугарь появлялась.
Ранее в Нацполиции заявили, что о проведении следственных экспериментов в ночь на 3 января в деле убийства Павла Шеремета было заранее проинформировано защитников трех подозреваемых.
При этом в Нацполиции сообщили, что подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента отказалась.
3 января адвокаты подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь Николай Ореховский и Виталий Коломиец подали в ГБР заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Думаю мій комент, буде видно не більше п'яти хвилин.))
это правильно
но
есть предпологаемый сценарий событий по которому проходит следственный эксперемент(версия от предателей зелебоба)
и если подозреваемый невиновен и не знает как и кем было совершено преступление
то как? каким образом он должен показать то чего не знает???
с таким подходом я могу показать как бэн ладана убивали
или как ты с кентом немцова оприходывал
из практики
взяли урку
он на шарах стоял
когда хату мыли
никого не взяли только его
он на себя все взял
но
когда следственный эксперемент лягавые устроили - дело развалилось
урка просто был без ноги и несмог сам холодильник с пятого этажа спустить
прокурорские хлопали
а тут как ?
каким образом начать и главное
задокументировать???
как бы ты там показывал шо тебя там не было???
фраер
то понятноно
тебе люди вопрос задали
а ты сливаешся
откуда в тебе бакланское??
--------
.А что касается Шеремета,то крайне противоречивая фигура.Освободить его лично Ельцин требовал у Луки ,как спецкора ОРТ(первый сегодня.).,кулаками стучал даже..А там случайных не конторских людей не бывает.И выпускали Пашу Луку обливать грязью только тогда,когда отношения портились с кацапами.
Якщо за Юлю і Юру ще якось..., щось... віддалено... можна подумати; то за Яну... взагалі - "бімба"
Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
2. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
А то, что кто-то там утверждает, можете использовать для фантастических романов.
с какого перепуга ей себе статью с пола брать??
следаки пусть лягавят да прокурорские подгавкивают
и главное?
шо она должна там делать???
сценарий какой??
пля)))
она должна на браслетах ходить как овца по схеме от следаков?
и кричать - невиноватая я?)))
замазать мастюхи и на камеры показывать?
как? как ??
вы ваще понимаете механизм назначение следственного эксперимента???
это скорее от обратного
в данном деле он должен происходить в другом ключе
а именно
девочка должна на какомто космическом корабле попасть на место преступления из того места где у нее есть алиби(причем инопланетян должны найти лягавые и выпросить у них папелац)
потом найти бабу ягу которая замолаживала всю военскую часть зельем (рецепт опять же у следаков)
я уже молчю о других фигурантах)))
а это могли быть и кащей и демоны и еще хз какая нечесть с подола
ведьмы не всчет
это прерагатива булгакова))
ищите причину а не следствие
Можно участвовать, а можно и нет. Результат один.
Тем более реально бегать с голой жопой по морозу - это идиотизм.
на выходе с перекрестка
если все помнят ход событий
значит оборудование слабое
точно не жсм
скорее всего тупая китайка за 10 баксов (кстати 250-300 метров в прямой видимости работает!!!)
а значит работник был на ближних подступах
искать нужноустроили из простой работы целую операцию и банду нарисовали
да закладку могли за пару дней раньше сделать
а потом ждешь