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Все про:адвокат (1230) эксперимент (37) Дугарь Яна (19)

 Следователи хотят сделать свою выдумку более сильной, используя дополнительные доказательства, - адвокат Дугарь объяснил ее отказ от участия в эксперименте

Адвокаты не считают уместным участие подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь в проведении следственного эксперимента и называют результаты экспертизы сфальсифицированными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил журналистам в Киеве адвокат подозреваемого Николай Ореховский.

"Следственный эксперимент - это лишь дополнительное доказательство, которое должно подтвердить какие-то обстоятельства, которые уже установлены конкретными доказательствами? Сильными доказательствами. Вместо этого они хотят проводить с подозреваемыми эти следственные эксперименты, чтобы слабый довод, свое предположение - а по моему мнению, свою выдумку - сделать более сильной. Поэтому я не вижу уместности участия нашей подзащитной в таких следственных экспериментах", - заявил защитник.

Также адвокаты заявляют, что результаты экспертизы является единственным доказательством вины Дугарь - и являются незаконными и сложенными с нарушениями.

Ореховский добавил, что ситуация с экспериментами следствие проводит, в частности, для того, "чтобы дополнительное доказательство сделать основным".

В то же время адвокат отметил, что на все вызовы следователя Дугарь появлялась.

Читайте также: Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец

Ранее в Нацполиции заявили, что о проведении следственных экспериментов в ночь на 3 января в деле убийства Павла Шеремета было заранее проинформировано защитников трех подозреваемых.

При этом в Нацполиции сообщили, что подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента отказалась.

3 января адвокаты подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь Николай Ореховский и Виталий Коломиец подали в ГБР заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей.

Читайте также: Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168307
 
   
 Топ комментарии
 
Має повне право на такий демарш. Це право закріплене не лише у кримінальному законодавстві, алей і гарантоване Конституцією України. Тому звинувачення нехай вже само якось викручується. Довести вину у суді - їхня проблема. До того часу Яна, як і інші фігвранти не вважається, злочинцями. А доблесним млідакам плактися на камери не личить. Вони тут городили, що мають неспростовні докази. Ось так, товариство.
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Особенно усиливают, если следственный ЭКСКРИМЕНТ проводят в январе вместо июля. Там ( в июле) девочка в мини С ГОЛЫМИ НОГАМИ
Пробовали? Знаем? НЕТ?! А попробуйте....
Не забудьте поделиться впечатлениями Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 7337
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Странно, я всегда думал что дополнительные следственные эксперименты, проверки и другие действия в случае полной невиновности - наоборот только усиливают позицию защиты, и если версия следствия придумана или притянута за уши - она начнет рушиться во время таких проверок.
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Особенно усиливают, если следственный ЭКСКРИМЕНТ проводят в январе вместо июля. Там ( в июле) девочка в мини С ГОЛЫМИ НОГАМИ
Пробовали? Знаем? НЕТ?! А попробуйте....
Не забудьте поделиться впечатлениями Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 7337
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Так вы не против приостановить следствие и подождать до июля? И сидящие в СИЗО или под домашним арестом - тоже не против?
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Та він точніше зєскот на бабушкіній калясці.
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Они НЕ под домашним арестом ( кроме Дугарь, которой просто сломали будущее - сессия накрылась.. - для вас , я так понимаю - фигня, это ведь ее будущее, не чье-то)
Вы в Киеве?.
Надевайте мини-юбку. И ВПЕРЕД!!!
Не забудьте расслабиться Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 6328
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Т.Е. вы уже прогулялись СЕЙЧАС по улице почти голышом и получили ВСЕ впечатления? И считаете их аналогичными с летом? Не изменилось дыхание, походка?
Поздравляю - вы робот Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 9275
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Клингон, защите ни чего доказывать не надо, поэтому адвокат правильно сделал, отказав в участии обвиняемой в "следственном" эксперименте. Обвинение обязано предоставить доказательства вины, а защита их опровергнуть. А ваша позиция заранее проиграшная, надо сначала дать обвинению обосраться, а после того как все карты будут выыложены на стол дать обосраться еще раз. В данном случае все следсвенне действия обвинения не правомерны . о чем и гворит адвокат. Как говорится "Молчание - золото", но только до поры до времени.
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Так меня "опровержения защиты" не совсем устраивают, потому что они основываются только на словах вроде "нет", "не может быть", "это неправда". А когда предлагают проверить на практике - сразу в отказ и молчанку.
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скот, а почему кто то должен доказывать, что он в отличие от тебя не скот?
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Ещё раз. спциальнодля клингонов. Защита не длжна что-либо доказывать, подзащитный не виновен пока не ДОКАЗАНО обратное, где хоть какие-то доказательства вины обвиняемых?? Их просто нет, поэтому и пытаются сфабриковать и притянуть за уши всякие видео, Экспердов и кавнтовую физику. Сторона зашиты указывает на то, что эти эксперементы не правомочны, кроме всего прочего стороне зашиты не были представлены "факты" по которым проводятся следственные действия.
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Чуєш гамнюк, на зє, авакова, та рябокєпку вже подали в суд, митикуєш що їх очікує?
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Найкращим підтвердженням ваших сумнівів, є реакція хамів, у яких логічні міркування викликають істеричну реакцію з матюччям і особистими образами. При тому, що будь-яка спроба адекватно відповісти "бидлу", яке не вибирає виразів - призводить до відправлення в спам, з мовчазної згоди модераторів, і у підсумку до бану. Редакційна політика, нічого не вдієш.
Думаю мій комент, буде видно не більше п'яти хвилин.))
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в реальной жизни, я вас, быдлоту, выслушиваю с большим вниманием, за это и кушаю икру с маслом, а тут хоть дущу отведу Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 7059
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Ікра з маслом, вона ж за просто так не дається. Що вдієш... Розумію і співчуваю...
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))...самому дивно. Може у нього, "бидла", розрив шаблону?))
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та, нет, быдло, чемвы можете меня удивить, кучей эскрементов? так в этом вся ваша суть Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 9000
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...та зрозуміло вже, що ти в екскрементах, як риба у воді. Може зміни "професію"... Ну їх, тих брутальних мужичків із їхньою ікрою і маслом...
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...боже збав.) Не любий я там.)) Сам в шоці, що не повидаляли...Видно 666, надто хоче діалогу.))
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думать
это правильно
но
есть предпологаемый сценарий событий по которому проходит следственный эксперемент(версия от предателей зелебоба)
и если подозреваемый невиновен и не знает как и кем было совершено преступление
то как? каким образом он должен показать то чего не знает???
с таким подходом я могу показать как бэн ладана убивали
или как ты с кентом немцова оприходывал
из практики
взяли урку
он на шарах стоял
когда хату мыли
никого не взяли только его
он на себя все взял
но
когда следственный эксперемент лягавые устроили - дело развалилось
урка просто был без ноги и несмог сам холодильник с пятого этажа спустить
прокурорские хлопали
а тут как ?
каким образом начать и главное
задокументировать???
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Это потому что ты лох, и понятия не имеешь, что такое следственный эксперимент в наших реалиях, а "проверки и другие действия" это вообще цирк клоунов, как теперь все в стране. Припомни что десяток человек расстреляли по убийствам Чекатило и Аноприенко.
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Расскажите лучше нам о неполной невиновности.
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Если бы я кого-нибудь мочканул, также поступил бы.
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а если нет?
как бы ты там показывал шо тебя там не было???
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кого ты можешь мочкануть, разве что любимую **********
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Якщо на його ********** прилампічить світлодіоди- то там буде лас- вєгас!
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Тебя-петуха сразу бы под шконарь загнали бы и обитал бы ты возле параши.
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то шо ты
фраер
то понятноно
тебе люди вопрос задали
а ты сливаешся
откуда в тебе бакланское??
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обоснуй, голубь, даю пять минут, потом не обижайся, но и через год-два опущу
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по понятиям? для начала пройди школу понятий. это ходка и не одна. и только по уважаемым статьям.
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пернатое, о каких ты ходках тут мычишь, твоя ходка заканчивается парашей
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пэтушара твой папка, у мамки тогда месячные были, вот он и отрабатывал
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Ну что вы на меня накинулись как петухи. Я вообще детей не обижаю.
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кацапа, тебя обидели еще при рождении, мамка бухая была, ну так получилось
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*** ти такий храбрий, що аж сцикуняра зєчуханська, іди гуляй курочка, зараз я бутербродик доклюю і почну вас топтать.
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Пернатый, будешь в наших краях с лахты, захвати вазелин, тебе пригодится .
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Не знаю хто там вбивав шеремета, друга сявіка вакарчука! Бульбашок багато, в т.ч. з підерації! Але, який мотив по-рюкзакову: дестабілізувати ситуацію! Це в той час коли при владі був парашен! Щось не віриться щоб підозрювані були вербонуті ху@лом, аби дестабілізувати парашена!
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Має повне право на такий демарш. Це право закріплене не лише у кримінальному законодавстві, алей і гарантоване Конституцією України. Тому звинувачення нехай вже само якось викручується. Довести вину у суді - їхня проблема. До того часу Яна, як і інші фігвранти не вважається, злочинцями. А доблесним млідакам плактися на камери не личить. Вони тут городили, що мають неспростовні докази. Ось так, товариство.
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Странно, а к чему тогда были выкрики "отпускают убийц" во время обмена беркутни? Ни одного приговора суда по ним тоже не было.
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От не бреши скот! 140 томів діла по бєркутні були завершені та передані в солом'янський суд в 2015 році! Ти що думаєш на лохів тут напав? Лох ти скотяра брехлива! Пнх !
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оно нє скот, оно пєрнатоє Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 5333 просто с жордочкі упало по сінькє Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 5333
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Головою в бетону плиту, з якої стирчала арматурина.
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А оскільки у голові вата, то і наслідки нульові - вата навіть не спре учалася. А були б мізки, то не писав би зараз.
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Правильно. Відпустили БЕЗ СУДУ! А чому б Антоненка, Яну і Юлію ось так відпустити? Без суду? Т. Пишеш, як завжди фігню. Аби лише проти патріотів і за Зєлєнского.
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Адвокат ей правильно посоветовал.Зачем ей следственный, когда она не виновна и там не была.А привезут,засветят,наплетут три короба и отмазывайся
--------
.А что касается Шеремета,то крайне противоречивая фигура.Освободить его лично Ельцин требовал у Луки ,как спецкора ОРТ(первый сегодня.).,кулаками стучал даже..А там случайных не конторских людей не бывает.И выпускали Пашу Луку обливать грязью только тогда,когда отношения портились с кацапами.
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Якісь дивні фантазії у слідства. Напевно, слідчі отримували сертифікат (про проходження профілактичного наркологічного обліку за формою № 140/о) у тій же приватній кліниці, що у свій час Зеленський
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та там, у випадку з Яною, взалі туфта на видумці суперечить фактам.
Якщо за Юлю і Юру ще якось..., щось... віддалено... можна подумати; то за Яну... взагалі - "бімба"
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Ставлю твій золотий зуб , що скоріше ти на пітушарню сядеш, чим Дугарь.
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Зараз буду зєшваль ганять під диванами....
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Хорошо вам, развлечения есть. А мой кот уже под диван не пролазит...
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Сплошная софистика у этих адвокатов. Очевидно одно - этим подозреваемым нечего сказать в свою защиту. Просто нечего ..
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а им это в отличие от тебя и не нужно. Обоснуй, ЧТО не голубь
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Докази є? Німа! Теорія нєопрєдєльонності на яку спираються- фігня!
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О презумпции невиновности что-то слышали?
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Слушайте! А вы оказывается дурак! Презумпция презумпцией, а тут речь конкретно о таком понятии как "бремя доказывания". Происходит все от древнего принципа презумпцио бони вири из которого определенно следует требование доказывать свои утверждения в суде объем сторонам процесса.
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и с какого нужника тебя, пернатого , вынули? презумпцио бони вири?
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Соевый дегенерат детектед. Отвали , промокашка. Дай с умным человеком поговорить.
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все правильно сказал, так чего, пернатый, не свалил еще?
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Сопли подотри для начала, после тебя не утереться...
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Так ми тобі і утираємо твої соплі, весь форум зєшмаркля ти загадив.
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То почитай, розумник.

Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
2. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
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Ну и к чему это тут? Я утверждал и утверждаю , что обвиняемым нечего сказать в свою защиту. Это очевидно! Их Надежда исключительно на процессуальные ошибки и недоработки следствия. Виновными их объявит суд и только суд. Но для меня , каково бы не было решение суда, они являются непосредственными исполнителями убийства Шеремета. Их и их адвокатов поведение дают на это все основания.
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есть все основания утверждать, что ты пернатое, походка, базар, и врожденная бакланитость совпадают. Так, что угол твой.........какой? Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 1220
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Обвиняемым достаточно указать на сомнительность и неоднозначность доказательств обвинения. Закон большего и не требует. Все, что есть у защиты, до суда обнародовать весьма неразумно.
А то, что кто-то там утверждает, можете использовать для фантастических романов.
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Ты путаешь гражданский и уголовный процесс... Причем очень сильно...
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ты не попутал???
с какого перепуга ей себе статью с пола брать??
следаки пусть лягавят да прокурорские подгавкивают
и главное?
шо она должна там делать???
сценарий какой??
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Сценарий такой, что это же не уголовная шпана с понятиями,а политические! Тут надо как можно громче кричать и обвинять при каждом удобном случае! А эти действительно повели себя точно как мелкая уголовная шушера.....
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мелкая шушера Дидовик просится на пиарашу, и просьбы будут услышаны
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тоесть?)))
пля)))
она должна на браслетах ходить как овца по схеме от следаков?
и кричать - невиноватая я?)))
замазать мастюхи и на камеры показывать?
как? как ??
вы ваще понимаете механизм назначение следственного эксперимента???
это скорее от обратного
в данном деле он должен происходить в другом ключе
а именно
девочка должна на какомто космическом корабле попасть на место преступления из того места где у нее есть алиби(причем инопланетян должны найти лягавые и выпросить у них папелац)
потом найти бабу ягу которая замолаживала всю военскую часть зельем (рецепт опять же у следаков)
я уже молчю о других фигурантах)))
а это могли быть и кащей и демоны и еще хз какая нечесть с подола
ведьмы не всчет
это прерагатива булгакова))
ищите причину а не следствие
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Лично я тоже считаю что пока следаки не опровергли алиби подозреваемых - продолжать участвовать в их фрик шоу - просто потеря времени.
Можно участвовать, а можно и нет. Результат один.
Тем более реально бегать с голой жопой по морозу - это идиотизм.
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следствие обосралось, и давать мусорам повод затянуть делло - нужно быть полным дебилом, а не адвокатом
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Замовником вбивства Шеремета як і Сашка Білого називають авакова, а от виконавці- найбільш можливо що це росіяни.
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этого шныря как и сбушника на соломенке уработали
на выходе с перекрестка
если все помнят ход событий
значит оборудование слабое
точно не жсм
скорее всего тупая китайка за 10 баксов (кстати 250-300 метров в прямой видимости работает!!!)
а значит работник был на ближних подступах
искать нужноустроили из простой работы целую операцию и банду нарисовали
да закладку могли за пару дней раньше сделать
а потом ждешь
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"Незаконными и сложены с нарушениями"! Блин! Цензор, "диджитализация" с литредакторами уже началась?
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если мусора начали тереть за следственный эксперимент ( в январе о лете), то пи..ики делу, придется рюкзаковым пирсесть вместо фраеров
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