 Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Фейсбуке по случаю 7 месяцев пребывания в должности.
"Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцм, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020.
Друзья, качественные коммуникации меняют и страну. Поэтому круто, когда мы с вами на стороне света. На сегодня для нас, комуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями", написала она.
Также Мендель предложила три правила качественных коммуникаций: не посылать месседжи без контекста, никогда не оправдываться и вкладывать в коммуникацию идею.
не воспринимайте белое буквально
Зачетный лизинг!
😂
Видно в понедельник их, Римма родила
© Дали, художник.
Когда меня спрашивают, какая разница между преЗЕдентом и Президентом, я отвечаю: "73 пункта IQ и телевизор".
© Шарп, украинобот.
Зеленски=Левински==очень влиятельные персоны, просто ВИПы
В здравом уме разве такое можно придумать?
Хотя похоже Лавров подогнал им порошок из Аргентины
аптекар клієнтові:
- Ой! перепрошую - у Вас в рецепті хлористий калій, а я Вам відпустила ціаністий.
- А какая разніца?
- Ну, шість копійок
Це шмаркля самый впливовий? Ну, хіба що як спеціаліст в грі х.. ром на роялі.
А, якщо мати на увазі прямі обов'язки президента та ще й в країні, що потерпає від агресії, то у шмаркатого піаніста одне фіаско за іншим. А якщо згадати про економіку, то там взагалі тушітє свєт...