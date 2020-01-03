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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4167) Мендель (54)

 Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что он становится одним из влиятельнейших лидеров в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Фейсбуке по случаю 7 месяцев пребывания в должности.

"Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцм, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020.

Друзья, качественные коммуникации меняют и страну. Поэтому круто, когда мы с вами на стороне света. На сегодня для нас, комуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями", написала она.

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Также Мендель предложила три правила качественных коммуникаций: не посылать месседжи без контекста, никогда не оправдываться и вкладывать в коммуникацию идею.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168306
 
 
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Точно наркоманы в офисе президента.А офис прокурора поставляет им колеса.
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Их там уже не просто "торкает" , а "плЮщит" не по-детски... (может какую-то большую партию "борошна" недавно на таможне взяли ? ...Блин , я понял - вот для чего звонили х""лу с поздравлениями Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 561 )
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За что ЗЕгенератка хвалит ЗЕгенерата? За то что ЗЕгенерат!
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Юля наверное недо тратата или перетратататата Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 2185 з Вовой в Буковеле вот и понесла галимую хрень а может водка с наркотой еще та штучка будет....
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але, ЗЕледолбобы, в Буковеле на лыжне снег, а не кокс -

не воспринимайте белое буквально Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 8761
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Вспомнился анекдот: стать наркоманом проще простого, надо просто идти по улице и радостно улыбаться всем прохожим.
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не иначе как этот ЗЕльоный 3,14дарас набрался через слухавку темной силы во время поздравления с Новым годом соседнего "влиятельнейшого" Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 7674
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Світові ЗМІ проявляють інтерес до Зеленського тільки через імпічмент Трампа та пов'язані з цим телефонні розмови Зеленського з Трампом! Україні від цієї ситуативної популярності Зеленського немає ніякої користі! Трамп виправдовуючись постійно називає Україну як повністю корумповану (злочинну) країну і ця популярність Президента корумпованої країни не допомагає Україні! Зеленський цікавий тільки як свідок розмов з Трампом і організатор розслідувань проти Байдена! Наступна адміністрація США буде розглядати Україну як токсичну країну яка приносить самі проблеми! Розслідування проти Байдена тепер потрібно проводити, щоб відкинути звинувачення в ручній українській юстиції і проводити ці розслідування потрібно на бездоганному юридичному та правовому рівні з залученням американських прокурорів та співробітників ФБР! Ми отримали нову проблему, на додачу до війни з путіним, проблему яка може нашкодити нам більше ніж війна!
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оливье девочка объелась... так, мендельше больше не наливать
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халва-халва-халва-халва-халва...не, не работает.
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Бл... ну больная... клован он и в африке клован.в шута в наручниках он скоро превратиься
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Було б кому опу лизати, а в ОПі працювати завжди знайдуться
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Мендель ещё не вышла из штопора после нового года
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порохоботам оговтатись піся удару в пах! Почали
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Паскудят президента Зеленского, Цензор включай машинку, давай их всей толпой в бан.
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новый анекдот?
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Ну, они могли-бы посоревноваться...Чаплин изображал Гитлера в фильме "Великий диктатор", а "Коронованный Осёл" - "президента Украины"...Разница только в одном - зрители, во время просмотра "Великого диктатора", смеялись с Гитлера, в исполнении Чаплина, а тут украинцы смеются с "Коронованного Осла", в роли "президента Украины"...
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*....ловким движением руки, брюки превращаются, брюки превращаются----в шорты....*. А дальше мы видим семейные трусы!
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такие заявления - явный признак слабоумия
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И брюки прревращаются...прреврращаются брюки...
Зачетный лизинг!
😂
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Это слова сралина, при чем здесь Освенцим, а тем более Зеленский.
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Ага, понял, мендель у вас в палате чалилась..😁
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Что они не делают, не идут дела,
Видно в понедельник их, Римма родила
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Мендель ещё не вышла из штопора после нового года ,курнула зараза забористую вот и мерещится властелин мира, зелёный зашуганый сморчок.
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Дайте этому попрошайке платочек вытереть слезы!
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Так подумать - у Зеленского нет шансов стать известным президентом.
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скоро і мєндєль на обложкє плейбоя - на колєнях міньйєтіт самого для нєйо вліятєльного в мірє чєлавєка
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це що, друга серія охілительних історій після "какая разніцца"?? виродки зелені
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Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель. Гы да кто бы сомневался!!(что самый самый!!) если сам муйло!!по первому звонку ему барыг,таксистов и всякую лабуду ЛЭДЭНЭЕРОВСКУЮ подгоняет!!
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Люди в таких випадках кажуть шо дурень думкой багатіє
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Когда меня спрашивают, какая разница между полотном Веласкеса и хорошей фотографией, я отвечаю: "7 млн долл".
© Дали, художник.
Когда меня спрашивают, какая разница между преЗЕдентом и Президентом, я отвечаю: "73 пункта IQ и телевизор".
© Шарп, украинобот.
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Вот токо не надо порохобота приравнивать к украиноботу. Порохобот сдувается мгновенно после не выплаты очередного жалования вовремя.
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Сосед за стенкой прочитал эту новость и громко засмеялся. А потом снова посмотрел на результаты выборов и стал плакать - из 8-процентных, потому что.
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Тебя твой 146%-ый отправит на пенсию в 70 лет, то наверное будет очень смешно и радостно тебе.
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Ну якщо влаштував Трампу імпічмент, то так. Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 5475
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Трамп поговорил с зеленым дураком по телефону, после чего Зеленски (по словам Мендель) стал "самым влиятельным политиком мира"... Когда-то Левински поиграла на саксофоне Клинтона, после чего тоже была весьма влиятельна.
Зеленски=Левински==очень влиятельные персоны, просто ВИПы
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Влиятельный людь наверное ей дорожку подсыпал.
В здравом уме разве такое можно придумать?
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Вот почитает Зеленский комментарии од этой глупостью от Мендель - и мразу почуствует себя известным. И типо жизнь уже не такая хреновая. И выпить есть за что. И шо бы он делал без Мендель? Повесился бы. А так - известный. Потому что Мендель так сказала.
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А може на Буковелі і на лижах з п"яну і **.. об камінь. Відходить саме після всього того.
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Шо они там курят?
Хотя похоже Лавров подогнал им порошок из Аргентины
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Призрак идиотизма бродит по Офису президента... И чувствует себя там как дома.
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спасибо, мандель, ты глаза открыла, мож еще расскажешь где и кем является жаба помимо своего болота?
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Шмондель с моникой - срочно лечиться от наркозависимости.
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Якщо вам не сподобалось, як ви зустріли Новий рік, згадайте тих, хто слухав вітання преЗЕдента Зеленського в новорічну ніч. Їм було ще гірше, ніж вам.
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не верю своим глазам, да они там все очень умные, прям как и папочка Янелоха, доцент университета им.професора Гебелса, какая разница как назвать, от этого же ум не меняеться, главное чтоб там доценты были умные.
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про разніцу:
аптекар клієнтові:
- Ой! перепрошую - у Вас в рецепті хлористий калій, а я Вам відпустила ціаністий.
- А какая разніца?
- Ну, шість копійок
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Походу, в дурке санитары перепились, на Новый год и ключи попали к пациентам.
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Придуркувата, ти все святкуєш? Що за маячню ти несеш? Йди проспись, дурепа.

Це шмаркля самый впливовий? Ну, хіба що як спеціаліст в грі х.. ром на роялі.
А, якщо мати на увазі прямі обов'язки президента та ще й в країні, що потерпає від агресії, то у шмаркатого піаніста одне фіаско за іншим. А якщо згадати про економіку, то там взагалі тушітє свєт...

Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 6571
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Просто наблюдаю як рве пороховату і штатних тролів)))
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