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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3370) кибербезопасность (374) Диденко Олег (8)

 На кибербезопасность ЦИК в 2020-м выделят 10 млн грн

Для защиты информационног осервера Центральной избирательной комиссии в текущем году выделят 10 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава ЦИК Олег Диденко сказал в интервью изданию LB.

По словам Диденко, на конец 2018-го и в течение 2019 на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК потрачено почти 30 млн грн.

"Кроме того, для усиления защищенности автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в 2019-м было потрачено более 9,5 млн грн", - отметил он.

В следующем году для обеспечения киберзащиты Реестр потратят более 7 млн ​​грн.

"Кроме того, на 2020 год на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК запланировано около 10 млн грн", - подытожил глава Центризбиркома.

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Напомним, что в ноябре хакеры осуществили 11 кибератак на сайты президента и ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3168303
 
 
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Щось дуже мало, у депутатів трохи пошкребти треба, як ніяк все-таки є загроза для України під час війни з загарбниками.
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Интересно увидеть обоснование этих затрат на 10 млн. бюджетных средств.
Я понимаю, что адмны конфеты не пьют и чего то переживаю за их здоровье. На кібербезпеку ЦВК у 2020-му виділять 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3045
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