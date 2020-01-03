EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  3295  143
Все про:Ирак (243) Иран (508) США (15978) Сулеймани (1)

 США перебросят дополнительно 3 тыс. солдатов на Ближний Восток, - CNN

Соединенные Штаты направят дополнительный контингент войск на Ближний Восток после того, как убийство 2 января иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту напряженности в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны.

Отмечается, что на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, а именно около 3 тыс. военнослужащих.

Такой шаг администрации США является ответом на эскалацию напряжения в Ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Читайте также: Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД

Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Причиной стал авиаудар американцев по шиитской группировке "Катаиб Хизбалла". Накануне американские военные провели серию "точных оборонных ударов" по базам иракской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" в Ираке и Сирии. Они заявили о причастности группировки, которую связывают с Ираном, к атаке на американскую военную базу в Ираке 27 декабря, в результате которой погиб один американский гражданский подрядчик, а несколько военнослужащих США и работников из Ирака получили ранения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков и нападением на американское посольство в Багдаде стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168301
 
   
 Топ комментарии
 
Нажаль, можу тільки похмелити.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
подтянется флот США и будет расстрел по целям , как в тире .Там и наземная операция не нужна .развалить все и пусть бородатые собирают все в кучу .
 показать весь комментарий
 
 
А почему США, КНДР не распетрушили? А почему США своих 10 моряков не освободили, а тупо выкуп Ирану оплатили, и извинились ( ссылка) Они плакали.
 показать весь комментарий
 
КНДР не угрожает Израилю , нет региональной угрозы , плюс КНДР полностью под Китаем , а Китай наибольший торговый партнер США .Заплатить( за моряков ) дешевле ,чем отбивать , там более ФРС нарисует долларов столько. сколько надо . все просто .То что плакали , так все плачут , когда тяжко и страшно . это нормально . Вон русские сдались в кол-ве 2 млн человек в 1 месяц 2 мир -войны . от страху и безнадеги .
 показать весь комментарий
 
 
Входит...и вьіходит😂 Тромб -крайне последовательньій политик. Как и бизнесмен . Разориться на посту преза сверхдержавьі-єто вам не щи лаптем хлябать.
Заметьте, помойная лахта четко появляется на темах про нелохту, пороха и теперь вот про Иран.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Перед вьетнамской войной все считали, что у американцев подавляющее техническое и тактическое преимущество... Может, так оно и было.... Только через пару лет они ели ноги оттуда унесли и похоронили 50000.... Так что....
 показать весь комментарий
 
ага..расейские ихтамнеты там славно по щам получили..
 показать весь комментарий
 
 
Сменю.. А ты уроки сделал или сейчас каникулы ?
 показать весь комментарий
 
Заметно.. Незачем тебе учиться. Учеба испортить может.
 показать весь комментарий
 
главное..что ты ученый..и имя у тебя академическое..
 показать весь комментарий
 
И тогда это были "две разные армии"....)))))))))
 показать весь комментарий
 
кацапе, пшол Nach Osten. Совок здох, здохни й ти. СПАМ.
 показать весь комментарий
 
 
Они легко оттудова вышли закопав 2 млн вьетнамцев . Итого 2 млн разделите на 50 тыщ . 1 к 40 . теперь вьетнамцы души не чают от амеров и живут по модели США . Амеры там победили в итоге .
 показать весь комментарий
 
Совки угробили миллион афганцев, потеряв 15 тыс. При этом оккупировали весь Афганистан. Они получается круче американцев?
 показать весь комментарий
 
че они окупировали..боялись посцать сходить за угол..
 показать весь комментарий
 
Это и есть оккупация, а когда не боятся - аннексия или что-то вроде этого.
 показать весь комментарий
 
Информации по убитым совкам реальной нет , эту цифру раз озвучили(совпропаганда ) и ее подхватили . военспецы типа Гольца и Фельгенгаруэра сказали .что не меньше 50000.
 показать весь комментарий
 
drugaja vojna togda byla.Teper novyje texnologiji vsio resajet,a tut javnoje premucestvo u amerikancev.Razdolbyt jesli zaxocet vsiu armiju Irana,kak i Irakskuju svojio vremia.Amerikansam oni ne soperniki kak i nikto v mire
 показать весь комментарий
 
после убийства иранского генерала КасемаСулеймани.Источник: https://censor.net.ua/n3168301

Это срусь.сру пишет или цензор? Ликвидирован один из главарей международной террористической организации.
 показать весь комментарий
 
 
я уже на такие ляпы не обращаю внимания
 показать весь комментарий
 
га год
Трамп-выводит войска
оставляя базы мацкалям
Теперь опять вводит войска
Создадут базы-выведут войска
Базы передадут мацкалям
 показать весь комментарий
 
 
ВС Ирана выдвинули ультиматум США с требованием вывести свои войска со всего Ближнего Востока под угрозой жизни американских военных.
 показать весь комментарий
 
Пшло у спам, ушльопок з бензоколонки. Головне - що твоїх кацапських "братьєв" з ЧВК Вагнера переб'ють як курей перед перед Песахом чи Рош-а-Шана.
 показать весь комментарий
 
 
Думается, после ультиматума иранцев кацапский бюджет пополнится несколькими десятками млрд долларов!!!!!
 показать весь комментарий
 
Поспамте його хоч протягом години. Я пішов спати. Добраніч!
 показать весь комментарий
 
 
ну от, дивний Дональд, навіщо було кидати союзників курдів, задля Ердогана, і виводити 3 тис. контингенту (привіт від генерала Метіса), щоб зараз вводити 3тис. (а курди ще союзники чи вже ні...) І як себе почуває мр. Болтон... певно не надто радий, бо сталося те що і мало статися. це якісь кацапські гірки.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх