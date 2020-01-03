 Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Фейсбуке.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По Регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу", - написал он.

Мушак также прокомментировал, что к 6 страницам законопроекта были поданы 4018 поправок на 2528 страницах, в том числе более 2000 из них касаются референдума.

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.