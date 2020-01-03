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 Бессарабова этапировали в СИЗО Ставропольского края РФ, у Дудки ухудшилось здоровье

Севастопольца Алексея Бессарабова, осужденного в оккупированном Крыму по "делу украинских диверсантов" этапировали в колонию Ставропольского края России.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

Осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края (РФ), где он будет отбывать незаконное наказание", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают также, что еще один осужденный по этому делу Владимир Дудка скорее всего этапирован в колонию №11 Ставропольского края

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.По словам сына Дудки Ильи Каверникова, его отец неделю назад находился на этапе в СИЗО города Пятигорска, куда он был доставлен из следственного изолятора Минеральных Вод. Еще ранее он какое-то время находился в СИЗО Арвамира.

Илья также сообщил Крымской правозащитной группе, что за время этапа у его отца значительно ухудшилось состояние здоровья.

"У него повысилось давление – 100 на 170. Обострились из-за холода и постоянных перемещений в вагонзаках и автозаках хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе в Пятигорск отец вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали "в карантине", где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам. А при его заболеваниях холод противопоказан. Когда распределили по камерам, долгое время не выдавали постельное белье. В СИЗО Пятигорска он пробыл три недели в общей сложности", – рассказал сын Дудки.

Он также пояснил, что пока не знает, прибыл ли его отец в одну из колоний Ставропольского края.

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Напомним, в апреле 2019 год "Севастопольский горсуд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей. Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговоры Дудке и Бессарабову.

Как заявляла Крымская правозащитная группа, так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием. В этом деле использовались недопустимые доказательства, а задержанные в Крыму украинцы по делу "украинских диверсантов" лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными.

Источник: https://censor.net.ua/n3168298
 
 
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А цих героїв Зєлєпут не вимагав У Ху-йла обміняти разом з 12 нашими вояками?
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Невже Ху-йло був згоден в обмін на своїх терористів лише на таксистів? "Диверсантів "на терористів він не міняє?.
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Жодного кримця чи кримчанина не поміняли, а про таксистів зебіли говорять: вони теж люди🙄
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Не факт. Знову таксисти, туристи, заробітчани, але на воду
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Чи не свідома це поведінка зелених? Ігнорувати кримців, корінне населення півострова, змушуючи їх до визнання і співпраці з окупантами?
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Якщо звільнити, пороховата скаже що Зєлєнский продав Україну. Якщо не звільнити, пороховата скаже що Зєлєнский продав Україну. Треба робити як Порошенко - забити болт на полонених і платити порохоботам, щоб вони на цензорі волали про перемогу))
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Короче хочешь хату в Киеве,Феофанию и т.д,бросай таксовать и мандуй в крым
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