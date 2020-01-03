 Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Левому берегу.

"Надо разграничивать интернет-голосование с голосованием с использованием электронных технологий. Если говорить именно об интернет-голосованиях, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена ​​техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете", – отметил он.

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При этом Диденко добавил, что не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип секретности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор.