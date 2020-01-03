 Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Левому берегу.
"Надо разграничивать интернет-голосование с голосованием с использованием электронных технологий. Если говорить именно об интернет-голосованиях, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете", – отметил он.
При этом Диденко добавил, что не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип секретности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор.
Пенсіонери отримують по 2000 грн. = 80 долларів.
оплачивать коммуналку - готово
покупки делать - готово
лечиться - готово
учиться - готово
документы - готово
пенсия и трудовая - готово
а вот выбирать - нет?
Да ну нах)
Порохоботы победят на любых выборах тогда
С разницей в 146%
Порохоботы...
Соево-мокшанские упыри...
Ольгинские...
И простые свидетели соевой секты...
Слишком большая корпорация... на полях интернета!
Остальные далеко от них отстали...
да - Трускавец ето компетентность, я вам скажу....
Здається це ще один "пук" в калюжу щоб налякати їжачка