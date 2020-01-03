 Остановка поставок российской нефти в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины, - Герус

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
"Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", - сказал Герус в комментарии агентству.
По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.
"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе). Поэтому увеличит выработку Кременчуг, больше зайдет из портов, больше зайдет из стран ЕС. Мы научились диверсифицироваться, а зимой низкий спрос и этот фактор нам на руку", - пояснил нардеп.
"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.
Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.
Затем в белорусских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.
"В декабре 2018 г. в администрации Лукашенко утверждали, что за 3 последних года Беларусь недополучила $3,6 млрд, а за последующие 4 года недополучит $11 млрд при наихудшем развитии событий.
По подсчетам рейтингового агентства Fitch, прямые потери белорусской экономики составят $10,6 млрд в течение 2019-2024 гг."
или или - короче бог даст как нибудь...
Короче, снижение цен на АЗС под административным прессом было недолгим.....
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко и обвинила его в попытке расколоть страну. Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».
Как пишет Поклонская,... «Петр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории», - отметила депутат.
... В сети нередко появляются слухи о серьезных проблемах с алкоголем у бывшего украинского президента. Однако сам Порошенко не подтвердил эти домыслы, в которых увидел следы «российской пропаганды». О трезвом образе жизни политика рассказывал в том числе бывший губернатор Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, Порошенко употребляет только итальянские и французские вина, и лишь в малых количествах.
он нормальный?
... медведчук нам в помощь
Я ніц не розумію! Якщо припиняться поставки дизеля, то катастрофа, а якщо і дизеля, і бензину, то норм??? Це як??? Шо воно меле???
передрукували.
какая разница, когда подохнет Янелох и разбежится его кодла, в этом году или .... по любому ведь подохнет конце.
Авот есть разница, есть разница для Украины и чем быстрее Янелох встретиться с другими малоросами, тем лучше для Украины.
років відкритий білоруський карбон
Белорусский президент считает, что переиграл Путина. Однако Лукашенко еще надо переизбраться в 2020 году, напоминает Иван Преображенский. (
"у нас 95% личного состава вс РБ считают вас "бандеровцами" и кровными братьями москалей" - тупые пошли на поводу кацапов ("разделяй и властвуй")
белорусы - это самые близкие и реальные братья по крови ...
Только недавно узнал что Киево-Литовское это было одно государство с Белорусами. (утрирую) Чтобы снова не объединились - из истории удалили все упоминания об этом...
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litvin, 11:01, 3.01
Закрыть луку , границу с рашкой и транзит. И народ на улицы. В случае ввода российских войск, охрана края с помощью БЗВ( беларускае зъяднанне вайскоуцау) и группы партизан по три человека. Комитет национального спасения и обращение за помощью к США, Польше, Украине и Прибалтам. Силы НАТО и ООН к границам рашки. Выдержим. Пара! Ответить
- +52 +
UA EU, 13:06, 3.01
Украинцы помогут, в этом не сомневайтесь. У нас как раз ударная сила, очищавшая украинскую землю от расияк, простаивает ввиду того что Зеля захотел с путлером говорить. Наш опыт Беларуси ой как пригодится) Ответить
- +56 +
за нашу и вашу волю, 13:28, 3.01
украинским братьям дзякуй! Ответить
Або падишах помре,або віслюк здохне Зе професіонали