EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Экономика
  5615  92
Все про:Беларусь (2938) нефть (1467) Герус (112)

 Остановка поставок российской нефти в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины, - Герус

Остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", - сказал Герус в комментарии агентству.

По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе). Поэтому увеличит выработку Кременчуг, больше зайдет из портов, больше зайдет из стран ЕС. Мы научились диверсифицироваться, а зимой низкий спрос и этот фактор нам на руку", - пояснил нардеп.

"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.

Читайте также: "Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти. ФОТО

Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Затем в белорусских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.

Читайте также: Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом

Источник: https://censor.net.ua/n3168296
 
 
 Топ комментарии
 
Лишнехромосомный, так и Летуве, и Латвии, и Эстонии, и Польше... давно пшик...
 показать весь комментарий
 
"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3168296

он нормальный?
... медведчук нам в помощь
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оформить знищення Білорусі й уможливіть напад з того боку!
 показать весь комментарий
 
 
Как обычно, захотел аннексировать нас
 показать весь комментарий
 
 
От **** ботоксная, все свои кгбшные методы использует
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Не пойдет наш лука на это. Ну девальвирует рубль процентов на 20, ну победнеем мы, но фиг им.
 показать весь комментарий
 
 
Дай Вам Господь выстоять. От души говорю. От этого и нам поспокойнее будет.
 показать весь комментарий
 
 
Да просто деньги кончились финансировать строптивого Луку. Он же нефть по подарочным ценам получал, перерабатывал в бензин и продавал уже по вполне мировым. Но при этом ещё и кочевряжился про независимость и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Там деньги миллионы долларов, даже не миллиард. Для россии пыль. Тут именно принуждение к вступлению в таежную империю
 показать весь комментарий
 
 
Согласись, это логично - либо вступай в империю, либо покупай нефть как все.
 показать весь комментарий
 
 
А союзнические отношения ничего не стоят?
 показать весь комментарий
 
 
А в чём они проявляются? Вы войска в Сирию послали или может Крым признали за Рашкой?
 показать весь комментарий
 
 
Видимо есть. Ради того что бы вас затянуть туда, вон сколько делов нвтворил
 показать весь комментарий
 
Ну да. За такие деньги у Луки есть теперь конкурент южнее.
"В декабре 2018 г. в администрации Лукашенко утверждали, что за 3 последних года Беларусь недополучила $3,6 млрд, а за последующие 4 года недополучит $11 млрд при наихудшем развитии событий.
По подсчетам рейтингового агентства Fitch, прямые потери белорусской экономики составят $10,6 млрд в течение 2019-2024 гг."
 показать весь комментарий
 
Херню он натворил. Для себя же в первую очередь. Как всегда кацапская самоуверенность и непонимание ментальности украинцев. Вообще кацапы, белорусы и украинцы очень близкие по истории народы, но ИМХО очень разные по менталитету. Это даже и при совке сильно прослеживалось. В армии особенно видно было. Так получилось что в 1984-86 гг служил и с кацапами и с белорусами. Даже тогда различия сильно заметны были. Вот тут ***** с этим и обломился. Кто-то видать вдул ему в уши что тут его только и ждут. А не так сталось как гадалось.
 показать весь комментарий
 
О чем Вы? Какие нафиг союзнические отношения могут быть с кацапией? Вы о чем?
 показать весь комментарий
 
 
Это не Луке. Лука там просто "статист на доверии". Это ЗЕгенерату. Ну чтоб у моники очко прослабло... к весенней кампании... "Весна придет садить будем!" Что то в землю, кого то на кол...
 показать весь комментарий
 
Господи, опять страшилки пошли. Ну нету больше ни бензина ни дизеля, ни нефти нигде в мире кроме кацапии и Белорусии.
 показать весь комментарий
 
Всегда выступал за полную изоляцию ********** и Белоруси как союзника ***** в ООН и развитие собственной энергонезависимости. Газа у нас только разведанных запасов на 600 лет при нынешнем уровне потребления, урана вообще немеряно, электростанции работают а по сему кормить и давать работу ***** и луке в падлу. Нужно развивать альтернативную энергетику, диверсифицировать поставки и самое главное наконец то заниматься реальным энергосбережением.
 показать весь комментарий
 
Токо вот почему-то Кременчугский нефтеперерабатывающий к примеру посадили на голодный паек, решив что импортный бензин и дизель дешевле будут.
 показать весь комментарий
 
А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся
или или - короче бог даст как нибудь...
 показать весь комментарий
 
 
А к чему твой пост? Ну сломался, так ему 60 лет. Его уже "добивали" как баржу, да и ремонтировать не будут.
 показать весь комментарий
 
Доигрался, гондон? Ваши схематозы с Беней по парашинскому углю и электричеству еще икнутся нам..
 показать весь комментарий
 
 
нука расстолкуй попонятней, с цифрами и датами.
 показать весь комментарий
 
 
А в статье не написано про бурятские славянские православные объятия, в которые уЗеленские кидают Украину?
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть цифр и дат нет. Значит как всегда врёте.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это тебе доложил СОЕВЫЙ БОРОВ, ПОРОХОБОТИК ?
 показать весь комментарий
 
Оно уже забыло, что осенью ограничили поставки ДТ и оптовые цены взлетели за несколько дней!
Короче, снижение цен на АЗС под административным прессом было недолгим.....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
«В Госдуме раскритиковали новогоднее обращение «опухшего от пьянок» Порошенко.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко и обвинила его в попытке расколоть страну. Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».
Как пишет Поклонская,... «Петр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории», - отметила депутат.
... В сети нередко появляются слухи о серьезных проблемах с алкоголем у бывшего украинского президента. Однако сам Порошенко не подтвердил эти домыслы, в которых увидел следы «российской пропаганды». О трезвом образе жизни политика рассказывал в том числе бывший губернатор Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, Порошенко употребляет только итальянские и французские вина, и лишь в малых количествах.
 показать весь комментарий
 
 
"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3168296

он нормальный?
... медведчук нам в помощь
 показать весь комментарий
 
 
"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно" Источник: https://censor.net.ua/n3168296

Я ніц не розумію! Якщо припиняться поставки дизеля, то катастрофа, а якщо і дизеля, і бензину, то норм??? Це як??? Шо воно меле???
 показать весь комментарий
 
 
вони не перекладали.
передрукували.
 показать весь комментарий
 
 
Для особо одаренных: при переработке нефти получают и солярку и бензин. Но на бензин нет спроса, его девать некуда, потому что белорусский бензин намного дешевле. И если перерабатывать нефть то уходишь в минус, так как бензин приходится либо не продавать вообще либо продавать в убыток... Если Беларусь прекратит поставку и бензина то спрос на него появится, и станет выгодно перерабатывать. Цены правда прыгнут но то такое...
 показать весь комментарий
 
Хотя если задуматься то скачок цен на ГСМ не так и плох, фермеры уйдут в минус, земля начнёт распродаваться как горячие пирожки...
 показать весь комментарий
 
Прийде весна і влада продовжить створювати хаос в економіці. Звічайно, що з пальним теж будуть проблеми.
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, возьми его портрет и засунь его себе в интересное место, может тебе полегчает
 показать весь комментарий
 
Обязательно, как только ты пересчитаешь свои хромосомы и возрадуешься их избытку.
 показать весь комментарий
 
Это теперь называется "в табу" После того депутата от СН.
 показать весь комментарий
 
У куйла опять обострение, аннексировать нас хочет
 показать весь комментарий
 
 
Він фактично це зробив, залишилося лише це законодавчьо оформити.
 показать весь комментарий
 
 
po gazu tak podpisali kontrakt tocnej prodlili s gazpromam,a tut v ciom problema?
 показать весь комментарий
 
 
На 2 месяца только, по прошлогодней цене 125. Дальше россиянцы хотят 150.
 показать весь комментарий
 
 
какая разница, этот же купит у рашки на прямую, ведь белорусы тоже продовали изделие от рашенской нефти.
какая разница, когда подохнет Янелох и разбежится его кодла, в этом году или .... по любому ведь подохнет конце.
Авот есть разница, есть разница для Украины и чем быстрее Янелох встретиться с другими малоросами, тем лучше для Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Геруса! Ляшко, ще на волі Не чувайся, тікай
років відкритий білоруський карбон
 показать весь комментарий
 
ага ,раз так то пусть эстонцы нам всем по лисапеду подарят , будем страной в лисапеде Остановка поставок российской нефти в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины, - Герус - Цензор.НЕТ 9943
 показать весь комментарий
 
Пора наладить собственную нефтедобычу.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Дурило ,где брать нефть будете? НПЗ в Кременчуге ПОЛНОСТЬЮ обеспечит потребности Украины ибо работает ОДНА нитка из трёх. Нефть где возьмёте "идьеты"? В ЕС топливо дороже,назревающая война с Ираном поднимет цену нефти. Где нефть брать будете,идиоты?
 показать весь комментарий
 
Їм нафта не потрібна, а необхідну кількість бензина їм привезуть.
 показать весь комментарий
 
 
Вы что новогоднее обращение гаранта не смотрели? Какая разница где брать.
 показать весь комментарий
 
 
ок, ок мы идиоты, но для тебя, умного и думающего скажу - себестоимость нефтепродуктов в Европе ниже, но в конце, после акциза - становиться дороже, ещё для тебя особого умного расскажу - акцизный налог по дефиниции ставиться только на реализацию во внутрении рынок итд. итп.
 показать весь комментарий
 
 
Так приручённым только за выполнение команд вкусняшки дают,а так только голую кость.Никак не разберутся "союзнички", кто ведущий , а кто ведомый.А вообщем для своих народов одна сатана.
 показать весь комментарий
 
Перекрити нафту через нафтопровід "дружба",поки кацапи не перестануть давити на Біларусь.
 показать весь комментарий
 
Луке как угодно можно вилять нижними полушариями, но необходимо признать реальность - без кацапских энергоносителей белорусская экономика - пшик!
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомный, так и Летуве, и Латвии, и Эстонии, и Польше... давно пшик...
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті Мозирський НПЗ перейде на європейську бессірчану нафту. А ніщеброди типу тебе будуть смажити рєпку на рідній і нікому непотрібній кацапській нафті. СПАМ!
 показать весь комментарий
 
 
Всё сразу, ты опоздал со своими выводами, лукааканомике давно пшик.По теме , с нового года закрылась Пинская спичечная фабрика, 300 человек на улицу.Китайцев освободили от всех проверок и поборов в "свободной экономической зоне" и то людей в вынужденный отпуск отправляют, знаю о чём пишу.
 показать весь комментарий
 
А нахрена их перебрасывать , у нас 95% личного состава вс РБ считают вас "бандеровцами" и кровными братьями москалей, делайте выводы.
 показать весь комментарий
 
"А нахрена их перебрасывать" - видно путен берёт за горло Бацьку....

"у нас 95% личного состава вс РБ считают вас "бандеровцами" и кровными братьями москалей" - тупые пошли на поводу кацапов ("разделяй и властвуй")

белорусы - это самые близкие и реальные братья по крови ...
Только недавно узнал что Киево-Литовское это было одно государство с Белорусами. (утрирую) Чтобы снова не объединились - из истории удалили все упоминания об этом...
 показать весь комментарий
 
по теме диалог у нас сегодня был...коротко
==============

litvin, 11:01, 3.01

Закрыть луку , границу с рашкой и транзит. И народ на улицы. В случае ввода российских войск, охрана края с помощью БЗВ( беларускае зъяднанне вайскоуцау) и группы партизан по три человека. Комитет национального спасения и обращение за помощью к США, Польше, Украине и Прибалтам. Силы НАТО и ООН к границам рашки. Выдержим. Пара! Ответить

- +52 +
UA EU, 13:06, 3.01
Украинцы помогут, в этом не сомневайтесь. У нас как раз ударная сила, очищавшая украинскую землю от расияк, простаивает ввиду того что Зеля захотел с путлером говорить. Наш опыт Беларуси ой как пригодится) Ответить

- +56 +
за нашу и вашу волю, 13:28, 3.01
украинским братьям дзякуй! Ответить
 показать весь комментарий
 
 
белорусы - это самые близкие и реальные братья и по крови и по духу...
 показать весь комментарий
 
Бурят и белорус кровные братья!!! Ура товарисчи!!!
 показать весь комментарий
 
так , мертвому мало що може зашкодити ...економіка на нулі ...тому є пальне ...чи немає ...це нічого не змінює
 показать весь комментарий
 
 
А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся"Источник: https://censor.net.ua/n3168296

Або падишах помре,або віслюк здохне Зупинка поставок російської нафти до Білорусі не створить серйозних проблем для України, - Герус - Цензор.НЕТ 9988 Зе професіонали
 показать весь комментарий
 
 
Да вы о чем?,в Беларуси высшее командование ВС Беларуси коренные россияне,окончившие академии в рашке,***...Ь,у них в кабинетах портреты Сталина висят,они спят и видят российские военные пенсии и зарплаты.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх