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Все про:УПЦ КП (515) Филарет (495) Епифаний (222) ПЦУ (521)

 УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

Почетный патриарх Филарет является архиереем Православной церкви Украины, но находится в состоянии самоизоляции.

Об этом заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ.

"Решение о статусе митрополии и признание со стороны Константинополя было принято именно им (почетным патриархом Филаретом - Ред.). Если бы он тогда не согласился на такой статус, то, соответственно, не было бы Объединительного собора, мы не получили бы и Томоса. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Владіка добавил, что все структуры Киевского патриархата "полностью уже ликвидированы".

"Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Потому что ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной Поместной православной церкви", - заявил митрополит Епифаний.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168293
 
   
 Топ комментарии
 
Эти отцы Федоры окончательно превратили Петино томособесие в шутовской балаган.

УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5062
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Все , к чему прикасался Порошенко , начинало после издавать характерньій запах. Кидок Филарета не красит никого...
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Вот это влупил Епифан. Мы его, можно сказать на помойке нашли, а он нам фигвамы рисует.
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Хто це ви? ти з цим дацєцким придурком...?
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Эти отцы Федоры окончательно превратили Петино томособесие в шутовской балаган.


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Это само ПІХТО! Собсной, как гритса, персоной!
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замуровали, демоны. отобрали древние свитки и бедный поп не может призвать огонь да испепелить камеру тюремную и обидчиков подлых.
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Продавцы воздуха спорят чей воздух "вкуснее"... Ну, если худенький поп кушал скромно, то наверное его воздух "вкуснее" чем у обжирающегося лососями и дичью и хлебающего "кровь бошью" попа-борова на 120кг. УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5243

Правда мне непонятно зачем вообще "кушать" такой воздух да еще и платить за это. Мало того что вредно, так еще и кошелек принимает грустный вид) УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8283
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Спорят не за "чей воздух вкуснее", а за реальное бабло от паствы, которое поделить не могут.
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Ну так паства она идет к более профессиональному попу. Вон, Аделаджа сколько наколядовал. Любой наш поп удавился бы от радости если бы ему удалось повторить. Кстати, судя по всей клоунаде за полгода, то Аделаджа "можетповторить) И будет прав - лох не вымрет."
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Лахта, а какого ви хєра прісвоілі сєбє УКРАІНСКІЙ борщ?
А, ЩІ тогда шо, украінскіє??
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ну не совсем воздуха, свечек скорее, воск и ниточка делают чудеса покруче героина с оружием
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В Библии нет свечек, икон, попов....Есть Иисус Христос и что Он сделал...Вера и религия --разные вещи. Козлову Боре это уже бесполезно писать, его клинит на тему Бога...
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та да, а уж сколько всего сделал Гарри Поттер в другой книжке...
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Чувак, по догмам, Пиплия - надиктована Самим.
Но там тыща ошибок - это как? раз,

два - римляне "не видели" полчищ здоровых лбов метающихся по пустыне? (восстание? - ах оставьте)
Даже вот "козни египетские", вон, тут же рассчитано просто на овощей:

\\\\\\\\\\\
БЕССМЕРТНЫЙ СКОТ ЕГИПТЯН Общеизвестно, что у кошки семь жизней. Так щедро одарил ее Господь Бог. Но никому, в целом мире, до сих пор не было известно, что в древности большинство домашних животных имело по несколько жизней. Такое великое открытие (и не одно!) я сделал, внимательно читая Библию. И сейчас имею возможность поделиться с Вами своей радостью. Давайте вспомним о тех замечательных египетских казнях, которыми Господь одарил египтян за то, что фараон позволил Ему многократно ожесточать свое сердце. Наряду с египтянами, которые плохо относились к евреям, от этих казней пострадал египетский скот. Который к евреям никак не относился и ничего против них не имел. Робко замечу, что это было не совсем справедливо со стороны Господа. И довольно таки жестоко, потому что животные были вынуждены погибать несколько раз. Пока не исчерпали весь запас своих жизней. Давайте считать вместе. Первая казнь заключалась вот в чем. «Поднял Аарон жезл и ударил жезлом по воде речной пред глазами фараона, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке высмердела». (Исх. 7. 21) Интересно, что египетские волхвы сделали то же самое, то есть, фактически, помогали Господу и Моисею наказывать своих же египтян. И фараон даже не прогневался на них. Только библейский фараон мог иметь такое мягкое сердце и такие разжиженные мозги. Кровь в реке была семь дней, и семь дней смердела рыба. Естественно, что скот не мог пить кровь вместо воды. Поэтому много животных погибло, и тем прибавилось смраду. Исполнение второй казни было возложено на жаб. Река кишела этими мерзкими тварями. Они забирались в постели жен фараона и в квашни с хлебом, и «взошли на рабов фараона» (Исх. 8. 3- 4) Возможно, жабы взошли и на скот. Но не стану утверждать это, поскольку в Библии об этом не упомянуто. «То же сделали и волхвы чарами своими; и вывели жаб на землю египетскую». (Исх. 8. 7) Будь я египетским фараоном, что трудно себе представить, то всех этих кретинов тут же перебил бы к чертовой матери. Надо же, вместо того чтобы загнать жаб обратно в реку, египетские волхвы посылают дополнительных жаб на своего благодетеля! Моисей вынужден был сам расправиться с жабьим легионом. И высмердела земля. К смраду, исходящему из реки, прибавился смрад от земли. Люди это могли ещё выдержать, но скот - никогда! Третья казнь заключалась в мошках. Тут уж тем немногим животным, которые еще оставались в живых, пришлось совсем худо. «И были мошки на людях и на скоте». Волхвы египетские посчитали, что мошек недостаточно, и хотели добавить. Но у них, к сожалению, ничего не получилось. Слабы они оказались против нашего Моисея. Четвертая казнь - песьи мухи. Они с остервенением набросились на тех немногих животных, которых не доконали мошки. Пятая казнь была еще круче. «Вот, рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах; будет моровая язва весьма тяжкая. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский; из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». (Исх. 9. 3- 6) Ну, все, отмучались. Египтяне провинились, животные расплатились. Вымерли все: от коня фараона до осла последнего из рабов его. Но не зря Господь, когда сотворил мир и всё живое, дал животным по семь жизней. Скот быстренько оклемался и воскрес. Как раз вовремя, чтобы принять на себя шестую казнь. «Они взяли пепла из печи, и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте». (Исх. 9. 10) Позвольте! На каком скоте! На трупах, что ли? Только нарывов этим трупам и не хватало. Волхвы также получили по нарыву. Несмотря на посильную помощь, которую они оказывали Моисею. Но их, как раз, ничуть не жалко. Жалко скотину, которая воскресла для мук. Седьмая казнь заключалась в граде и огне между градом. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле; на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота». (Исх. 9. 19, 25) Так египетский скот погиб в очередной раз. Когда же он в очередной раз воскрес, оказалось, что саранча (восьмая казнь) «поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой». (Исх. 10. 15) Как видите, не осталось ни травы, ни даже зелени на траве. А без травы, как известно, скоту не жить. И животные погибли от голода. И опять же высмердели. И не видели, что на землю на три дня опустилась кромешная ночь. Но мертвой скотине было уже все равно. Девятая казнь ее не коснулась. Десятая казнь заключалась в том, что Господь решил перебить у египтян всё первородное, от человека до скота. Где Он думал найти первородное от скота, непонятно. Потому что всё первородное разделило участь своих родителей. Но Бог на то и Бог, чтобы находить выход из безвыходной ситуации. Отобрал первородных, воскресил, поставил на четыре ноги и - перебил. «В полночь Господь поразил всех первенцев на земле египетской и всё первородное от скота». (Исх. 12. 29) Всё. Не осталось ничего. Тишина на скотных дворах. Ни ржания, ни мычания, ни блеяния, ни лая. Вы думаете, что Господь, наконец - то добился своего? Ничуть не бывало! Уже на третий день все эти скоты стояли на ногах и жевали жвачку. Ведь семь жизней им дал Господь. Воскресшие лошади, запряжённые в боевые колесницы, помчались галопом за убегающими израильтянами. Чтобы погибнуть еще раз в волнах моря. Вот таким живучим был скот египтян. Думаю, что у израильтян, благодаря стараниям Господа, скот был еще бессмертнее. Судя по тому обилию жертв, которые приносились на алтарях, он должен был вымереть поголовно уже к концу первого года странствия по пустыне. Но, даже изжаренные и съеденные, овцы и телята как - то умудрялись воскресать. Поэтому стадо не только не убывало, но даже увеличивалось. Как хорошо жилось в те времена и людям и скотам. И, слава Богу! e-reading.club\\\\\\\\\\\\
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Вот кто его за язык тянет на люди такое говорить, и зачем? Скверно происходящее.
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Как кто? сотона вестимо. она судя по всему и Яхве в тапочки гадит шо тот ее так боится что даже миллион попов со своим бормотанием, даже не вызовут у Путина насморка, несмотря на вой о помощи от мущин в платьях обращенный к Яхве.
я вот в сотону не верю и она мне не гадит. Епифаний - сотонист походу) УПЦ КП повністю ліквідовано, а Філарет перебуває в самоізоляції, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8505
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Все , к чему прикасался Порошенко , начинало после издавать характерньій запах. Кидок Филарета не красит никого...
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Они таки кинули Филарета! Хотя мне безразлично православие, но факт остается фактом. Бог рассудит...
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Если стаду пофик какая церковь рулит в стране ,созданная Сталиным как прикрытие для НКВД-ФСБ или каноническая украинская, то какая разница?
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сумно бачити, як деякі шакали внесли більше розбрату у церкву (прикриваючись наймоцнішим патріотизмом) ніж самі кацапи..але жере нарІд, чи як там ще ботня народ гигикаючи називає..
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Слуги народа и их народ больше атеисты или духовно гундяевские?
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Ну Зеля называет себя атеистом, при этом показательно ходит в московскую "церковь" я даже не знаю, что тут добавить. Но до "большинства" так и не дойдёт....
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Зебня как обычно палится с "термосом". Хотя их украинофобское нутро, думающим людям и без этого видно.
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То ще й ви пересріться, щоб зовсім нівелювати досягнення незалежності і кацапопітекі могли б з чистою совістю декларувати "громадянський конфлікт НА Україні" через релігіозні чвари...
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..Цей ДУРЕНЬ в рясі ЗРУЙНУЄ залишки православія в Україні .. порошенківський ВИЛУПОК .. зовсім скоро це БИДЛО збагне що ПРИХОЖАНИ покинули це НЕПОРОЗУМІННЯ ..таке .. Богу -боже Кесарєву - кесарєве .. там де ІУДА порошенко-свинарчук .. там ПРІРВА
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30 лет боролся за независимый патриархат, поверил сое - киданули.
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