 УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

Об этом заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ.
"Решение о статусе митрополии и признание со стороны Константинополя было принято именно им (почетным патриархом Филаретом - Ред.). Если бы он тогда не согласился на такой статус, то, соответственно, не было бы Объединительного собора, мы не получили бы и Томоса. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Владіка добавил, что все структуры Киевского патриархата "полностью уже ликвидированы".
"Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Потому что ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной Поместной православной церкви", - заявил митрополит Епифаний.
Правда мне непонятно зачем вообще "кушать" такой воздух да еще и платить за это. Мало того что вредно, так еще и кошелек принимает грустный вид)
А, ЩІ тогда шо, украінскіє??
Но там тыща ошибок - это как? раз,
два - римляне "не видели" полчищ здоровых лбов метающихся по пустыне? (восстание? - ах оставьте)
Даже вот "козни египетские", вон, тут же рассчитано просто на овощей:
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БЕССМЕРТНЫЙ СКОТ ЕГИПТЯН Общеизвестно, что у кошки семь жизней. Так щедро одарил ее Господь Бог. Но никому, в целом мире, до сих пор не было известно, что в древности большинство домашних животных имело по несколько жизней. Такое великое открытие (и не одно!) я сделал, внимательно читая Библию. И сейчас имею возможность поделиться с Вами своей радостью. Давайте вспомним о тех замечательных египетских казнях, которыми Господь одарил египтян за то, что фараон позволил Ему многократно ожесточать свое сердце. Наряду с египтянами, которые плохо относились к евреям, от этих казней пострадал египетский скот. Который к евреям никак не относился и ничего против них не имел. Робко замечу, что это было не совсем справедливо со стороны Господа. И довольно таки жестоко, потому что животные были вынуждены погибать несколько раз. Пока не исчерпали весь запас своих жизней. Давайте считать вместе. Первая казнь заключалась вот в чем. «Поднял Аарон жезл и ударил жезлом по воде речной пред глазами фараона, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке высмердела». (Исх. 7. 21) Интересно, что египетские волхвы сделали то же самое, то есть, фактически, помогали Господу и Моисею наказывать своих же египтян. И фараон даже не прогневался на них. Только библейский фараон мог иметь такое мягкое сердце и такие разжиженные мозги. Кровь в реке была семь дней, и семь дней смердела рыба. Естественно, что скот не мог пить кровь вместо воды. Поэтому много животных погибло, и тем прибавилось смраду. Исполнение второй казни было возложено на жаб. Река кишела этими мерзкими тварями. Они забирались в постели жен фараона и в квашни с хлебом, и «взошли на рабов фараона» (Исх. 8. 3- 4) Возможно, жабы взошли и на скот. Но не стану утверждать это, поскольку в Библии об этом не упомянуто. «То же сделали и волхвы чарами своими; и вывели жаб на землю египетскую». (Исх. 8. 7) Будь я египетским фараоном, что трудно себе представить, то всех этих кретинов тут же перебил бы к чертовой матери. Надо же, вместо того чтобы загнать жаб обратно в реку, египетские волхвы посылают дополнительных жаб на своего благодетеля! Моисей вынужден был сам расправиться с жабьим легионом. И высмердела земля. К смраду, исходящему из реки, прибавился смрад от земли. Люди это могли ещё выдержать, но скот - никогда! Третья казнь заключалась в мошках. Тут уж тем немногим животным, которые еще оставались в живых, пришлось совсем худо. «И были мошки на людях и на скоте». Волхвы египетские посчитали, что мошек недостаточно, и хотели добавить. Но у них, к сожалению, ничего не получилось. Слабы они оказались против нашего Моисея. Четвертая казнь - песьи мухи. Они с остервенением набросились на тех немногих животных, которых не доконали мошки. Пятая казнь была еще круче. «Вот, рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах; будет моровая язва весьма тяжкая. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский; из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». (Исх. 9. 3- 6) Ну, все, отмучались. Египтяне провинились, животные расплатились. Вымерли все: от коня фараона до осла последнего из рабов его. Но не зря Господь, когда сотворил мир и всё живое, дал животным по семь жизней. Скот быстренько оклемался и воскрес. Как раз вовремя, чтобы принять на себя шестую казнь. «Они взяли пепла из печи, и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте». (Исх. 9. 10) Позвольте! На каком скоте! На трупах, что ли? Только нарывов этим трупам и не хватало. Волхвы также получили по нарыву. Несмотря на посильную помощь, которую они оказывали Моисею. Но их, как раз, ничуть не жалко. Жалко скотину, которая воскресла для мук. Седьмая казнь заключалась в граде и огне между градом. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле; на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота». (Исх. 9. 19, 25) Так египетский скот погиб в очередной раз. Когда же он в очередной раз воскрес, оказалось, что саранча (восьмая казнь) «поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой». (Исх. 10. 15) Как видите, не осталось ни травы, ни даже зелени на траве. А без травы, как известно, скоту не жить. И животные погибли от голода. И опять же высмердели. И не видели, что на землю на три дня опустилась кромешная ночь. Но мертвой скотине было уже все равно. Девятая казнь ее не коснулась. Десятая казнь заключалась в том, что Господь решил перебить у египтян всё первородное, от человека до скота. Где Он думал найти первородное от скота, непонятно. Потому что всё первородное разделило участь своих родителей. Но Бог на то и Бог, чтобы находить выход из безвыходной ситуации. Отобрал первородных, воскресил, поставил на четыре ноги и - перебил. «В полночь Господь поразил всех первенцев на земле египетской и всё первородное от скота». (Исх. 12. 29) Всё. Не осталось ничего. Тишина на скотных дворах. Ни ржания, ни мычания, ни блеяния, ни лая. Вы думаете, что Господь, наконец - то добился своего? Ничуть не бывало! Уже на третий день все эти скоты стояли на ногах и жевали жвачку. Ведь семь жизней им дал Господь. Воскресшие лошади, запряжённые в боевые колесницы, помчались галопом за убегающими израильтянами. Чтобы погибнуть еще раз в волнах моря. Вот таким живучим был скот египтян. Думаю, что у израильтян, благодаря стараниям Господа, скот был еще бессмертнее. Судя по тому обилию жертв, которые приносились на алтарях, он должен был вымереть поголовно уже к концу первого года странствия по пустыне. Но, даже изжаренные и съеденные, овцы и телята как - то умудрялись воскресать. Поэтому стадо не только не убывало, но даже увеличивалось. Как хорошо жилось в те времена и людям и скотам. И, слава Богу! e-reading.club\\\\\\\\\\\\
я вот в сотону не верю и она мне не гадит. Епифаний - сотонист походу)