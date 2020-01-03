 Прокурором Тернопольской области стал Бойко, Ривненской - Войтенко (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Петр Бойко родился в Чернигове. В органах прокуратуры он начал работать с 2010 года. За это время он занимал руководящие должности в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона. До назначения на должность прокурора Тернопольской области он работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры Войтенко работает с 2007 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие. До назначения на должность прокурора Ривненской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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