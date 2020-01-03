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Все про:прокуратура (3796) Тернопольщина (414) Офис генерального прокурора (1)

 Прокурором Тернопольской области стал Бойко

В Тернопольской области новым прокурором стал Петр Бойко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Петр Бойко поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Петр Бойко родился в Чернигове. В органах прокуратуры он начал работать с 2010 года. За это время он занимал руководящие должности в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона. До назначения на должность прокурора Тернопольской области он работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168291
 
 
 Топ комментарии
 
Який же ш ти зебіл жалюгідний. Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 9156
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Зелений, твій Бубочка дорікав Порошенку на стадіоні, що вбивці Небесної сотні не сидять? Дорікав чи ні? Проста відповідь. Зможеш відповісти? Чи хитрожопість не дозволить?
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Бубочка дорікав Порошенку на стадіоні, що вбивці Небесної сотні не сидять? Дорікав чи ні?
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Соевые идиоты, просветите на счет, где в этой новости зраду зрадную спрятано?
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Твій ідіотизм зебіле, зробив мій вечір! Пиши ще! Прокурором Тернопільської області став Бойко - Цензор.НЕТ 7809
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Я тебе зебіла вітаю в такому випадку! Як же мало тобі треба для повного щастя!
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у них везде зрада если нет гавнорошена))) Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3757 Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3757 Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3757
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Бубочка дорікав Порошенку на стадіоні, що вбивці Небесної сотні не сидять? Дорікав чи ні?
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Зелений, твій Бубочка дорікав Порошенку на стадіоні, що вбивці Небесної сотні не сидять? Дорікав чи ні? Проста відповідь. Зможеш відповісти? Чи хитрожопість не дозволить?
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То зрада зрадна, дебил!
Усі на соємайдан!!!
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Мавпазелена, ти заперлося на пальму і думаєш, що почують твій визг? Єдине на що ти можеш розраховувати, нікчемна твоя зелена душонка, так це на підсрачник у твою зелену дупу!
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Ви шо бобочці не довіряєте, чи його 100% кривошапці? ХАроший человек. Надо брать
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очередной вор - и че нового собственно)))
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не,кристально чистый чувак- так зебил, такой как ты, чуть выше пишет Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3261
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порохсёнок приде на допит чи приведуть як гадаєш? Прокурором Тернопільської області став Бойко - Цензор.НЕТ 4825
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оно инкогнитой двинет на майами-сейшелы - и затихарится ))))
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с такими кристально чистыми мозгами как у тебя и дякулов - людей не бывает - обычно)))
но видимо - бывают ещё песики - дюди без памяти - с одного гавнорошена сложеные ))
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