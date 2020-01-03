 Прокурором Тернопольской области стал Бойко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Петр Бойко поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Петр Бойко родился в Чернигове. В органах прокуратуры он начал работать с 2010 года. За это время он занимал руководящие должности в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона. До назначения на должность прокурора Тернопольской области он работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.
Усі на соємайдан!!!
но видимо - бывают ещё песики - дюди без памяти - с одного гавнорошена сложеные ))