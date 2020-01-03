 Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН

Центр новостей ООН собщил о заявлении представителя генсека Фархана Хака, передает Цензор.НЕТ.
"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.
"Генеральный секретарь последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил Хак.
Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.
В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Пан Віталій Портников на своїй передачі озвучив, що євреї, в переважній своїй більшості, космополіти. У них немає почуття патріотизму ні до країни свого тимчасового проживання, ні любові до своєї історичної Батьківщини - Ізраїлю. Тому вони вважають за краще емігрувати не в Ерец-Ісраель, де їх синів і дочок очікує призов до армії, а в США.
У Біблії написано, що претендентом на вищу посаду в країні, повинен бути громадянин, «якого вибере Господь, Бог твій; з-поміж їхніх братів своїх поставиш над собою царя; не можеш поставити над собою [царем] іноземця, який не брат твій » (Втор.17: 15).
На жаль, електорат «ЗРОБИМОІХЩЕРАЗ» Слово Боже не читає і віддав свої голоси на виборах за інородця єврейської дiаспори.
Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент i радник секретаря Ради національної безпеки, пародист з команди «Дрім Тім» пан Сивохо, є євреями. Батько комедіанта образив український народ I назвав його «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале народ України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: «бородатий папік - народний олігарх» Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку) і крiворожец, «слуга єврейського народу».Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер.
Населення України зараз знаходиться в ступорі і з'ясовує, яку посаду в Уряді займає громадянин Ізраїлю - Ігаль Валерійович Коломойський?
https://www.ntv.ru/novosti/1063836/
Хватит бухать...
Спикер в своем выступлении отметил, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в крушении пассажирского борта. Таким образом, их объявят в международный розыск.
Первым в списке этих убийц стоит житель города Москвы, бывший Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Донецкой Народной Социалистической Независимой Республики господин Игорь Гиркин (кличка «Стрелков»). Некоторые называют его ещё «Игаль Гиркинд». Впрочем, у офицера ГРУ РФ, возможно, имеется еще несколько «погонял». Никаких признаков раскаяния по поводу гибели 298 пассажиров «Боинга» у него не просматривается. Сам он заявил журналистам, что «ему ни тепло, ни холодно от решения Суда по иску родственников жертв катастрофы малайзийского «Боинга».
В Украине православный киллер появился 30 января 2014 года, за месяц до оккупации россиянами украинского Крыма. Тогда в украинский Симферополь, под патронатом Российской неканонической самопровозглашенной православной церкви РПЦ мп делегация привезла с Афона православную реликвию-Дары волхвов.
Среди охраны откровенной подделки был замечен Стрелков.
Он должен был выяснить на месте, готовы ли крымские бабушки вместе с внуками стоять впереди спецназа РФ и атаковать украинские военные части?
Немного позже в апреле 2014 года Гиркин с группой террористов развязал войну на украинском Донбассе. Рано утром его спецназовцы из ГРУ захватили городской отдел милиции, ограбили ружейную комнату и практически с помощью местного мэра госпожи Нели Штепы оккупировали и весь город Славянск. После захвата Славянска, офицер ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Всеволодович Гиркин, имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, зарегистрированный в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8 б, кв. 136 издал первый Указ, который распространили в виде листовок.
«Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и другие военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории ДНР и подлежат физическому уничтожению» - цитата из листовки.
К россиянам я начал питать негативные чувства после того, как москвич Игорь Гиркин выколол глаза у трёх взятых в плен украинских силовиков из Горловки, заклеил глазницы скотчем, снял это варварство на видео и выложил ролик в Интернете.
«Гы-гы-гы!» - раздалось в телефонной трубке в христианский праздник Вербного воскресенья 13 апреля 2014 года, когда диверсант доложил своему земляку, москвичу Александру Бородаю, что его люди ураганным огнем обстреляли («покрошили» - как он выразился) в украинском городе Славянске украинских силовиков высокого ранга.
В результате погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранения получил сотрудник МВД Селихов.
Сейчас один из четырёх убийц, прячется в Московии и является штатным провокатором у князя Темнейшего. Он озвучивает на публику различные фейки, подготовленные по указанию Кремля на Лубянке.
Ни одному слову Стрелкова верить нельзя. Абсолютно безнаказанно говорит на камеру и пишет в своих мемуарах сплошной негатив на Правительство Московии и её Вооруженные Силы, за что других российских журналистов спецслужбы просто убивают.
За минувшие пять лет на «охранника даров волхвов» не было совершено ни одного покушения и это очень подозрительно.
Пока известно только одно: российского убийцу ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Підказка: за правильну відповідь на цьому сайті вас найімовірніше забанять.
Підказка 2: А що РФ-головорізи взагалі роблять на Близькому Сході?
Але треба ж когось найти, щоб бомбити сирійські лікарні, пекарні і дітей?
Дикий цей світ. Мабуть скоро лусне.
Пан
ги мунгимнюк на пораде людоедов. Нах урода!