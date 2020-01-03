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Все про:Ирак (243) Иран (508) ООН (2906)

 Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН

Представитель генерального секретаря ООН заявила, что нынешняя ситуация в районе Персидского заливе требует предельной аккуратности, чтобы не допустить еще одной региональной войны.

Центр новостей ООН собщил о заявлении представителя генсека Фархана Хака, передает Цензор.НЕТ.

"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.

"Генеральный секретарь последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил Хак.

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Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168290
 
 
 Топ комментарии
 
Мир на сегодня импотент...пока в совбезе ООН любое решение может заблокировать одна страна...не важно какая.....мира на Планете земля не будет...
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Но новости ничего так. Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 7929 Израильские военные разгромили офис Russia Today, расположенный в здании компании Palmedia в палестинском городе Рамалле
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Трампу , маленькая победоносная войнушка , на кануне выборов - самое то что надо
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Совет форумчанПравила форума
 
Выразит "очень глубокую" озабоченность?
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А в Украину Мир войну допустил как так и надо,и Миру даже не икается! Я думаю не икается потому,что украинцам терять лучших сынов и дочерей приходится...А "Мир"ещё и рассуждать изволит:бандеровцы-они какие-то неправильные! Пшеков и жидов удовлетворить не удосужились! Ну разве это "европейцы"?!
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Для інородця,займающого вищу посаду в країні, Українська мова, назва країни або вулиці, не має ніякого значення. У новорiчном привітанні блазня не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак.
Пан Віталій Портников на своїй передачі озвучив, що євреї, в переважній своїй більшості, космополіти. У них немає почуття патріотизму ні до країни свого тимчасового проживання, ні любові до своєї історичної Батьківщини - Ізраїлю. Тому вони вважають за краще емігрувати не в Ерец-Ісраель, де їх синів і дочок очікує призов до армії, а в США.

У Біблії написано, що претендентом на вищу посаду в країні, повинен бути громадянин, «якого вибере Господь, Бог твій; з-поміж їхніх братів своїх поставиш над собою царя; не можеш поставити над собою [царем] іноземця, який не брат твій » (Втор.17: 15).
На жаль, електорат «ЗРОБИМОІХЩЕРАЗ» Слово Боже не читає і віддав свої голоси на виборах за інородця єврейської дiаспори.
Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент i радник секретаря Ради національної безпеки, пародист з команди «Дрім Тім» пан Сивохо, є євреями. Батько комедіанта образив український народ I назвав його «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале народ України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: «бородатий папік - народний олігарх» Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку) і крiворожец, «слуга єврейського народу».Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер.
Населення України зараз знаходиться в ступорі і з'ясовує, яку посаду в Уряді займає громадянин Ізраїлю - Ігаль Валерійович Коломойський?
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Шо за два поца лайкнули этот бред....вас уже трое, перестаньте размножаться и Украина возродится.
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Не було ніколи в українській мові слова єврей, є старовинне українське слово жид.
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Мир на сегодня импотент...пока в совбезе ООН любое решение может заблокировать одна страна...не важно какая.....мира на Планете земля не будет...
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Но новости ничего так. Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 7929 Израильские военные разгромили офис Russia Today, расположенный в здании компании Palmedia в палестинском городе Рамалле
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Світ починає розуміти гибридні дії Ока Саурона
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До плугов очень, крайне туго доходит.
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Новости? От 22.06.2014 г.??? (что нашёл по поиску):
https://www.ntv.ru/novosti/1063836/
Хватит бухать... Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 1495
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Трампу , маленькая победоносная войнушка , на кануне выборов - самое то что надо
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Только войнушки не будет,поэтому он и дал такой приказ.
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Ого, ООН уже осуждает уничтожение террористов.
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Ну да, сейчас Иран послушает и ничего не будет делать в ответку, даже терактов.
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Пам'ятаєте ту війну між Іраком та Іраном? Якщо почнеться нова, то в хід може піти ЯЗ. Думаю, що роль росіі тут теж є.
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Ви ж розумієте Его іранців. Вони завжди були особливі
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Усі особливі, але багато арабів не любить персів, бо це інша культура. Мабуть Іран запшатив за ці діі.
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Не будет никакой войны! Будут хирургически точные удары по городу Кум - резиденции аятолы, по флотским базам и ядерным объектам. И все. Разве что возможно загрязнение от разрушенных реакторов и центрифуг.
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мир идёт лесом колы рыжий клоун борецца с импичментом...
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Іран назвав дії американців актом тероризму , але при цьому не спромігся пояснити, що цей командувач спецпідрозділу робив у Багдаді у част безпорядків і як він взагалі потрапив до Іраку...
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Чим присутність цього генерала в Іраку відрізняється від присутності гіркіна на антимайдані в Києві в 2014?
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В среду, 19 июня 2019 года, международная следственная группа озвучила фамилии и имена четырёх граждан, подозреваемых в причастности к гибели в 2014 году пассажирского самолета МН17, выполнявшего рейс «Амстердам-Куала-Лумпур».
Спикер в своем выступлении отметил, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в крушении пассажирского борта. Таким образом, их объявят в международный розыск.
Первым в списке этих убийц стоит житель города Москвы, бывший Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Донецкой Народной Социалистической Независимой Республики господин Игорь Гиркин (кличка «Стрелков»). Некоторые называют его ещё «Игаль Гиркинд». Впрочем, у офицера ГРУ РФ, возможно, имеется еще несколько «погонял». Никаких признаков раскаяния по поводу гибели 298 пассажиров «Боинга» у него не просматривается. Сам он заявил журналистам, что «ему ни тепло, ни холодно от решения Суда по иску родственников жертв катастрофы малайзийского «Боинга».
В Украине православный киллер появился 30 января 2014 года, за месяц до оккупации россиянами украинского Крыма. Тогда в украинский Симферополь, под патронатом Российской неканонической самопровозглашенной православной церкви РПЦ мп делегация привезла с Афона православную реликвию-Дары волхвов.
Среди охраны откровенной подделки был замечен Стрелков.
Он должен был выяснить на месте, готовы ли крымские бабушки вместе с внуками стоять впереди спецназа РФ и атаковать украинские военные части?
Немного позже в апреле 2014 года Гиркин с группой террористов развязал войну на украинском Донбассе. Рано утром его спецназовцы из ГРУ захватили городской отдел милиции, ограбили ружейную комнату и практически с помощью местного мэра госпожи Нели Штепы оккупировали и весь город Славянск. После захвата Славянска, офицер ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Всеволодович Гиркин, имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, зарегистрированный в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8 б, кв. 136 издал первый Указ, который распространили в виде листовок.
«Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и другие военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории ДНР и подлежат физическому уничтожению» - цитата из листовки.
К россиянам я начал питать негативные чувства после того, как москвич Игорь Гиркин выколол глаза у трёх взятых в плен украинских силовиков из Горловки, заклеил глазницы скотчем, снял это варварство на видео и выложил ролик в Интернете.
«Гы-гы-гы!» - раздалось в телефонной трубке в христианский праздник Вербного воскресенья 13 апреля 2014 года, когда диверсант доложил своему земляку, москвичу Александру Бородаю, что его люди ураганным огнем обстреляли («покрошили» - как он выразился) в украинском городе Славянске украинских силовиков высокого ранга.
В результате погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранения получил сотрудник МВД Селихов.
Сейчас один из четырёх убийц, прячется в Московии и является штатным провокатором у князя Темнейшего. Он озвучивает на публику различные фейки, подготовленные по указанию Кремля на Лубянке.
Ни одному слову Стрелкова верить нельзя. Абсолютно безнаказанно говорит на камеру и пишет в своих мемуарах сплошной негатив на Правительство Московии и её Вооруженные Силы, за что других российских журналистов спецслужбы просто убивают.
За минувшие пять лет на «охранника даров волхвов» не было совершено ни одного покушения и это очень подозрительно.
Пока известно только одно: российского убийцу ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
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А що США взагалі роблять на Близькому Сході? Хто дає їм право бомбити країни, що Америці ніяк не загрожують?
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Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран Источник: https://censor.net.ua/n3168290
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Спробуйте вгадайте.
Підказка: за правильну відповідь на цьому сайті вас найімовірніше забанять.
Підказка 2: А що РФ-головорізи взагалі роблять на Близькому Сході?
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Почалося все не з головорізів РФ, а з втручання США у всі тамтешні конфлікти на благо Ізраїлю. Подали приклад - тепер мають.
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ясно, з чого почалося.
Але треба ж когось найти, щоб бомбити сирійські лікарні, пекарні і дітей?

Дикий цей світ. Мабуть скоро лусне.
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Нєа, совєцькі військові на Близькому Сході з'явилися значно раніше...
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правильно - вначале нужно кацапов разбомбить...\а уж потом...)\
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Якщо уряд Іраку дозволяє знаходитись на своїй території генералу сусідньої країни-які проблеми ?
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Путлєру подарунок: нафта підскоче, якшо саудіти не знімуть обмеження з власного видобутку. А за нафтою і газ... Московія більше отримає і, відповідно, зможе більше вкласти в конфлікт на Донбасі... Про Крим, нажаль, в такій ситуації і згадувати не варто... Сумно
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а ви чули, що рудий виродок дуже поважає інтереси х-ла?
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Ой! Не кажіть мені про "а ви чули", будьласка... Сьогодны вже кількох з такими заявами попросив надати докази цього "а ви чули"... Досі не отримав. Тому на такі заяви я прошу надати посилання на джерело. Всього ж знати не можливо, а ви можете допомогти. Чекаю на посилання до джерела
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Если Иран обзаведётся ядерным оружием-этот мир вообще ничего не сможет себе позволить!
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Таке саме говорили про Садама, про Бін Ладена, про будь-кого, хто не подобався Ізраїлю. Ви розумієте, що Іран - єдина загроза гегемонії Ізраїля над Близьким Сходом? Тому жиди і прагнуть руками американських гоїмів забороти свого ворога. Самі вони ніколи і ніде не воюють.
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Загрозою Іран був хіба до ісламської революції 70-х, коли ця країна йшла шляхом Туреччини і Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом...
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ООН такий саме орган як і свого часу Ліга Націй. Так що світ дружно йде до війни і схоже чим швидше вона почнеться тим краще. Планета вже задихається від двоногого чудовиська під дивною назвою Homo sapiens. Бо якщо справді ми були розумні, то винищували б одне одне, не хизувались вбивствами тварин, океани не наповнювались би нашими відходами і багато чого іншого. і наостанок якщо врахувати скільки зараз триває військових конфліктів, то схоже сам Бог хоче цього нового конфлікту,який завершить існування Homo sapiens на планеті Земля.
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Выпились сам, если ты и правда так думаешь. Остальной мир тут ни при чём.
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Якщо Трампу треба переобратись на другий термін,а його кремлівському другу-підняти ціни на нафту,то світ це мусить пережити....
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После убийства в Ираке Сулеймани цена на нефть стала расти, а после убийств Моторолы, Гиви, Захарченко цена на самогон в Донецке не шелохнулась. Вот это я понимаю стабильность .
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Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 8826

Пан ги мун гимнюк на пораде людоедов. Нах урода!
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На сьогодні посаду займає португалець Антоніу Гутерреш (з 2017 року)
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Суть оона от этого никак не улучшилась.
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С какого это хрена не должен допустить войну в персидском заливе? Коль он 6 лет допускает войну в Украине, то и там не только можно,даже необходимо допустить войну.
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Спочатку тре руйнувати московію - звідти ростуть ноги всього тероризму, у тому числі й ближньосхідного...
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Лучше бы засунул язык себе в жопу этот генсек организации, которая ничего не решает, так пустое место.
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в Украине же допустил .почему этот озабоченый ООН такой тупой
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