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 Политика Украины
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Все про:Арбузов (469) Антикоррупционный суд (563)

 ВАКС заочно арестовал Арбузова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, решение было принято сегодня, 3 января.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск.

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Согласно статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на более мягкую меру.

Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Национального банка Украины на сумму 220 миллионов гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168289
 
   
 Топ комментарии
 
Это политические преследования! Пресують патриота! Абырвалг!
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Тим що решту життя проведе в Сизрані або в процвітаючій Лугандонії.
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Мощно!!! Хотя...Какая разница в том что он в на свободе и "заочно арестован".
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Тим що решту життя проведе в Сизрані або в процвітаючій Лугандонії.
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в бухенвальд заочно гада!
и мыдаль тому хто цэ прыдумав...
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Бухенвальд - це all inclusive і SPA салон для обраних, гарбузов мордою не вийшов ВАКС заочно арестовал Арбузова - Цензор.НЕТ 1021
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...или может быть готовят к очередному обмену "всех на всех".
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О!, а казали, що до колишнього голови НБУ не дотягнуться... (:
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Это политические преследования! Пресують патриота! Абырвалг!
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Така міра, аби людину швидше повернути у політикум?
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Зебил твои слова-уже к осени будут серьезные обвинения по поводу Мертвечука-уже новый год прошел почему он на воле?и твое обещание еще одно почему "новое лицо" Аваков преизбран-он сказал до нового года потом выберут а избрали так как боялись путч пороха-новый год уже прошел но Аваков "новое лицо" не уволен и похоже зебилы не против хотя при порохе на него плевались а теперь приняли как родного и гавкают как собаки на любую новость про пороха
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Порошенко всячески противился запуску антикоррупционного суда. А при Зеленском заработал. Где-то зрада
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Нормальна логіка, але зебільна - має право на існування але в ізольованому стані з наглядом спеціалістів. ВАКС заочно арестовал Арбузова - Цензор.НЕТ 7087
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барыга действительно тормозил начало работы вакс, только слепой этого не мог бы заметить
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ну да, це у вас, у зебілів, як в тій приказці "в яких руках товщий". Ви ж в своїх руках нічого важчого і не тримали, вже не кажучи про "збити собачу будку". Ви жодної юрособи з нуля не відкривали (я відкривав громадські організації, до речі!)! А тут - утворити нові для держави інституції (ВАКС, НАБУ, САП, ДБР), і щоб вони ще й запрацювали... Та тільки господарську діяльність запустити - це дорого коштує! Це ж - фінансування з держбюджету! Що, вам нагадати, як колишня голова НАЗК (до речі, також новостворена інституція) поруувала законодавство? А як антикорсуд може запрацювати без канцприладів, без компів, без ПО і без бази даних, тощо?
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Ну и харю падло нажрало, что вот-вот треснет.
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заочно кожен дурень зможе, а от заушно не кожен
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А хто в курсє, данєцкій урка, шо написав пісьмо «Путін, ввєді в Украіну войска.»
має якусь РОЗСТРІЛЬНУ статтю КК України?
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идиоты! Он давно уже отдыхает на островах и в х.й не дует.
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Для этого не нужно было снимать неприкосновенность с депутатов. Когда будет судебное решение по бойке хотя бы?
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не понял?? что хряк на бабки портнова отдыхает??(что портнов ,,показывает")или эт из серии BBC(бабка - бабке - сказала??) ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 9724
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ГАрбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением Источник: https://censor.net.ua/n3168289 ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 4913 вы что!!??издеваетесь!! ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 4567 такую тыквище!! под арбуз маскируете!! ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 2022(сорри!!мои извинения!!ТЫКВА эт и есть ГАРБУЗ погорячился малёх!!)с этими маскалями не ровен час!! и сам кацапом станеш!! ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 5086 ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 689
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