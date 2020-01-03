 ВАКС заочно арестовал Арбузова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, решение было принято сегодня, 3 января.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск.
Согласно статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на более мягкую меру.
Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Национального банка Украины на сумму 220 миллионов гривень.
и мыдаль тому хто цэ прыдумав...
має якусь РОЗСТРІЛЬНУ статтю КК України?