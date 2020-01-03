EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1261  34
Все про:Ирак (243) Иран (508) МИД (5244) США (15978)

 Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшними ответными действиями Соединенных Штатов в Багдаде", - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что "Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности".

Читайте также: Сулеймани нужно было устранить еще много лет назад, он виновен в гибели миллионов, - Трамп

Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Читайте также: США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3168288
 
 
 Топ комментарии
 
Учитесь ...ляди у амеров , а не гавкайте про эскалацию ... враги Америки продолжают сдыхать в любой точке земного шара , а сколько командиров днры уничтожила Украина ?
 показать весь комментарий
 
Расскажите это Израилю... МИД решил лизнуть рашикам???
 показать весь комментарий
 
В миде окопались рашисті хуйловские. Как это??? Я спрашиваю, что это за заявление??????? Ликвидировали друга хуйла! И кто? Америка! Вы четам, уху ели выражать озабоченность по этому поводу?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая связь между ближним востоком и твоим постом, это только придурки понимают Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 7780
Вижу, налайкало тебе таких достаточно Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 8669
 показать весь комментарий
 
 
А какая тебе разница? И вообще, какая тебе разница, что происходит там, о чем пишут в посте?

Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 5973
 показать весь комментарий
 
 
Учитесь ...ляди у амеров , а не гавкайте про эскалацию ... враги Америки продолжают сдыхать в любой точке земного шара , а сколько командиров днры уничтожила Украина ?
 показать весь комментарий
 
 
так их вовик зажмурил , в целях придания героизма , пафоса и сакральности донбосяцкому шабашу
 показать весь комментарий
 
 
та куда мне ... лучше ты поведай , про диверсионную группу перебившую этих "славных парней" ...блажен кто верует
 показать весь комментарий
 
 
да-да, ***** еще само себя санкциями давит Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 3580
 показать весь комментарий
 
Україна не пасла задніх. Правда, це було ще до нелоха криворізького.Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 7488
 показать весь комментарий
 
 
були б живі, то ЗЕйло купило б їм квартирки в Києві
 показать весь комментарий
 
 
Ну и правильно Трамп сделал /с такими как "моторола" нечего цацкаться,шкварить их надо/!
 показать весь комментарий
 
 
заявление МИД чего туда мы ****** суем свою?своих проблем на которые нужно реагировать не через неделю а немедленно уже нет?чего вы туда лезите "авторитетные"?
 показать весь комментарий
 
 
Це сама перша прозора , прозора послуга москві . Далі буде міцніше . Від МЗС підуть штампи про агресивних американських імперіалістів і загниваючий Захід .Масква рулює Україною руками бєні , богдана ,єрмака і "гаварящейгалави" на роялі . Цей кагал і з зеленими рученятами маскви .
 показать весь комментарий
 
 
Расскажите это Израилю... МИД решил лизнуть рашикам???
 показать весь комментарий
 
 
Вот и выразили озабоченность. Глубокую! Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 9686
 показать весь комментарий
 
 
нифигассэ...так они скоро и судьбой брадского палестинского народа всем составом начнут переживать.
 показать весь комментарий
 
 
Ігор Соловей: В МЗС ліквідовується Департамент протидії загрозам з боку Росії


Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.
На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.
Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.
Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.
Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.
 показать весь комментарий
 
 
_Сигнал... Сигнал, лять?! Предательство, видишь ли, плохой сигнал. Всё про сигналы какие-то рассуждают. Радиолюбители уевы!
 показать весь комментарий
 
 
Не гони на радиолюбителей. А то ТВ тебе и интернет заглушат.
 показать весь комментарий
 
 
Дополнительная информация к размышлению. Хотя после "обмена" дальше уже некуда, и так все понятно.
 показать весь комментарий
 
 
Нехорошо. Вот это нехорошо. Как бы чего не вышло.
 показать весь комментарий
 
 
МЗС заговорив мовою Кремля?! Пристайко став учнем Лаврова?!
 показать весь комментарий
 
 
дристайко, як був тупим шидом, так і залишився
 показать весь комментарий
 
В миде окопались рашисті **********. Как это??? Я спрашиваю, что это за заявление??????? Ликвидировали друга *****! И кто? Америка! Вы четам, уху ели выражать озабоченность по этому поводу?
 показать весь комментарий
 
 
тот случай когда бы МИДу промолчать, а не "умняка" давить
 показать весь комментарий
 
 
Терміново миротворця "какаяразница" туда відправити, хай про мир труд жвачку розкаже
 показать весь комментарий
 
 
в стиле европейских озабоченных - нейтральная обеспокоенность.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно. Бубочка з пристайкою пішли в одному руслі з печальною кобилою та ******.
Хто там заперечував наявність договорняків?
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что наш МИД возомнил из себя политиков Вселенского масштаба. Да вы свои проблемы хотя бы не наращивайте.
 показать весь комментарий
 
 
Він озвучує те що для нього написав Кон Пєчальний . Вірний шлях до кремлівської стайні . Літом Україна буде в *** під чоботом маскви .
 показать весь комментарий
 
 
Ці заяви про помсту нічого не дають. Єдиний шлях це залишити Ірак у спокоі. Звичайно дивує, що в Іраку проводить операціі Іран, хоча вони шиіти.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх