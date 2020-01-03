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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3013) Труба (255) ГБР (828) Головань Игорь (25)

 НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань

Национальное антикоррупционное бюро, выполняя решение суда, открыло уголовное производство, касающееся бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие документы обнародовал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

Он отметил, что уполномоченные лица НАБУ были обязаны внести соответствующие сведения в ЕРДР определением Высшего антикоррупционного суда.

В документах указано, что досудебное расследование было начато 19 декабря 2019 года. В выписке из ЕРДР отмечается, что НАБУ расследуют возможное осуществление Трубой незаконного влияния на следователей ГБР для принятия решений с целью получения неправомерной выгоды.

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НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань 01

Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

После этого 1 января Пятый президент Петр Порошенко сказал, что Труба будет привлечен к ответственности и за преступления, которые он совершил во время пребывания в должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3168286
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько можно ставить эксперименты над Украиной? Зюзик,власть ,это тебе не бильярд в штанах,сам неадекватен и набрал таких же.
НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 1584
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Партнова дістав з нафталіну Криворізький.
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Епоха бідності закінчилась.
НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 6366
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А Порошенка, що не посадять вже? Труба сяде?
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Да.
Будєтє смєяцца, но дєло двіжется імєнно в таком направлєніі.
Урок целоватєлям зєльоних срак.
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неа!! трубе трубень!!(сегодня торенд такой!! ДА И КАКАЯ РАЗНИЦА??)
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Труба звони Портнову.... а Портнова из нафталина достал Липецкий.... жду как меня забанят НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 5268
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Партнова дістав з нафталіну Криворізький.
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Криворожець зі своєю криворожецею. НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 8117
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Саме тому портнов 5 років ховався, і повернувся поред кінгурацією Янелоха? Нормальній людині ніколи не зрозуміти, чим ви думаєте, якщо думаєте, взагалі
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Санітара своєго попросі.

У нєго прямая вєртушка «Глєваха - ОП».
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тобто розшырыты будку за дэржавни кошты нияк?
а выдержит ли спонсор бубочки такие нагрузки?
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чы то сутенёра обзывать спонсором некошерно?
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Чувак, понятно что пріятно побєсєдовать с умним чєловєком, но нє доводі ето дєло онанізма.
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Сколько можно ставить эксперименты над Украиной? Зюзик,власть ,это тебе не бильярд в штанах,сам неадекватен и набрал таких же.
НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 1584
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Мальчик, ТАКИХ набрал Петя, похмелись и почитай кто подписал Указ о назначении Трубы. Ворьё уже брешет не соображая.
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А шо, у вас на дубайщині на парканах хіба не пишуть?
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Ви про конкурс чули? Мабуть, ні. Президент лише підписує призначення. Хоча, так було, раніше
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Девочка,сколько зебоба у власти?Что снова виноват Порох? Если не устраивал чиновник назначенный Порохом надо было увольнять сразу,а не играть семь месяцев хе-ом по ушам лохтората.Хотя... ту свору лядей что назначилл Зеля надо убирать прямо сейчас как вредоносный баласт и угрозу госсударственности Украины.
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Труба був призначений за результатами комісії з подання КМ на підпис президенту - це так звана "церемоніальна" дія президента в парламентсько-президентській республіці, але це зрозуміти надто важко наріду який проголосував за кловуна.
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Зебобам правда очі коле, а думають, що порохом засипало!)))
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Чувак, Порошенко поставив свій підпис, за результатами КАСТІНГУ, де виграла Труба.
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Единственное оружие у ЗЕботов которое им оставил ЗЕ - хамство!
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борьба будет продолжаться до последнего украинца - зеко ***** рулит!
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Порошенко накатал кляузу на Трубу, адвокатом у Трубы будет Портнов, расследовать будет Аваков, суд будет в Печерском суде, приговор до суда вынесет Зеленский. Никого не забыл?
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А тим часом у мене в 17 38 ломали аккаунт.
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Каспєрскіє з етім, как єго, шо Тєлєграмм...
100%, це їхня шобла.
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Ну про цапа-відбувайла- зрозуміло, а як з замовниками?
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а я тоби дурню казав..предателей никто не любит..ну полизал ты зеле жопу а дали..казав тоби дурню не рый яму пороху бо сядеш сам..и таки сядеш.бо не тому ты яму рыв.дурню.
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Предатели- расходная субстанция,это точно.Но и крыса на троне будет иметь такой же конец ,если не хуже.
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Трубі поїзда! Цікаво буде почути думку Марусі Звіробій та Федини.
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От так до весни вся зелень буде посаджена.
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О, вот это да, как будто прямо рука независимого правосудия самолично указала своим перстом на провинившегося "ребёнка" Трубу. Продолжение спектакля конечно следует. Ну, я надеюсь, Портнов не постралает хоть, а?
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Труба отримав що заслуговував! Бо гнилі зрадники нікому не потрібні.
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снаряды в логове зебилов ложатся все кучнее...
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-не труси пепел на пороха, ****** так что будешь свои яйца в поле искать!(с)
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А посадил бы Петюню и ни каких дел, а так я солидарен с порохоботами, наука будет.
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