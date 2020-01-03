 НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие документы обнародовал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

Он отметил, что уполномоченные лица НАБУ были обязаны внести соответствующие сведения в ЕРДР определением Высшего антикоррупционного суда.

В документах указано, что досудебное расследование было начато 19 декабря 2019 года. В выписке из ЕРДР отмечается, что НАБУ расследуют возможное осуществление Трубой незаконного влияния на следователей ГБР для принятия решений с целью получения неправомерной выгоды.





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Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

После этого 1 января Пятый президент Петр Порошенко сказал, что Труба будет привлечен к ответственности и за преступления, которые он совершил во время пребывания в должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.