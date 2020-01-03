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 Политика Украины, Общество
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 Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной. ФОТО

Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Харьковском городском перинатальном центре услугу е-Малятко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ведомство сообщает на своей странице в Фейсбуке.

"Харьков - первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой е-Малятко. Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре ", - говорится в сообщении.

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Е-Малятко предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства, в чатсности регистрацию при рождении и назначение помощи при рождении редебка. Сейчас она доступна в тестовом режиме в Харькове.

Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной 01

В Министерство цифровой трансформации Украины добавили, что в январе услугу планируют запустить еще в 10 украинских городах: Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ривне, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168281
 
 
 Топ комментарии
 
А по сентябрь ЧТО уже больше года работало?))) Это они ее повторно запускают?)))
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Та шоб два раза нє ходіть, і послугу е-путінятко.
Хряковчянє одобрят.
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Е зебілятко потрібно на Цензорі запустити.
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бубочка молодец...то ***** сразу в юнармию,а у нас сначала в зе-малятко,бо,блеать,послидовни.
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оформить услуги родители могут.

в бюджете денех нет, но вы держитесь .....

.....не важно на какой улице вы живете, вы живете в МАЛОРОССИИ.

всем родителям ЗЕ-еэльоный приветик ! Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной - Цензор.НЕТ 5931
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"при рождении редебка."- тоже круто...
в смартфоне согреетесь и закусите...
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«Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку». Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной - Цензор.НЕТ 8966
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"в чатсности регистрацию"
с горшка в чат это круто...
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хорошо что еще ушки не отчиповали младенцам
эти такие, эти могут....
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Та шоб два раза нє ходіть, і послугу е-путінятко.
Хряковчянє одобрят.
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Е зебілятко потрібно на Цензорі запустити.
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А по сентябрь ЧТО уже больше года работало?))) Это они ее повторно запускают?)))
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Зеленое стадо ради распила бюджета может и в третий раз такую услугу запустить...
В мастерстве распила бюджета оно уже рыгов превзошло...
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А когда запустят услугу "ЗЕ-бенятко"?? Зебилам очень уже надо...
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только родился, а уже "е-бенятко" !

какое свинство ! Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной - Цензор.НЕТ 3172
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Так ейную-ж услугу уже вроде не один "первый раз" запускали!? А теперь шо, опять?
А "услуга" брак седни на седни, уже запущена? Или тоже опять и снова будет в первый раз ...
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