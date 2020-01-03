 Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ведомство сообщает на своей странице в Фейсбуке.

"Харьков - первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой е-Малятко. Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре ", - говорится в сообщении.

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Е-Малятко предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства, в чатсности регистрацию при рождении и назначение помощи при рождении редебка. Сейчас она доступна в тестовом режиме в Харькове.

В Министерство цифровой трансформации Украины добавили, что в январе услугу планируют запустить еще в 10 украинских городах: Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ривне, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.