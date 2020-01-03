 Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ведомство сообщает на своей странице в Фейсбуке.
"Харьков - первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой е-Малятко. Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре ", - говорится в сообщении.
Е-Малятко предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства, в чатсности регистрацию при рождении и назначение помощи при рождении редебка. Сейчас она доступна в тестовом режиме в Харькове.
В Министерство цифровой трансформации Украины добавили, что в январе услугу планируют запустить еще в 10 украинских городах: Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ривне, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
в бюджете денех нет, но вы держитесь .....
.....не важно на какой улице вы живете, вы живете в МАЛОРОССИИ.
всем родителям ЗЕ-еэльоный приветик !
в смартфоне согреетесь и закусите...
А неведому зверюшку».
с горшка в чат это круто...
эти такие, эти могут....
Хряковчянє одобрят.
В мастерстве распила бюджета оно уже рыгов превзошло...
10.07.19 17:08 "єМалятко": Кабмін схвалив запуск 10 онлайн-послуг, пов'язаних із народженням дитини
То що ж в тебе більше року де працювало?
какое свинство !
А "услуга" брак седни на седни, уже запущена? Или тоже опять и снова будет в первый раз ...