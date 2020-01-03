 За 2019 год участникам ООС выплачено почти 27 млн грн премий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС.
Всего премии получили 4 тыс. 580 военнослужащих.
3519 военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, получили более 21 млн грн; 753 военнослужащих получили более 3 млн грн за успешное выполнение боевых задач; 308 военнослужащих получили более 1,7 млн грн за уничтожение вооружения и военной техники боевиков.
В сообщении отмечается, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
А жонка кассовый аппарат для своего ФОПика приобрела?
СРИТАТЕЛЬ ТЫ НАШ))))))
Но, повторюсь, только отчасти, ибо совок во мне хоть и не умер окончательно, но уже испускает последний дух...
Или не лох с тобой инфой поделился?)))))
по-моему кто-то врет. т.е. на 100000 гвардейцев выплата должна была быть 1.млрд, а тут дали в 24 раза меньше. их наверное не 100000, но с цыфрами проблемы - ВСУ воюют и только часть солдат получила, да и то меньше чем нацгвардейцы получали.
х.з. короче