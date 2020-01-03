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 Политика Украины
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Все про:премия (349) военнослужащие (4402) операция Объединенных сил (1949)

 За 2019 год участникам ООС выплачено почти 27 млн грн премий

В прошлом году украинским военным, которые были привлечены к проведению операции на Донбассе, выплатили более 26,7 млн грн премии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС.

Всего премии получили 4 тыс. 580 военнослужащих.

3519 военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, получили более 21 млн грн; 753 военнослужащих получили более 3 млн грн за успешное выполнение боевых задач; 308 военнослужащих получили более 1,7 млн грн за уничтожение вооружения и военной техники боевиков.

Читайте также: 72 военнослужащим, получившим тяжелые ранения в районе проведения ООС, назначили премии в размере 5 тыс. грн

В сообщении отмечается, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3168277
 
   
 Топ комментарии
 
А сколько было выплачено Коболеву?
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А можно цифру в студию-сколько премиальных за год у гос.чиновников?
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А сколько было выплачено Коболеву?
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Ты евро бляху уже растаможил?
А жонка кассовый аппарат для своего ФОПика приобрела?
СРИТАТЕЛЬ ТЫ НАШ))))))
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У меня встречный вопрос: А ты за сколько пошел бы воевать?
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Тогда я тебя отчасти понимаю (мои 17.40 в 1986г. и 4000 в 2015г.)
Но, повторюсь, только отчасти, ибо совок во мне хоть и не умер окончательно, но уже испускает последний дух...
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обобрали гринпейсовцов на 27 лямов....такое не прощается.
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Всього? Скільки за програш 20 МЛРД. доларів нафтогазу премії виписано кажіть краще, 1 млрд гривень?
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Лично считал?
Или не лох с тобой инфой поделился?)))))
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Писало что типо нацгвардейцам платили к НГ по12000, а сего года - только 500.
по-моему кто-то врет. т.е. на 100000 гвардейцев выплата должна была быть 1.млрд, а тут дали в 24 раза меньше. их наверное не 100000, но с цыфрами проблемы - ВСУ воюют и только часть солдат получила, да и то меньше чем нацгвардейцы получали.
х.з. короче
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а 1-му Коболеву почти 300, он то больше работнул
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Он один целого ракетного полка стоит. Разрушительная сила от его деятельности на порядок мощнее.
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А можно цифру в студию-сколько премиальных за год у гос.чиновников?
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