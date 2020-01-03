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 Политика Украины
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Все про:ВР (24249) законопроект (2292) земля (1640) рынок земли (83)

 Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению

На сайте Верховной Рады появился законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в редакции для рассмотрения во втором чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Верховной Рады.

В сравнительную записку почти на 2600 страницах включили 4018 предложений и поправок.

Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, право собственности будет гарантировано только гражданам Украины и юридическим лицам, которые "созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, государство или территориальные громады".

Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам будет запрещено покупать сельхозземлю, но это ограничение может быть снято в случае принятия соответствующего решения на референдуме. При любом исходе референдума иностранцам не позволят покупать земли возле границы. Также нельзя будет покупать землю российским компаниям (до прекращения агрессии и оккупации), участникам (в том числе бывшим) террористических организаций, иностранным государствам, офшорным компаниям и т.п.

Ограничение по концентрации земли установлено на уровне 10 тысяч гектаров. Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 тыс. га в одни руки и запрет на покупку иностранцами, - аграрный комитет ВР рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Источник: https://censor.net.ua/n3168276
 
 
 Топ комментарии
 
Хороший закон. Його вже давно треба було прийняти
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он никогда не купит,скупят другие,как с электрикой,как с газом-монополисты олигархи,еще и народ будут с земли выживать деньги есть суды порешают
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Хороший закон. Його вже давно треба було прийняти
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скока у вас земли,стесняюсь спросить! и обьясните скока у вас земли будет по новому закону?
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В мене о гектарів. Але в майбутньому може й куплю, завдяки цьому закону
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2 га, купиш у мене згідно цього закону? Всьго навсього я прошу 30 000 доларів.
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он никогда не купит,скупят другие,как с электрикой,как с газом-монополисты олигархи,еще и народ будут с земли выживать деньги есть суды порешают
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Коли дозволили продавать квартири,всіх з квартир по виживали? Хто не схотів той не продав.А на землю 30років заборона а торгівля йде тільки за безцінь і ті хто хотів продати вже давно продав,обійшовши всі заборони.Бо інакше звідки з"явилось у ділків тисячі гектар якщо пай у середньому 4.5га?
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Вот для таких бандитов, которые незаконно позахватывали землю и торопятся зеленые принять закон о разбазаривании украинской земли, пока не примут не успокоятся, потому что олигархи сверху наседают, а "слуги" на олигархат пашут и денежки в конвертах от него же принимают. Все логично.
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И кстати, где референдум по земле? Или зеленые змии решили самый важный вопрос принять без референдума? Народное мнение им пох?
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Скільки ви маєте землі що вважаєте що маєте право вирішувати на референдумі що з нею робити?
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По Конституции земля народная, и весь народ должен решать как она будет идти в рынок. Все граждане Украины. Землю можно сдавать в аренду, оставив ее за государством и конфисковать наворованное олигархами, а можно спустить за бесценок 10 олигархам. А ты губу раскатал на миллионы з свой гектар? Ха-ха-ха.
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Ці бандити коаліція мертвечука,песа і бют,котрі 30років при владі і 30 років забороняють селянину повноправно розпоряджатись землею бо за 30 років ніяк не вкрадуть хоча вже й скупили тисячами га.Інакше звідки в пороха взялось стільки землі якщо середній пай 4.5 га.Да вони будуть ще 30 років проти.
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А что зеленые спросят у Пороха, Коломойского, Медведчука, Ахметова и им подобных откуда у них земля? Не спросят и не собираются.
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а зараз взагалі не маєш права продавати - лише здавати в оренду ...за копійки ...
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у вас сколько земли? можете подарить,в аренду на 49 лет,в чем проблема?
по КОНСТИТУЦИИ Украины ст 52 каждый гражданин имеет право на владение землей,так может сначала землю раздать,а потом уже продавать?
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"роздать і паделіть" (с) - логіка Шарікова ...
Що роздавати треба , розпайовану колгоспну землю ?
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а не колхозную?а шо такое колхозная?(коллективная наверное?)а шо вы тогда продавать-покупать собрались?
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ну так так колгоспну землю роздали не власникам(куркулям) та їх нащадкам, а рабочім тих колгоспів, серед яких було вдосталь панаєхавшої швалі з мокшандії.
І так чому це Я громадяним України, який має право на безкоштовне отримання у власність дохрена землі(різного виду використання), повинен буду її купувати ?)).
спочатку реально потрібно роздати ЗЕМЛІ ЗАПАСУ, а вже потім скуповувати за безцінь паї.
Свідкам пришестя збільшення оренди на землю та чений ринок землі, в умовах нашої корумпованої влади всіх видів, прошу не турбувати
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От таким чином ділки людей і пообдурювали виманивши паї за безцінь.
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у кого в "майутнему" и шо мешает сейчас?
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все идет по плану-рабочим заводы,землю крестьянам! Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению - Цензор.НЕТ 7075
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Так заводы уже про**али. Ваучеры дали, потом народ обнищал и эти ваучеры скупили на базаре по 20 грн за ваучер. Ну тогда народ темный был не мог понять, что к чему. С землей думаю так у хитропопых не выйдет.
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Дакакя разніца, чи повісять, чи закопають, чи розстріляяють.
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Помнится Чаушеску, в своё время, тоже продвигал земельную реформу. Плохо закончил...
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Як собаку, під забором разом з дружиною, стоячи на колінах...
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Чаушеску был диктатор еще похлеще сралина. По этому так и кончил...
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У нашому випадку "просто нужно подождать". Чи може пожаліємо Бубочку - йому ж тільки 42? Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 3734
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Помнится Парашеску, в своё время, тоже продвигал земельную реформу. Плохо закончил...))
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Решили не по 50 га как в Польше, а по 10 000 га. А референдум будут проводить не по величине участка, а по какой-то фуйне чтобы отвлечь внимание народа. Это быдло и так проглотит.
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Хм . Звичайно не бидло відсотків на 27 , а от 73 відсотки то вже беззаперечно .
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Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению - Цензор.НЕТ 6312У Найема, звісно, більше, але щомісячні премії в розмірі від 345% до 587% - теж непогано
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В МЗС ліквідовується Департамент протидії загрозам з боку Росії

Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.
На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.

Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.
Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.
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Тільки кінчений зєбіл не бачить попереду кремлівського стійла для України , куди за згодою 73% зєлємаси пхають її олігархи на чолі з бєнєм . А зєля має роль всього лиш "гаварящєйгалави" .
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иностранцам запрещено покупать ? ой напугали. найдут бомжа с паспортом и сделают зиц председателем фунтом и получат от него генеральную доверенность, делов то ?
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Иностранцами народ отвлекают от сути. Нельзя продавать землю участками по 10 000 га. Вполне достаточно по 50 га.
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от сути отвлекают... по сути - президент коломойский, а зеленский - бомж с паспортом, который написал доверенность генеральную. остальное все мелочи.
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Там Сорос и ещё ряд ТНК рулят. Потом Хорошковский и Коломойский. А у Зеленского огромная вилла https://nv.ua/ukraine/politics/ze-villa-zhurnalisty-nashli-u-zelenskogo-nezadeklarirovannyy-osobnyak-v-italii-50013356.html
Так что и "небомж" (с) то же. Просто прописка у него итальянская, а у Рябошапки французская.
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правильно - вільну конкуренцію з за кордону , вітчизняні аграрні латифундисти смертельно бояться допускати в Україну - тільки вітчизняним олігархам продавати землю - і всьо !
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"Согласно законопроекту, право собственности будет гарантировано только гражданам Украины" - Каломойский, гражданин Украины, Швейцарии или Израиля?
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"... загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%." На ці 73% "слугам" похрін
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Оччень желательно, чтобы на украинский рынок земли, голландцы пришли и ввели свои технологии выращивания овощей и фруктов, самые передовые в Европе...
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Нихрена они сюда не введут! Получив 10 000 гектар, а это в среднем 5 000 000 долларов прибыли в год на зерновых, будут продолжать гнать зерно на экспорт. Животноводство, овощеводство на порядок сложнее и дороже в производстве чем просто зерновые, да и квалифицированных рабочих рук требует не в пример больше.
А на зерне поработал пару месяцев весной, пару месяцев осенью и гуляй Вася!
Уже-ж есть мировой опыт, Аргентина, Мадагаскар, Филиппины, Африка к ним подтягивается...
У вас там в Хермании. какой средний размер фермы? А? Едва ли не 10 гектар на одно фермерское рыло! А латифундий по 10 000 га сколько?
Так что не звезди!
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Трава травой--есть невозможно...Ни вкуса, ни запаха! Гадость редкая, бесполезная и даже вредная. Бутафория, а не еда!
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А умови користування землею? Якою хімією можна обробляти грунти, а якою не можна? Вже сталась катастрофа, коли цілі області залишились без бджіл і ніхто відповідальності не поніс.
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Просрала твоя Юля на новорічних Мальдівах голосування в комітеті, об'їхав її Сольський як стару шкапу, а ти не підмінив! Теж мені опікун! Договір пожитєвого утримання підписав, а в тяжку для неї годину кинув немічну стареньку напризволяще!.. Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 8008
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Но Зеленский выкрестился в Российскую православную церковь....
https://rg.ru/2019/06/19/forbes-nazval-krupnejshih-zemlevladelcev-v-rossii.html
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"по талмуду разрешается внешне выполнять ритуалы других религий, сохраняя в душе свою веру иудаизма."
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Да чихать я хотел на все эти ограничения, я вообще против продажи земли, потому,что я не верю власти. Пусть сначала посадят хотя бы бриллиантовых прокуроров, разгонят олигархов и наведут порядок в стране. А продать землю всегда успеем.
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Ніякого продажу землі доки українці бідні, неосвідчені в економічних і юридичних питаннях Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 7041

От коли все це змінеться - тоді і треба буде провести референдум про продаж землі у приватну власність у руки Українців, а не тишком протаскувати в Раді лайно проекти під заробіток Зе команди.
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Остается два вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы?
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За 10000 га в одні руки - негайний розстріл депутатів, які за це проголосують. Навіть 1000 - це забагато, але не так критично.
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