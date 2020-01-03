 Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Верховной Рады.
В сравнительную записку почти на 2600 страницах включили 4018 предложений и поправок.
Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, право собственности будет гарантировано только гражданам Украины и юридическим лицам, которые "созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, государство или территориальные громады".
Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам будет запрещено покупать сельхозземлю, но это ограничение может быть снято в случае принятия соответствующего решения на референдуме. При любом исходе референдума иностранцам не позволят покупать земли возле границы. Также нельзя будет покупать землю российским компаниям (до прекращения агрессии и оккупации), участникам (в том числе бывшим) террористических организаций, иностранным государствам, офшорным компаниям и т.п.
Ограничение по концентрации земли установлено на уровне 10 тысяч гектаров. Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.
по КОНСТИТУЦИИ Украины ст 52 каждый гражданин имеет право на владение землей,так может сначала землю раздать,а потом уже продавать?
Що роздавати треба , розпайовану колгоспну землю ?
І так чому це Я громадяним України, який має право на безкоштовне отримання у власність дохрена землі(різного виду використання), повинен буду її купувати ?)).
спочатку реально потрібно роздати ЗЕМЛІ ЗАПАСУ, а вже потім скуповувати за безцінь паї.
Свідкам пришестя збільшення оренди на землю та чений ринок землі, в умовах нашої корумпованої влади всіх видів, прошу не турбувати
Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.
На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.
Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.
Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.
Так что и "небомж" (с) то же. Просто прописка у него итальянская, а у Рябошапки французская.
А на зерне поработал пару месяцев весной, пару месяцев осенью и гуляй Вася!
Уже-ж есть мировой опыт, Аргентина, Мадагаскар, Филиппины, Африка к ним подтягивается...
У вас там в Хермании. какой средний размер фермы? А? Едва ли не 10 гектар на одно фермерское рыло! А латифундий по 10 000 га сколько?
Так что не звезди!
Например, во Франции, Швейцарии, Австрии, Дании физичсекие лица обладают правом пользования землей сельскохозяйственного назначения лишь в случае, если имеют профессиональную подготовку, возраст не более 50 лет и необходимый капитал
https://rg.ru/2019/06/19/forbes-nazval-krupnejshih-zemlevladelcev-v-rossii.html
Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало.Теперь РФ будет немножко легче воевать.
От коли все це змінеться - тоді і треба буде провести референдум про продаж землі у приватну власність у руки Українців, а не тишком протаскувати в Раді лайно проекти під заробіток Зе команди.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.