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 Политика Украины
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 Нацбанк представил проект антикорупционной программы на 2020-2021 гг.

Национальный банк Украины разработал проект антикорупционной программы на 2020-2021 гг.

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Цензор.НЕТ.

"Программа предусматривает комплекс мероприятий по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке, обеспечению соблюдения его работниками требований антикоррупционного законодательства, созданию дополнительных предохранителей совершению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", - говорится в сообщении.

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Нацбанк отметил, что программа также содержит отчет по результатам оценки коррупционных рисков в деятельности регулятора.

Документ разработан во исполнение требований ст. 19 закона "О предотвращении коррупции", уточнил Нацбанк.

"Замечания и предложения к проекту принимаются до 22 января 2020 года на электронный адрес: anticor_program@bank.gov.ua", - добавил регулятор.

Источник: https://censor.net.ua/n3168275
 
 
 Топ комментарии
 
название у проекта есть?"горила хата" подходит,думаю.
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Нацбанк написал программу по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке,это шутка мать вашу?
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название у проекта есть?"горила хата" подходит,думаю.
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Нацбанк написал программу по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке,это шутка мать вашу?
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Це Стратегічна програма на 100років Нацбанк представил проект антикорупционной программы на 2020-2021 гг. - Цензор.НЕТ 4884 Нацбанк представил проект антикорупционной программы на 2020-2021 гг. - Цензор.НЕТ 6374
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хочу напомнить что поцбанк возглавлялся подельницей порохни межгалактической леркой
и в нем сидит ее подруга - сливщица рожкова - какие программы)))) Нацбанк сам источник коррупции)))))) Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 6562
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Чикотило, на підставі карного кодексу, написав собі вирок... Ага, рулєз! Так нашо нам всі ті НАБУ, САПи та інша фігня? От чесно - не розумію
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они просто карманные конторы порохни Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 5695 Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 5695
их возглавляют его люди - они живут по-новому с бпп за наш счет )))
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Точно! А пан Зєлєнский настільки фригідний, що більш, ніж за півроку при повній владі (Кабмін, Рада, Силовики) зі своїм "на 100% прокурором" не зміг нічого змінити... Чи не схтів?
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изменения есть - гавнорошен разбегается - скоро рошенок не станет ))
где харчеватся будете? Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 6204
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Зміни методичку - порохоботи на сою перейшли Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 9671
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Значит зеленое стадо будет воровать как не в себя...
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А знизити облікову ставку в 2 рази Нацбанк представил проект антикорупционной программы на 2020-2021 гг. - Цензор.НЕТ 2161 Банкожульйо...
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нахера ворам помогать лохам Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 4911
лох не мамонт - он не вымрет))) Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 8079 Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 8079 Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 8079 Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр. - Цензор.НЕТ 8079
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