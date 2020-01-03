 Подозрение по делу о ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы пока никому не выдвинуто, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель полиции Киевской области Николай Жукович сказал Громадському.

По его словам, полиция допросила по делу свидетелей и потерпевших, пока правоохранители проводят ряд экспертиз.

В то же время детский омбудсмен Николай Кулеба сказал, что его старший сын, который пострадал в ДТП, сейчас проходит реабилитацию в больнице "Феофания", а младшего уже выписали из медучреждения.

Сам омбудсмен в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии. Он добавил, что по делу допросили его и жену.

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Напомним, 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

В тот же день было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Позднее в МВД признали, что виновником ДТП является именно Кулеба. Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

28 ноября Кулеба написал, что второй участник ДТП посетил его в больнице.