EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  1353  20
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5954) Кулеба Николай (47)

 Подозрение по делу о ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы пока никому не выдвинуто, - Нацполиция

Полиция пока никому не объявила подозрения по делу о ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и его сыновей, которое произошло в Киевской области 24 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель полиции Киевской области Николай Жукович сказал Громадському.

 По его словам, полиция допросила по делу свидетелей и потерпевших, пока правоохранители проводят ряд экспертиз.

В то же время детский омбудсмен Николай Кулеба сказал, что его старший сын, который пострадал в ДТП, сейчас проходит реабилитацию в больнице "Феофания", а младшего уже выписали из медучреждения.

Сам омбудсмен в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии. Он добавил, что по делу допросили его и жену.

Читайте также: На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки, - глава "Укравтодора" Кубраков

Напомним, 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

В тот же день было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Позднее в МВД признали, что виновником ДТП является именно Кулеба. Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

28 ноября Кулеба написал, что второй участник ДТП посетил его в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3168274
 
 
 Топ комментарии
 
На второго участника повесить вину уже не получится,поэтому будет виновен светофор.
 показать весь комментарий
 
Нє! З нього бабла не здереш. Винуваті будуть ті, хто той світлофор встановив! Подозрение по делу о ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы пока никому не выдвинуто, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4624
 показать весь комментарий
 
НИЗЗЯ. Своих трогать не положено, а на другого повесить не получается.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На второго участника повесить вину уже не получится,поэтому будет виновен светофор.
 показать весь комментарий
 
 
Нє! З нього бабла не здереш. Винуваті будуть ті, хто той світлофор встановив! Подозрение по делу о ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы пока никому не выдвинуто, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4624
 показать весь комментарий
 
 
Виноватым сделают того, кто поставил светофор.
 показать весь комментарий
 
 
А посмотреть камеру наружного наблюдения, слабо? Давай Кулебе три года! Раньше сядет, раньше выйдет!
 показать весь комментарий
 
 
НИЗЗЯ. Своих трогать не положено, а на другого повесить не получается.
 показать весь комментарий
 
 
субсидии адвокатам омбудсмена утроить...
чы не заморачиваться и сразу торбу судэйкам нести?
 показать весь комментарий
 
т.е...никому...(их стало быть много? ))))
по-моему, там как бы...только один...поехал на красный свет ))) или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Как заправки закрывать мешающие Бене делать жирный гешефт,так они мигом подсуетились,а как подонка из правительства наказать за то что подверг жизни других опасности - так торопися не надо,подождем когда про это забудут.
 показать весь комментарий
 
 
Все что нужно знать о правосудии в Украине. Авария есть, виновного, если он нэпэрэсичный - нету.
 показать весь комментарий
 
 
Там давно уже договорняк: второй участник обалдел от полученной суммы и даже приходил в больницу к Кулебе спрашивать, чем может служить.
 показать весь комментарий
 
 
А если Пороха сюда приплести? Можно будет сразу ему пидозру вручить!!! Шота молодая команда тупит
 показать весь комментарий
 
 
Кулеба - ставленник Петра и Гроси, а начальники всегда отвечают за действия подчиненных!
 показать весь комментарий
 
Ну вот-же!!!!! Железная зацепка!!! Садить немедленно!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
подозрение предъявят когда кулеба будет ненужен зеленым
 показать весь комментарий
 
Опять виноватых нету. Зашибись. И как назло поблизости ниодного евробляхера не проезжало. Можно было все на него спихнуть
 показать весь комментарий
 
 
Как говорит Рюкзакоф, еще один чиновник на крючке у органов. Будет как покорная овечка теперь исполнять что ему скажут, махая под носом уголовным делом.
 показать весь комментарий
 
 
Я надеюсь, его уже уволили с должности защитника детей? По собственному или по состоянию здоровья?
 показать весь комментарий
 
Який він захисник дітей, цей вилупок своїх майже не відправив на той світ. Які експертизи ще треба якщо відео є з різних ракурсів і людські з реєстраторів...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх