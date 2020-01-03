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Все про:обстрел (8562) Донбасс (20365) операция Объединенных сил (1949)

 Наемники РФ сегодня дважды нарушили "тишину" на Донбассе, - ООС

С начала текущих суток, 3 января, наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Сегодня, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168273
 
 
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да какая разница?встречайте балалайками братьев...ле хаим,****.
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет.......
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ой не брешите!
с 01.01.2020 стабильно-устойчивое перемирие... кто там может стрелять? (***ять!)
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Вывсёврёте! Зеленский сказал, что режим тишины должен быть уже до нового года.
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