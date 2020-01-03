 Наемники РФ сегодня дважды нарушили "тишину" на Донбассе, - ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.
Отмечается, что из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
"Сегодня, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
с 01.01.2020 стабильно-устойчивое перемирие... кто там может стрелять? (***ять!)