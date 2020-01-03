 Наемники РФ сегодня дважды нарушили "тишину" на Донбассе, - ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Сегодня, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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