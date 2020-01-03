 Сулеймани нужно было устранить еще много лет назад, он виновен в гибели миллионов, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Он написал, что генерал Касем Сулеймани убил и ранил тысячи американцев, а замышлял убить еще больше, "но попался!"

"Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов", в том числе, от ответственен за убийства протестующих в Иране, считает Трамп.

"В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись в самой стране... Его нужно было устранить еще много лет назад", - написал президент США.

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Ранее президент США написал краткое сообщение: "Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами".

Схожее выражение американский президент использовал в конце июля 2019 года, написав в Twitter: "Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах".

В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.

Ранее, после появления сообщений о ликвидации американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, Трамп разместил в Twitter изображение американского флага.

Бывший вице-президент, а ныне один из фаворитов предстоящей президентской гонки демократ Джо Байден отметил, что Сулеймани "поддерживал террор и сеял хаос", однако его убийство может "привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке".

"Президент Трамп сунул шашку динамита в бочку с порохом…", - заявил он.

Республиканцы решение Трампа поддержали.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

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Напомнми, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.