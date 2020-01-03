 Сулеймани нужно было устранить еще много лет назад, он виновен в гибели миллионов, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
Он написал, что генерал Касем Сулеймани убил и ранил тысячи американцев, а замышлял убить еще больше, "но попался!"
"Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов", в том числе, от ответственен за убийства протестующих в Иране, считает Трамп.
"В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись в самой стране... Его нужно было устранить еще много лет назад", - написал президент США.
Ранее президент США написал краткое сообщение: "Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами".
Схожее выражение американский президент использовал в конце июля 2019 года, написав в Twitter: "Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах".
В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.
Ранее, после появления сообщений о ликвидации американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, Трамп разместил в Twitter изображение американского флага.
Бывший вице-президент, а ныне один из фаворитов предстоящей президентской гонки демократ Джо Байден отметил, что Сулеймани "поддерживал террор и сеял хаос", однако его убийство может "привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке".
"Президент Трамп сунул шашку динамита в бочку с порохом…", - заявил он.
Республиканцы решение Трампа поддержали.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Напомнми, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
ролик:
Сегодня у шиитского режима в #Иране день государственного плача. Проливать слёзы предписано всем жителями #сулеймани
Ответ не заставил себя долго ждать. И ответ пришёл не из Твитера. Трамп очень злопамятный и мстительный человек. Любые оскорбления он принимает очень лично. Это также сильное послание Трампа к Ким Чен Ыну который говорит что он скоро Трампу пришлёт подарок в виде ракеты.
Щоправда, на ешафот підуть Герус і Ляшко...
А зебіл закликає до "примирення"...
Якщо казати про небезпеку для Порошенка - то я вбачаю її саме в тому, що Баканов розкриє суперсекретні матеріали Грицака, які санкціонував саме Порошенко...
зі зрадниками розмовляти про серйозне - собі дорожче.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Все войны на Ближнем Востоке США ведут за иСраиль. Оттого они и кажутся бессмысленными и нелогичными.
Однако Трампушка хватанул ! Что-то не припомню гибели тысяч американцев из-за Ирана за последние лет 30. Ну может сотня от силы. Нет, они гибнут на Ближнем и Среднем Востоке, конечно, но не тысячами и не все от Ирана и его прокси. А многолетняя бойня в Сирии пока пол-миллиона унесла. С математикой у президента США сложно