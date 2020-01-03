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Все про:Иран (508) Трамп (2715) Сулеймани (1)

 Сулеймани нужно было устранить еще много лет назад, он виновен в гибели миллионов, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Он написал, что генерал Касем Сулеймани убил и ранил тысячи американцев, а замышлял убить еще больше, "но попался!"

"Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов", в том числе, от ответственен за убийства протестующих в Иране, считает Трамп.

"В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись в самой стране... Его нужно было устранить еще много лет назад", - написал президент США.

Сулеймани нужно было устранить еще много лет назад, он виновен в гибели миллионов, - Трамп 01

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Ранее президент США написал краткое сообщение: "Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами".

Схожее выражение американский президент использовал в конце июля 2019 года, написав в Twitter: "Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах".

В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.

Ранее, после появления сообщений о ликвидации американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, Трамп разместил в Twitter изображение американского флага.

Бывший вице-президент, а ныне один из фаворитов предстоящей президентской гонки демократ Джо Байден отметил, что Сулеймани "поддерживал террор и сеял хаос", однако его убийство может "привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке".

"Президент Трамп сунул шашку динамита в бочку с порохом…", - заявил он.

Республиканцы решение Трампа поддержали.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Читайте также: США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести. ФОТО

Напомнми, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

Источник: https://censor.net.ua/n3168272
 
   
 Топ комментарии
 
теперь хуйла нужно ликвидировать.он еще хуже
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Та не може бути? І якою ж буде їх помста? Порвуть портрет Трампа у Тегерані, чи може спалять його чучело?
🤔
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Браво, соевый идиот!
А новости о погоде ты сможешь привязать к "бубочке"?
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Поддерживаю Трампа. Цивилизованные страны имеют право убивать, если даже это смахивает на террористический акт. А то дикари и всякие туземцы совсем страх потеряют и Западу наступит конец.
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По вашій логіці наступний удар по Москві, ну якщо всіх дикунів вбивати.
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Вообще было бы не хреново , если бы на Мацкву астероид упал , сами кацапы этому жутко радовались бы , в смысле те 90% которые не живут там , но живут на 10% дохода Мордора.
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А кой е Следващият международен убиец по карма за 2020 ?!
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През тази година ще има май доста важни Кармични Разплати от отделни индивиди и дори народи, които пречат на човешкия прогрес!
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Думаю ракетку ЗЕгенерату уже доставили...
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Два дня назад, после того как Трамп в Твитере обвинил Иран в организации нападения на посольство, иранский аятолла Хаменей высмеял Трампа. Он написал в Твитер типа "этот парень (Трамп) сказал что он ответит Ирану за нападение на посольство... во первых ты ничего сделать не можешь (You can't do anything.)"...
Ответ не заставил себя долго ждать. И ответ пришёл не из Твитера. Трамп очень злопамятный и мстительный человек. Любые оскорбления он принимает очень лично. Это также сильное послание Трампа к Ким Чен Ыну который говорит что он скоро Трампу пришлёт подарок в виде ракеты.
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За браком часу не читаю коменти сподіваюсь люди добрі вже побачажали тут не менш феєричної ліквідації Ху#ла
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а також бабі бені та рижій мразі.
Щоправда, на ешафот підуть Герус і Ляшко...
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Порошенко санкціонував аналогічну помсту Гіві та Моторолі (за розстріли наших полонених), а також викрадення Цемаха (це те, що ми знаємо; а багато що залишається таємним).
А зебіл закликає до "примирення"...
Якщо казати про небезпеку для Порошенка - то я вбачаю її саме в тому, що Баканов розкриє суперсекретні матеріали Грицака, які санкціонував саме Порошенко...
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ТОбто ви кажете, що Прошенко особисто наказав ФСБ вбити Гіві та Моторолу?
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???
зі зрадниками розмовляти про серйозне - собі дорожче.
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маленькая , победоносная война с Ираном , перед выборами ...Трампу не навредит
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Ну вот и заказчики обозвались:

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.


Все войны на Ближнем Востоке США ведут за иСраиль. Оттого они и кажутся бессмысленными и нелогичными.
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не только США, РФия тем же занимается.
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Трамп занимается такой же хней, как х-ло на донбасе и в Сирии, а засланные идиоты его тут "поддерживают"
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Ну нефть дешеветь начала , а сланцевым компаниям в США это не выгодно , опять же выборы не за горами . Так что при поднятии цены за бочку у Дони появится много новых спонсоров.Нам правда и дорогая нефть и Дони во второй раз как то не особо надо , но кто ж нас спрашивает , мы уже больше пол года как объект международной политики , мнение которого не кого не волнует.
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Высокая цена на бочку - высокая цена на сырье и пищу.
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Невозможно не увидеть ещё одну логическую цепочку, кого необходимо было уничтожить много лет назад. Ждём сообщений о ликвидации *****, чей будет выставленный после этого флаг в твиттере не имеет принципиального значения
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ждите. Еще можно ждать пришествия марсиан и колбасы по 2,20.
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И опять та же самая история,-лупит налево и направо всех,кроме одного ...
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Обидва тримають ´´воровські общаки´´ своїх країн...
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Тысяч американцев и миллионов других людей . . .
Однако Трампушка хватанул ! Что-то не припомню гибели тысяч американцев из-за Ирана за последние лет 30. Ну может сотня от силы. Нет, они гибнут на Ближнем и Среднем Востоке, конечно, но не тысячами и не все от Ирана и его прокси. А многолетняя бойня в Сирии пока пол-миллиона унесла. С математикой у президента США сложно
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Так він ніде не навчався , навіть не подужав два тижні в американському університеті на кшталт трускавецького для СННН . В нього з дитинства алергія на навчання і ненависть до літер .
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Трамп як отой "лох", замiсть обмiну полоненими разiбрав на малекули ворога...
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Может Трамп и разобрал но арабы шииты работают ,например,на ядерных американских станциях,а ещё их огромное количество в разных странах и в отличии от "просвещенных геев" они Аллаха почитают больше чем жизнь и Вашу и свою. Американцы уже попробовали Афганистан,где талибы лупят их не хуже чем советский контрагент. Только дебилы радуются ещё одному серьезнейшему конфликту. На простом языке однозначно нефть подорожает и укрепится экономика агрессора и ЭТО САМЫЙ лучший вариант. В худшем Вы никогда уже не сможете воспользоваться интернетом ну и вообще солнце не увидите.
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Конечно конечно, и земля налетит на небесную ось и жизнь прекратиться так как нет путина (*****) нет раисии, а нет раисии нет жизни на земле. Аминь. Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп - Цензор.НЕТ 9654
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тебя сюда какие черти принесли, ущербное?! тебе на лента сру надо
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Дурненьке, для Вас поясняю. Большинство арабской нефти возится через Персидский залив ТАНКЕРАМИ. Если иранские ракеты начнут их дырявить сколько будет стоить нефть и где дурненьке будет ее покупать? У агрессора? А у Ирана( в отличие от Ирака) есть ядерные бомбы и американский контингент не высадится в пустыне. А в горах персы повоюют не хуже талибов. Понимаеш дурненьке? Вы в школе учились или все знания от интернета? А поскольку возле границ агрессора "загорится" то он тоже поучаствует и Китаю такой гимморой не нужен. Представляешь, дурненьке,все будут молча сидеть? Дурненьке, идти в школу, там 2+2 учат складывать.
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Альо,трамп-парамп! Када ужэ ху...ло устранять будете?!! Этот питар повинен в гибели сотен тысяч невинных людей
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