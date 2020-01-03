 Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95"

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает Цензор.НЕТ.
Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.
Отметим, роялти - это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.
Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.
Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен.
За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а за 2017 - 7,3 млн гривен.
Без имени и в общем без судьбы.
Какое право дело вам до тех.
Над кем пришли повеселиться вы.
Да хоть ипалом...главное что с паРашей...страной агрессором..
"Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен".
А в этом - сразу 5 миллионов.
Т.е. в предыдущие годы ******** бюджет - минимум - на 5 млн. ежегодно (реально больше, ибо раз пестел в прошлые годы, то наверняка спестел и в этом).
Честный.
Верим.
Вот смотрю - а глаза такие честные-честные.
еще и на велосипеде.
зеленожопые успели за 5 месяцев завалить экономику, развалить армию и все продуть на международной арене.
а "обсираются" почему-то порохоботы.
При власти которых все было с точностью до наоборот.
Тут зебильных меньшинство, поэтому оставь это для своих вконтактов.
(5 000 000 в 2019 / 5000 в 2018 = 1000)
Мародер.
Барыга.
Кровопиец сраный.
У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО У шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор существует кинобизнес на территории России, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году.Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы
Виконавець головної ролі у популярному серіалі Слуга народу Зеленський одразу завоював прихильність виборців - бо асоціювався зі своїм персонажем - чесним та бідним вчителем Голобородьком, який випадково став президентом та подолав корупцію.
Але от справжній Володимир Зеленський виявився дуже далеким від персонажу з серіалу. Принаймні щодо статків. Нинішній президент - доларовий мільйонер. Це звичайно, не злочин. Чого не скажеш про ухилення від сплати податків. Стаття 212 Кримінального кодексу України - до трьох років з конфіскацією майна.
Для початку займемося арифметикою. Рахувати булемо разом з фінансисткою та громадською діячкою Наталією Лютіковою. Заодно перевіримо наскільки сам Володимир Зеленський знає математику.
Насамперед відкриємо декларацію президента за 2018 рік.
В ній президент вказав будинок під Києвом, кілька квартир в столиці, квартиру дружини в Ялті на майже 130 кв.м. та низку нерухомості за кордоном. Також Зеленські з 2014 року орендують квартиру у Великій Британії площею 91 кв.м, вартість якої становить 42 млн грн. Крім того подружжя вказало серед об'єктів незавершеного будівництва п'ять готельних номерів у Грузії загальною площею 218 кв.м., які записані на компанію Film Heritage inc (зареєстрована в офшорній території Белізу). Зеленським належать дві квартири у Києві площею майже 284 та 131 кв.м. Ще двома квартирами (254 та 198 кв.м.) кандидат у президенти співволодіє з давніми бізнес-партнерами Сергієм та Борисом Шефірами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кіпрську компанію Aldorante Limited, бенефіціарами якої вказали себе Зеленські. І ледь не забули - італійський маєток на узбережжі Тірренського моря вартістю 3,8 мільйони євро. А знаєте чому ледь не забути? Тому що Володимир Зеленський сам ледь не забув його вписати у декларацію.
Зверніть увагу - цікавий факт - виявляється, що найбільша сума покупок і накопичень подружжя Зеленських здійснили у період з 2014 по 2018 роки. Ого, нічогенька сума виходить!
Виявляється, Володимир Зеленський володіє активами (в нерухомості!!) на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США.
І не тільки... Більше дивіться у програмі "Прямий доказ": https://prm.ua/ofshorniy-prezident-yak-*********-podatki-volodimir-zelenskiy-v-programi-pryamiy-dokaz/