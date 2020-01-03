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 Политика Украины
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Все про:декларация (1128) Зеленский (4167) Квартал-95 (118)

 Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95"

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен роялти от "Квартала 95".

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает Цензор.НЕТ.

Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Отметим, роялти - это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен.

За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а за 2017 - 7,3 млн гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168271
 
 
 Топ комментарии
 
Торгует с рашей аж гай шумит, а как дышал на дебатах лицемерный клоун
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ага
"Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен".
А в этом - сразу 5 миллионов.

Т.е. в предыдущие годы наяпывал бюджет - минимум - на 5 млн. ежегодно (реально больше, ибо раз пестел в прошлые годы, то наверняка спестел и в этом).
Честный.
Верим.
Вот смотрю - а глаза такие честные-честные.
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Торгует с рашей аж гай шумит, а как дышал на дебатах лицемерный клоун
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Я шут я Арлекин я просто смех.
Без имени и в общем без судьбы.
Какое право дело вам до тех.
Над кем пришли повеселиться вы.
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А какая разница(с)... чем торгует?
Да хоть ипалом...главное что с паРашей...страной агрессором..
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Разница в том,что он ничего материального кацапам не дает. Но забирает у них материальные деньги.
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Ну акромя того что его контора за бюджетные деньги паРаши снимает фильмы в паРаше ничего....
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Ну,так получается шо он не вкладывая ни копейки ,еще и выгребает оттуда бабло )) Чем это для нас плохо ?
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потратил бюджетные деньги на полное дерьмо..
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а податки з забраного (з глядачів!!!) де платить
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Не наворовал. На здоровье.
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ага
"Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен".
А в этом - сразу 5 миллионов.

Т.е. в предыдущие годы ******** бюджет - минимум - на 5 млн. ежегодно (реально больше, ибо раз пестел в прошлые годы, то наверняка спестел и в этом).
Честный.
Верим.
Вот смотрю - а глаза такие честные-честные.
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Вот поэтому я и всегда против,шоб убивали порохоботов. Вы тоже полезная цепочка в этой жизни. - Ищите. Вместе с журналистами. Найдете - обвиняйте. Я только - за.
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так можешь быть и "за"! Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 2736 - убивалка только не выросла
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простой парень! - ну такой же, как мы!
еще и на велосипеде.
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Соевым остаётся только подкалывать зелёных, а обсираются они сами. Причём делают это чаще чем меняется курс доллара. Желаю вам в этом деле успехов! Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 7053
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оригинально.
зеленожопые успели за 5 месяцев завалить экономику, развалить армию и все продуть на международной арене.
а "обсираются" почему-то порохоботы.
При власти которых все было с точностью до наоборот.
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Ви і самі з цим прекрасно впорались. Навіть жовчю блювонули. Мабуть, через це й забули про торгівлю з кацапським загарбником згадати.
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В правительстве Гончарука рассмотрят идею представителей партии "Слуга народа" о постепенном повышении пенсионного возраста.(с)
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А в альтернативной реальности хомячков-зебилов экономический рост
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ага,никакой разницы...тобто кайлом воно також зможе заробляты детишкам на молочишко...
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А что там соросята и агенты от Внешнего управления, диверсанты, саботажники гробящие экономику Украины?
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На відміну від інших бізнесменів Зеленський заробив ці гроші чесно.
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Зеленский заработал эти деньги на крови! Торгуя с кацапами которые убивают украинцев!
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Эта мантра для полных зебилов. Хотя бы потому, что он отрабатывал олигархические деньги украденные у народа Украины моча тех или иных политиков, по заказу того олиагарха на канале которого он работал.
Тут зебильных меньшинство, поэтому оставь это для своих вконтактов.
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да и позравлял гоев под гимн Украины на фоне жовто-блакытного и з булавов в кожний руци....
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за прокат слуги в росії певно щедро накапало.
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Когда бизнес буба перепишет или зебилам уже похер???
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Бубочке нельзя переписывать бизнес, а виноват Порох.
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рояль задекларировал 4,8 млн , а 21пальчик застраховал?
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Обогатился за 1 год президентства в 1000 раз.

(5 000 000 в 2019 / 5000 в 2018 = 1000)

Мародер.
Барыга.
Кровопиец сраный.
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интернет хорошая штука
У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО У шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор существует кинобизнес на территории России, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году.Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы
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Йоу! Тобто і цей заробляє на своєму бізнесі, обімаючи державну посаду? Ото новина! Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 4289 А як же Пороха змішували з лайном, коли він отримав теж саме, але за 4 роки! Знов з одного боку кошерне, а з іншого - порохоботи Зеленский задекларировал 4,8 млн грн роялти от "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 1121
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Шоумен та актор Володимир Зеленський увірвався в українську політику вночі 31 грудня 2018-го, коли канал 1+1 олігарха Ігоря Коломойського замість новорічного привітання Петра Порошенка випустив в ефір його обіцянку піти у президенти.
Виконавець головної ролі у популярному серіалі Слуга народу Зеленський одразу завоював прихильність виборців - бо асоціювався зі своїм персонажем - чесним та бідним вчителем Голобородьком, який випадково став президентом та подолав корупцію.
Але от справжній Володимир Зеленський виявився дуже далеким від персонажу з серіалу. Принаймні щодо статків. Нинішній президент - доларовий мільйонер. Це звичайно, не злочин. Чого не скажеш про ухилення від сплати податків. Стаття 212 Кримінального кодексу України - до трьох років з конфіскацією майна.
Для початку займемося арифметикою. Рахувати булемо разом з фінансисткою та громадською діячкою Наталією Лютіковою. Заодно перевіримо наскільки сам Володимир Зеленський знає математику.
Насамперед відкриємо декларацію президента за 2018 рік.
В ній президент вказав будинок під Києвом, кілька квартир в столиці, квартиру дружини в Ялті на майже 130 кв.м. та низку нерухомості за кордоном. Також Зеленські з 2014 року орендують квартиру у Великій Британії площею 91 кв.м, вартість якої становить 42 млн грн. Крім того подружжя вказало серед об'єктів незавершеного будівництва п'ять готельних номерів у Грузії загальною площею 218 кв.м., які записані на компанію Film Heritage inc (зареєстрована в офшорній території Белізу). Зеленським належать дві квартири у Києві площею майже 284 та 131 кв.м. Ще двома квартирами (254 та 198 кв.м.) кандидат у президенти співволодіє з давніми бізнес-партнерами Сергієм та Борисом Шефірами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кіпрську компанію Aldorante Limited, бенефіціарами якої вказали себе Зеленські. І ледь не забули - італійський маєток на узбережжі Тірренського моря вартістю 3,8 мільйони євро. А знаєте чому ледь не забути? Тому що Володимир Зеленський сам ледь не забув його вписати у декларацію.
Зверніть увагу - цікавий факт - виявляється, що найбільша сума покупок і накопичень подружжя Зеленських здійснили у період з 2014 по 2018 роки. Ого, нічогенька сума виходить!

Виявляється, Володимир Зеленський володіє активами (в нерухомості!!) на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США.

І не тільки... Більше дивіться у програмі "Прямий доказ": https://prm.ua/ofshorniy-prezident-yak-*********-podatki-volodimir-zelenskiy-v-programi-pryamiy-dokaz/
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Роял і ві гри на роялі. Правда, нетрадиційним способом. Але то-талант. А то нічого, що людина прямо зацікавлена у збільшенні гастролі і продажу прав у країну - агресора, що створю конфлікт інтересів? Як це працює, було показово продемонстровано з серіалом" вати", показ якого було розблоаоваро в Україні попри порушення законодавства України акторами серіалу саме для того, щоб Зєлєнскому роялті капало? А це нічого, що потрібно заграва и з країною-окупантам, щоб дозволяла прокат фільмів студії "Квартал", бо це теж прямо впливає на величину роялті? А де інформація про сплачені податки від таких сум? Мене вбивають подвійні стандарти зебілів. У чому різниця між бізнесом Порошенка в кацапії і бізнесом Зєлєнского? Якщо хіба в тому, що бізнес Порошенка кацапи успішно поховали, а бізнес Зєлєнского процвітає, то більш брехливих створінь, ніж зебіли, годі пошукати. Хіба що їхні духовні брати - кацапи.
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