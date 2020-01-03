 США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Farda.

Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об этом ударе. Недалеко от Международного аэропорта Багдада произошли ракетные обстрелы – в районе упали по меньшей мере четыре ракеты. По данным СМИ, обстрел был произведен США при помощи беспилотников.

В результате удара был ликвидирован командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Сулеймани. Кроме Сулеймани, погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего сообщается о минимум 10 погибших, среди которых – гражданские.

Место убийства Сулеймани. Фото: Associated Press.

На Западе Сулеймани называют "теневым командиром". Ряд экспертов считают его одним из самых влиятельных людей Ближнего Востока. Его подразделение "Аль-Кудс" помогает таким организациям как ХАМАС в Секторе Газа или "Хизбалла" в Ливане, оказывая им военную и политическую поддержку. Немалую роль он отыгрывал и в Сирии во время "арабской весны" ради сохранения власти Башара Асада, а также построил целую сеть иранского влияния на политику Ирака.

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Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани новым командующим спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции после ликвидации генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что сам Каани ранее работал в разведке Корпуса стражей Исламской революции Ирана, воевал в иракско-иранской войне в 1980 и был одним из влиятельных представителей Ирана во время гражданской войны в Сирии.

Также Хоссейни заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".