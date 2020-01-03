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Все про:Иран (508) смерть (6324) США (15978) Трамп (2715)

 США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести. ФОТО

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Farda.

Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об этом ударе. Недалеко от Международного аэропорта Багдада произошли ракетные обстрелы – в районе упали по меньшей мере четыре ракеты. По данным СМИ, обстрел был произведен США при помощи беспилотников.

В результате удара был ликвидирован командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Сулеймани. Кроме Сулеймани, погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего сообщается о минимум 10 погибших, среди которых – гражданские.

США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести 01

Место убийства Сулеймани. Фото: Associated Press.

На Западе Сулеймани называют "теневым командиром". Ряд экспертов считают его одним из самых влиятельных людей Ближнего Востока. Его подразделение "Аль-Кудс" помогает таким организациям как ХАМАС в Секторе Газа или "Хизбалла" в Ливане, оказывая им военную и политическую поддержку. Немалую роль он отыгрывал и в Сирии во время "арабской весны" ради сохранения власти Башара Асада, а также построил целую сеть иранского влияния на политику Ирака.

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Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани новым командующим спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции после ликвидации генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что сам Каани ранее работал в разведке Корпуса стражей Исламской революции Ирана, воевал в иракско-иранской войне в 1980 и был одним из влиятельных представителей Ирана во время гражданской войны в Сирии.

Также Хоссейни заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Источник: https://censor.net.ua/n3168270
 
 
 Топ комментарии
 
Hot news.
По неподтвержденным данным LNA (ливийская нацармия под командованием Хафтара,путинского союзника) угандошила турецкий дрон и заодно ...российский броневичок! Союзнички, ...ять! Таки вагнеровских вшей ебут все, кому не лень,и эрдогановцы, и хафтарцы. Бесплатное "мясо"

США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести - Цензор.НЕТ 3313
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кацапского дружка епанули
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Наконец-то Цензор проснулся)) Это топ-новость на всех ресурсах уже более 8 часов) Этот генерал - друг карлика-педофила путина и много раз ездил на россию (на кацапстан). Это третья по влиянию фигура в Иране была, если че и возможно этот авиаудар США приведет к региональному военному конфликту с Ираном.
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в сша много добывают газа и нефти, а с финансированием проблемы, цены ронять нельзя
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По поводу цен на нефть, чисто эмоциональный порыв. Цены быстро вернутся обратно, т.к. Иран не может сколь-нибудь серьёзно ответить США да и не хочет, я думаю. А не хочет потому, что это развяжет руки Трампу ещё больше, а им (иранцам) помогать Трампу выиграть выборы совсем не хочется.
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Эта новость «гуляет» по всем новостям еще с утра.........
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Нам эта новость ничего хорошего не сулит - если США и Иран начнут конфронтацию,то американцам будет не до нас и ВВХ,с удовольствием,этим воспользуется США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести - Цензор.НЕТ 6950
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Зная )(уйла - возможно.........
P.S. это никому хорошего не сулит........Иран уже предупредил о мести........
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Людина така.. Пішла - людина епоха на ближньому сході - але нічого не вічне
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Как-то не верилось что США могут убивать чиновников союзных стран у них же в столицах.
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Трамп і Іран союзники?)))) хороший прикол.. І вбили його не на Тереторії його Країни! А на тереторії чужої країни Іраку
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Чиновник иранский,явно не "союзник" США, Багдад - столица Ирака, ну то таке
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Читайте внимательней, там не один иранец под раздачу попал.
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КСИР признан в США международной террористической организацией.
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Hot news.
По неподтвержденным данным LNA (ливийская нацармия под командованием Хафтара,путинского союзника) угандошила турецкий дрон и заодно ...российский броневичок! Союзнички, ...ять! Таки вагнеровских вшей **** все, кому не лень,и эрдогановцы, и хафтарцы. Бесплатное "мясо"

США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести - Цензор.НЕТ 3313
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Эсмаила Каани очень благодарен Трампу за продвижение по карьерной лестнице США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести - Цензор.НЕТ 6249
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Обязательно эту новость суда пихать с ватной помойки?
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если тебе новость не нравится, ее надо замалчивать?
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і це наводить на роздуми, що у вбивстві є слід пуйла ?
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Наконец-то Цензор проснулся)) Это топ-новость на всех ресурсах уже более 8 часов) Этот генерал - друг карлика-педофила путина и много раз ездил на россию (на кацапстан). Это третья по влиянию фигура в Иране была, если че и возможно этот авиаудар США приведет к региональному военному конфликту с Ираном.
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нет ,не смотря на то шо , Нетяньху вернулся сразу из Греции
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Які вони союзники? Кожен день йдуть бойові сутички міх підтрольноми їм силами
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Проснись, але, какие союзники, че ты несешь?
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напевно вже приходить час дежидації та гомериканської дефлорації
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А они не хотят по Кремлю так приложиться? Там живёт один гном, который народа в землю загнал точно не меньше, чем этот иранец.
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На колишньому улусі Золотої орди Московії, вже з самого ранку пердики палають... Зараз новини з московського улусу читати одне задоволення... Вони щось там нявкають про гіперзвукові ракети і розвоювавшихся хохлів яким Зеленський вставить розум ))
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особенно радует оперативность цензора...
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в смысле шо у вас почти сутки шоб придумать высер...
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Одною терористичною сволотою стало меньше у світі. Доречі, це дружок Х@ла...був
😄
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и вообще - если бы не персы - не было бы христианской Европы,турки бы всю ,захватили бы - не какой благодарности)))
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Дебил с овальном кабинете делает всё, по велению своего кремлядского хозяина. Пытается отпетлять от последствий импичмента...
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А яке мали право американці бомбардувати аеродром в чужій країні?!
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Вполне вероятен удар по базам США в Ираке, от имени "Хизбалла"
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Это далеко не умный ход СШП.
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"Ряд экспертов считают его..."

Считали.
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