 Сотрудник канцелярии ГПУ задержан в подозрении в сбыте метадона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу.
"Во время обыска по месту его жительства в пгт Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Противоправную деятельность удалось прекратить благодаря бдительности местных жителей, сообщивших в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков", - говорится в сообщении.
Отмечется, что задержавние было сделано при процессуальном руководстве прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что задержанный никогда не занимал должность прокурора и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора переведен не был.
штрейкбрехер,блин.