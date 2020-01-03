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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9580) наркотики (1646)

 Сотрудник канцелярии ГПУ задержан в подозрении в сбыте метадона

2 января по подозрению в сбыте наркотического средства метадона задержаве специалист канцелярии Генеральной прокуратуры Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу.

"Во время обыска по месту его жительства в пгт Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Противоправную деятельность удалось прекратить благодаря бдительности местных жителей, сообщивших в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков", - говорится в сообщении.

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Отмечется, что задержавние было сделано при процессуальном руководстве прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что задержанный никогда не занимал должность прокурора и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора переведен не был.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168267
 
 
 Топ комментарии
 
Если президент наркоман, то чего ждать от его прокуроров
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если русским спортсменам, дайте премию
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это не мельдоний, который востановление дает быстрое для спортсменов, а метадон. Метадон - это синтетический героин!
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Це просто бінго,так палитися, коли главзебіл ще аналізи не здав 😁😁😁
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А хіба ваш главзебіл таки здав, разом з вами ідіотами, аналізи в фейкове VADA? Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону - Цензор.НЕТ 7300
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Если президент наркоман, то чего ждать от его прокуроров
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До речі, а як там себе почуває кума Холодницького в Фастівській прокуратурі? Відпустили, чи посадили?
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а оно таки индивидуалист...все специалисты канцеляри на мельдонии...
штрейкбрехер,блин.
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жесть! на таких местах барыги и прочая шваль. все настолько прогнило, что аж мерзко!
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мерзко,бо у нас мистер кольт не уравнял шансы обывателей на справедливость...
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2 января по подозрению в сбыте наркотического средства метадона міг бути затриманий тільки спеціаліст канцелярії ОФІСУ Генеральной прокуратуры.
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При соевом алкаше понабирали кого попало...
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инфа от перехватчика должна бы вызвать шок у руководства страны. но как говорят люди, не ту страну Гондурасом назвали
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по некоторым данным это женщина...и сдали ее именно соседи, которых она задрала своими стремными "друзьями", пугающими детей и бабусек на лавочке ))))
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О! Цей "чорт" посяде гідне місце поряд з "діамантовими" прокурворами! Це зміни на краще, АДНАЗНАЧНА! Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону - Цензор.НЕТ 6823
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