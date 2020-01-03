 Сотрудник канцелярии ГПУ задержан в подозрении в сбыте метадона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу.

"Во время обыска по месту его жительства в пгт Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Противоправную деятельность удалось прекратить благодаря бдительности местных жителей, сообщивших в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков", - говорится в сообщении.

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Отмечется, что задержавние было сделано при процессуальном руководстве прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что задержанный никогда не занимал должность прокурора и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора переведен не был.

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