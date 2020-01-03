 Фигурантка дела об убийстве Шеремета Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Отмечается, что о проведении следственных действий заблаговременно предупреждали защитников трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.
В полиции сообщили, что подозреваемый Андрей Антоненко отказался участвовать в эксперименте, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.
"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
"Ми суду надали копії документів і підтверджуємо, що Яна перебувала по 13 липня за кордоном і тільки 13 липня 2019 року прибула в Україну. Є паспорт, всі відмітки. Також квитки на авіапереліт підтверджують, що вона поїхала з України 16 червня і повернулася 13 липня. Вона була на території Румунії та Італії на той момент, коли було зроблено зображення, яке досліджували експерти", - наголосив адвокат.Також зазначалося, що в період, коли, за версією слідства, проходила підготовка до вбивства Шеремета, Дугарь брала участь в Антитерористичної операції (з 3 червня по 26 вересня 2016 року
Была такая блатная песня: мне пел нашёптывал начальник из сыскной, мол заложи всех, зачем ты воду мутишь, иначе сам себе на полную раскрутишь, а в синиве алели снегири, сегодня я в последний раз побрился.
Ты упоротый совок или кацап? Хотя какая разница? Оба вида этого дерьма воняют одинаково.
Остальные татары официально зарегистрировали свой бизнес, платят налоги, официально нанимают сотрудников и соблюдают санитарные нормы. И у них всё хорошо.
а НКВД "знало что виновен" В. Стус. если ты невыновных пытал, то думаю что они тебе пожелали рака и надеюсь что один из них имел бабку колдунью и соотв. способности.
Мусора - не люди
https://censor.net.ua/news/3168182/eksperty_v_dele_sheremeta_ssylayutsya_na_printsip_neopredelennosti_geyizenberga_iz_kvantovoyi_mehaniki/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_72498727
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Избирательный подход.....
А в данном случае - че, зимой они будут воссоздавать лето? А как с паспортом - пусть сперва посадят погранцов, раз они накосячили и поставили штампы.
Хотя я х.з., у нас бувает даже что очень бобрый ВНЕЗАПНО каак станет очень злым, почти как сотона, только получше.(Филарет например)
комменты.