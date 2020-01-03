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 Фигурантка дела об убийстве Шеремета Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте, - полиция

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что о проведении следственных действий заблаговременно предупреждали защитников трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

В полиции сообщили, что подозреваемый Андрей Антоненко отказался участвовать в эксперименте, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - сообщили в пресс-службе полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователи с нарушениями собираются провести эксперимент в деле об убийстве Шеремета, - адвокат подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168266
 
 
 Топ комментарии
 
Все это дело шито белыми белыми нитками. Фейк в стиле квартала, сколько которых было уже и перед выборами. Зеля типа мстит всем патриотам за типа "унижение" его перед и во время Парижа. Что не дали воплотить все планы и выставили наружу его суть. Оно, как все недонаполеоны, мелочное, сцикливаое и мстительное. И свой страх переводит в месть. Только оно не понимает, что играет с огнем. Овощ тоже любил оружие и взрывчатку патриотам подбрасывать. Только Монике нужно хорошо помнить чем это все для Овоща закончилось.
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Конечно! 63 статья: имеет право не свидетельствовать против себя) Фигурантка дела об убийстве Шеремета Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте, - полиция - Цензор.НЕТ 7784
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Чолов`яга, на следэксперимент без признания не водят.Включи голову после празднования Дня рождения Бандеры.
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твое мнение ни на что не влияет

"Ми суду надали копії документів і підтверджуємо, що Яна перебувала по 13 липня за кордоном і тільки 13 липня 2019 року прибула в Україну. Є паспорт, всі відмітки. Також квитки на авіапереліт підтверджують, що вона поїхала з України 16 червня і повернулася 13 липня. Вона була на території Румунії та Італії на той момент, коли було зроблено зображення, яке досліджували експерти", - наголосив адвокат.Також зазначалося, що в період, коли, за версією слідства, проходила підготовка до вбивства Шеремета, Дугарь брала участь в Антитерористичної операції (з 3 червня по 26 вересня 2016 року
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и одновременно была в АТО. Отличное алиби, двойное.
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читай внимательно и не спеши показывать свою ограниченность,там все понятно написано -рускай украинес
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весь фокус в том, что чистосердечка даётся только в одном экземпляре.За тормознутые признания вторым номером никто печенек не даст.Это первой поняла врачиха, сдав своих подельников.
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Так на камерах видеонаблюдения ты! Вот докажи обратное.
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Может я и есть, но в другой день... Кстати, тебя тоже никто не хочет искать! Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція - Цензор.НЕТ 6202
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Достойный и смелый поступок. Но уже другая стучит изо всех сил. Увы...
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В чем смелость и достойность? Поведение типичного уголовника, который видит, что следствие близко к нему подобралось.
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Смелость в уголовной чести и решимости пойти по этапу по полной. Достоинство в том же. Не прогнуться под волков позорных.

Была такая блатная песня: мне пел нашёптывал начальник из сыскной, мол заложи всех, зачем ты воду мутишь, иначе сам себе на полную раскрутишь, а в синиве алели снегири, сегодня я в последний раз побрился.
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Сижу я, значит, в горящем танке, и тут вижу, окружают меня... Кто, фашисты? Да какие к х...м фашисты?! Менты, волки позорные!
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Ты не понял. Уголовная честь и достоинство - не сдать своих.
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Ну, вот и хорошо! Все же, участница АТО, ей должны быть преференции.
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А я ещё про Кибальчиша знаю, тот под пытками так и помер.молча.
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То есть В.Стус, М. Джемилев и прочие - типичные уголовники которые не сотрудничали со следствием?
Ты упоротый совок или кацап? Хотя какая разница? Оба вида этого дерьма воняют одинаково.
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Твоему Джемилёву выдали российский паспорт, а потом сказали, что его полулегальный бизнес в Крыму завершён. И он свободно выехал к Киев, где продолжил грабить украинский народ, но уже на государственном уровне.

Остальные татары официально зарегистрировали свой бизнес, платят налоги, официально нанимают сотрудников и соблюдают санитарные нормы. И у них всё хорошо.
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То есть, все визги о невиновности, о готовности сотрудничать со следствием пошли прахом. По ходу, врачиха из этой компании оказалась самой умной. Тут, кто первый всех заложит, и выиграет.
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Якби я точно знав, що не був у той час в тому місці, я б теж послав слідство нах. Нехай доводять іншим чином - наприклад, з допомогою трансастральних переміщень чи інших теорій.
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Ось і чудово! Тільки у слідства набагато більше можливостей послати підозрювану на..., і навіть далі, особливо після такого фінту.
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Я когда в милиции работал, обожал писдить таких посылальщиков. Нравилось, когда менялась их рожа, с наглого выражения на удивленное
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П...ть - это не наш метод! А вот наказать все же надо.
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Это именно твой метод. Да, бывших ментов не бывает.
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то есть ты точно знал что он виновен, да?
а НКВД "знало что виновен" В. Стус. если ты невыновных пытал, то думаю что они тебе пожелали рака и надеюсь что один из них имел бабку колдунью и соотв. способности.

Мусора - не люди
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Нет, просто вести себя надо культурно.
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Че значит культурно? Так и вижу что тупо посылаю ментов в ответ на вежливое и законное обращение. А если даже и так, то тебе, "мужик", платят шоп ты делал по закону. Вот садить бы вас за каждый синяк на обычную зону - побыкуй там.
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Такая гнида как ты, в принципе не имеет право жить. Даст Бог, твои преступления отразятся на твоих детях и родственниках.
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Давно все понятно, что убийство дело рук этой шайки
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Проведіть операцію на серці по нотаткам Амосова. Це те ж саме, що просити людину відтворити дії, яких вона, за її словами, не робила, по нотатках слідчих.
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...Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/news/3168182/eksperty_v_dele_sheremeta_ssylayutsya_na_printsip_neopredelennosti_geyizenberga_iz_kvantovoyi_mehaniki/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_72498727

...
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А провести следственный эксперимент под Дебальцево или Иловайском нет желания?
Избирательный подход.....
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По вылазили ЗЕботы-калоеды. В методичках приказано мочить
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Заказчик правильно их выбрал - герои ато неприкасаемые при пете были. Никто тогда и поверить не мог, что что то может поменяться.
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Очень удобно. Знают как убивать и если поймают, порохоботы не поверят.
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Лайкнувшие этот бред, постоянно утверждали, что Петя посадил 8200 Героев АТО. Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція - Цензор.НЕТ 2929
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Невиновному человеку нечего боятся эксперимента .Так что похоже что следствие идёт в правильном направлении.
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Та это если эксперимент - у убийцы была татуировка, покажи руку если у тебя ее нет, то ты не убивал. Тут конечно любой покажет чтобы сразу отпустили.

А в данном случае - че, зимой они будут воссоздавать лето? А как с паспортом - пусть сперва посадят погранцов, раз они накосячили и поставили штампы.
Хотя я х.з., у нас бувает даже что очень бобрый ВНЕЗАПНО каак станет очень злым, почти как сотона, только получше.(Филарет например)
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поїхала би за кордон та й показала б, що робила 18+ у цей час
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Яна ушла в глухой отказ, все ждет когда ее петя вытащит. Не знает яна, что петя уже сам из страны свалил, после отмены неприкосновенности
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Судя по приобретённым машинам и квартирам за время волонтёрства, подозреваемые не особо отличались честностью.
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Не понимаю, зачем не виновному человеку сопротивляться расследованию и чинить козни следователям?
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Совершенно незачем. Иди и пройдись, если это не ты и экспертиза покажет различие - свободен. Еще и извиняться, и моральную компенсацию выплатят
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В том, что поймали настоящих исполнителей сомнений нет. Остается интрига кто заказчик!?
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