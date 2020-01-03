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Все про:АЗС (325) ликвидация (446) ГФС (3491)

 За три недели ликвидировали более 260 незаконных АЗС, - ГФС

Налоговая милиция Государственной фискальной службы ликвидировала 264 нелегальные АЗС с 13 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Отмечается, что ликвидация АЗС осуществляется во исполнение поручений президента и премьер-министра Украины относительно проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим.

"По результатам проведенных мероприятий в период с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года была установлена и прекращена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 63 млн. грн. и оборудования незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168265
 
 
 Топ комментарии
 
про кінець епохи зубожіння нічого не чув?
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)))) Не ликвидировали! Менты временно прикрыли свои точки...
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Вы, помимо всего прочего, защищаете беззаконие, попросту говоря - торговлю краденым, это бич нашего общества, завезенный от северо-восточного соседа.
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Там цены были гривен на 7-10 дешевле.Люди не очень рады такой ликвидации.У них же не такие зарплаты,как у сивох.
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Вы, помимо всего прочего, защищаете беззаконие, попросту говоря - торговлю краденым, это бич нашего общества, завезенный от северо-восточного соседа.
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а есть ли закон на сегодня в наличии или только липовые анонсы о достижениях в пользу своих ставленников.
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И к законам у нас то же отношение привнесенное с востока: "Закон, что дышло, как повернешь, так и вышло".
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про кінець епохи зубожіння нічого не чув?
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А качество там как было? Машину вам не жалко было свою там заправлять? Ремонт бензонасоса и двигателя как-бы гораздо затратнее разницы в цене.
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)))) Не ликвидировали! Менты временно прикрыли свои точки...
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Молодцы 1000 семей оставили без зарплаты
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Как говаривал один известный математик, эта "зарплата" имеет то же преимущество, что и воровство перед честным трудом.
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Так они берут пример со слуг урода. Скажи мне в конвертах получают депутаты доплаты слуг урода за голосование это законно или нет???? Назначив на должности за бабки и продажа тестовой базы ментами для прохождения квалификационной комиссии это законно или нет????? Назначение виновных в убийстве Шеремета это законно или нет???? Я могу тебе перечислять и перечислять факты законной деятельности слуг урода , поэтому законно или незаконно это не тебе решать а судебной власти которой в твоей стране нет. Ты сам живёшь не по закону а учишь жить других
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Назначение виновных в убийстве Шеремета это законно или нет?

Мне тоже это не нравится.Какая-то натянутость. А Зайцева убившая людей уже на свободе?
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а почему при малейшей попытке установить в стране хоть какую-то законность вы впадаете в истерику?
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Ни фига себе размах... Это какой процент бизнеса у нас в тени?
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При желании, почти таким-же методом можно закрыть почти все точки производства контрафакта.. почти все точки распространения наркоты... Ведь все знают где все это находится, кто крышует и пр. Не хочет клоун бороться.... не хочет.. А почему???
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правильно...без справки от местного раввина и ни туды и не сюды...
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Ось я на цей анонс дивлюсь просто...Якщо ціни на тих заправках були такими ж як на легальних - то правильно зробили...Але якщо ціни там були нижчими - то краще посадити тих,хто їх посадив...От тільки не тре про бюджет і про перечислення...Як казав один вуйко - чим більше ти тути даєш - тим більше там вони крадут...
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а хоть одного крышевателя, типа участкового или какого нибудь чинушу взяли? ведь 100% кто то же приходил утрясти вопрос.
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И что характерно: во время проведения этой "ликвидации" ни один мент, прокурор и налоговик, годами всё это крышевавшие, НЕ ПОСТРАДАЛ!
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чужих прикроют своих поставят и закроют глаза на все
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10% отстегнуть кто закрывал.Закроют весь нелегал за месяц
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а хоть одного крышевателя закрыли? гарантия 100% кто то приходил порешать. а подщитали выручку и время работы? а они возместят ущерб государству. я думаю все дела закроют а кто то поимеет нехреновый особняк где то на островах
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Не ліквідували, а віджали, через день- два ті самі "260 незаконных АЗС" будуть працювати на другого дядю, або дядю слуги.
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