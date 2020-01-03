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 Экономика, Общество
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Все про:Беларусь (2938) Россия (74686) минимальная зарплата (153)

 Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России

Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации

Как информирует Цензор.НЕТ, на это обратил внимание бывший зампред Севастопольской горадминистрации (2005-2010) Дмитрий Базив в Facebook.

По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара.

В России так называемый минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей, или 195,5 доллара.

Минималка в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара.

Минималка в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.

У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата выросла на 550 грн с 1 января 2020 года

Источник: https://censor.net.ua/n3168264
 
   
 Топ комментарии
 
Нічого, що це досягнуто, у час коли Україна вєде збройне протистояння, проти агресії підарашки?
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Чекаємо на роз'яснення зради від казкових свідків секти 8 відсотків!
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На Беларусь равняться даже не стоит.Только бензин пока дешевле.Кто с россией свяжется,тот в кавне окажется-АКСИОМА.Польша это поняла .Теперь где Польша и где мы с вами.Как мало пройдено дорог,как много сделано ошибок.
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все продолжают смотреть сериал и дальше, а дальше будетеще интересней
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Идиоты,к минималке привязан бешеный налог,чем выше минзарплата,тем больше нагрузка на бизнес дающий людям работу,дожили - в путинской засрашке меньше налоговое давление.
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дело в том что и у нас можно ставить минималку в 500 у.е, бизнес потянет, а вот бюджетники вряд ли
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...но какже так...наши мілліардери нам же гаварілі чьто ми самая бєдная в мірє страна!...
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У нас гораздо все круче!Мы просто миллионеры!А что живем херово,то такэ!
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