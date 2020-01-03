 Задержанный контрразведкой СБУ террорист "ДНР" получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донетчины за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии вступления в ряды незаконных вооруженных формирований.
В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.
Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донбасса. В августе 2019-го сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, у которых скрывался.
Славянский горрайонный суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие в уголовном производстве осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
Ведь разницы нет, не так ли?
на велосипеде ездит? - ездит!
он щас кааак реформирует все суды, правда?
Тут за кражу велосипеда ЧЕТЫРЕ года мужику дали! «CORRADO Piamont 2.1», вартість якого становить 4833 грн 33 коп.
https://zlatopil.com/all-news/kropyvnychanyna-zasudyly-do-4-rokiv-za-kradizhku-velosypeda-z-dytyachogo-majdanchyka
чудны дела твои,...
Дык это пособники барыги и К,их трогать не полагается...
Очень сомневаюсь.
Разве что какое-нибуть клинические идиоты
последний раз двоих таких меняли на одного таксиста.
гундосый таких любит, холит и лелеет.