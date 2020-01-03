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 Происшествия, Общество
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Все про:боевик (16498) контрразведка (204) приговор (822) СБУ (14211)

 Задержанный контрразведкой СБУ террорист "ДНР" получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины к пяти годам заключения приговорен боевик террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донетчины за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии вступления в ряды незаконных вооруженных формирований.

В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донбасса. В августе 2019-го сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, у которых скрывался.

Задержанный контрразведкой СБУ террорист ДНР получил 5 лет тюрьмы 01

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Славянский горрайонный суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие в уголовном производстве осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3168263
 
 
 Топ комментарии
 
ПЯТЬ лет за терроризм? Ха-ха...
Тут за кражу велосипеда ЧЕТЫРЕ года мужику дали! «CORRADO Piamont 2.1», вартість якого становить 4833 грн 33 коп.
https://zlatopil.com/all-news/kropyvnychanyna-zasudyly-do-4-rokiv-za-kradizhku-velosypeda-z-dytyachogo-majdanchyka
чудны дела твои,...
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Это с таким г-ном, Зеленский готов обниматься и на брудершафт пить?
Ведь разницы нет, не так ли?
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Аха-ха, они там вообще веселые. Толку от того, что он получил, и всего-то 5 лет? Янелох его обменяет кацапам в ближайшее время....
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Это с таким г-ном, Зеленский готов обниматься и на брудершафт пить?
Ведь разницы нет, не так ли?
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При чём тут Зеленский?С таким наследием, как Славянский суд,у нас все патриоты будут осуждены за то что чихнули не во время.Кто у нас провёл судебную реформу,реформу МВД и прокуратуры?Почему все сепаратисты и в суде ,и в МВД ,и в прокуратуре в результате реформ остались на своих местах?
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ну, теперь жыж у нас "народный-**********", не так ли?
на велосипеде ездит? - ездит!

он щас кааак реформирует все суды, правда? Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 3187
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Контрразведка и военные!!!! Пока правит Зе, никогда не задерживайте пленных!!! Допросили и шлепнули!!! Иначе вы своими руками отпускаете их на волю.. И скорей всего отпущенная ЗЕ Тереза уже открыла новый счет пыткам и смертям наших солдат!!!
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Да задержать теперь какого-нить автобусника или таксиста при поездке на "ту сторону" Такситы, вас предупредили, до того как "там" не арестуют пару ваших коллег, туда ни ногой, ни колесом !
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...в спіскі на абмєн...срочьна...в рассіі їщьо мілліони наших развєччікав...
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ПЯТЬ лет за терроризм? Ха-ха...
Тут за кражу велосипеда ЧЕТЫРЕ года мужику дали! «CORRADO Piamont 2.1», вартість якого становить 4833 грн 33 коп.
https://zlatopil.com/all-news/kropyvnychanyna-zasudyly-do-4-rokiv-za-kradizhku-velosypeda-z-dytyachogo-majdanchyka
чудны дела твои,...
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«А в это время в Киеве прекрасная погода, и два гуся из Минобороны с плохим процессуальным самочувствием, подозреваемые в краже оборонного топлива на 149 млн грн., проснулись на домашнем аресте под тёплым клетчатым пледом. Занавес»
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подозреваемые в краже оборонного топлива на 149 млн грн., проснулись на домашнем аресте под тёплым клетчатым пледом. Занавес»

Дык это пособники барыги и К,их трогать не полагается...
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"В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донбасса" Мда и ему 5 лет, а Ляшку за то, что хлеборезку Герусу только лишь слегка подрихтовал, светит до 7 лет.
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ну за украденный рогалик в булочной куда больше дадут, чем за убийство украинцев ... какая разница ..
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А в суде Славянска почти все судьи - донецкие!Судить таких надо в других,не донецких судах!
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Аха-ха, они там вообще веселые. Толку от того, что он получил, и всего-то 5 лет? Янелох его обменяет кацапам в ближайшее время....
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5 лет - это какому-нить гопнику, который прохожего отпинал и обобрал, крупному вору, насильнику, наркобарыге мелкому. Но за терроризм, да ещё и множество эпизодов, должно быть минимум 15 лет, при условии, что никого не убил и сдал всех подельников. Что ха хрень?
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..не смешно....10 лет назад за срубленную елочку давали 5 лет.....и сидели люди от звонка до звонка, а сейчас просто обменяют.. и делу конец....
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И ещё... Украина обязана признать обязательства перед пенсионерами на оккупированных территориях. Так считает глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. ...а на юго востоке партия За жизнь Медведчука пошла дальше они всем пенсионерам на юго востоке Украины будут выплачивать 13-ю пенсию,кто подпишется за возврат в россию...а может и сработает и главное без боевых действий,а украинские заробитчане уже с ЕС приедут в другую страну. Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 5203
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Украинские заробитчане захотят вернуться в хохляднию-малороссию?
Очень сомневаюсь.
Разве что какое-нибуть клинические идиоты
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наоборот.
последний раз двоих таких меняли на одного таксиста.
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Чому обличчя не показують, він засуджений?
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через неделю будет опять в дыре, и опять будет "корректировать".
гундосый таких любит, холит и лелеет.
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"...в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений"... Админы, поправьте. Я думаю он корректировал обстрелы ПО украинским подразделениям
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Да плевать что террорист, клоун его на волю отпустит все равно.
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Тут Ляшку шьют статью до 7 лет, что дал по рылу (по делу) какому то депутату из слуги каломойши, а террористу 5 лет. Дай им Боже ума, не ведают, что творят.
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Непрушный какой-то. Всех отпускают.. Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 3414
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правильно....пять лет усиленного питания и молоко за вредность жителю шахтёрска...готовый помощник депутата монобильшости.
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чым щэ меня удивят гринпейсовцы сегодня?
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Вангую,что лыдыныровские твари в плен попадать теперь будут очень редко . Предпочитаю плену героическое самоубийство
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СБУ! Побольше хватайте эту нечисть. Чтоб было на кого менять наших пацанов
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